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175 лет назад 2016
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«Мир бокса» представил бойцовский календарь
Фото: «Чемпионат»
Текст: Константин Устьянцев

12 месяцев. «Мир бокса» представил календарь на 2017 год

Промоутерская компания «Мир бокса» выпустила календарь с изображениями своих ведущих бойцов на 2017 год. Вот что из этого получилось.
28 декабря 2016, среда. 14:00. Бокс/ММА
Ведущая промоутерская компания Европы «Мир бокса» представила календарь на 2017 год. На его страницах изображены лучшие бойцы компании, представленные в образах классических джентльменов, со средневековым оружием в руках: Александр Поветкин, Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Эдуард Трояновский, Дмитрий Кудряшов, Рахим Чахкиев, Дмитрий Бивол, Сергей Кузьмин, Сергей Лубкович, Алексей Папин, Андрей Афонин, Алексей Егоров и её глава Андрей Рябинский.

«Чемпионат» первым увидел полную версию календаря и с удовольствием делится им с вами.

Январь. Андрей Афонин (1-0-0, 1 КО), супертяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: бронзовый призёр чемпионата России 2015 года, серебряный призёр Кубка Европы 2010 года, чемпион России среди молодёжи 19-22 лет 2011 года, победитель международного турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова 2010 и 2011 годов, мастер спорта России. На профи-ринге провёл один бой, который выиграл нокаутом.
Андрей Афонин
Фото: "Чемпионат"

Андрей Афонин

Февраль. Сергей Лубкович (4-0-0, 3 КО), полусредний вес



Титулы в любительском боксе: победитель IV Всероссийской летней универсиады в весе до 69 кг, золотой медалист XIX Всероссийского турнира класса «А» «Гран-при Тулы», неоднократный чемпион Центральной России, лучший боксёр 2013 года ЦФО, мастер спорта России. Послужной список в любительском боксе: 189 побед, 10 поражений. На профессиональном ринге провёл четыре боя во всех одержал победы.
Сергей Лубкович
Фото: "Чемпионат"

Сергей Лубкович

Март. Рахим Чахкиев (26-3-0, 19 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира 2007 года, серебряный призёр командного Кубка мира 2006 года, чемпион мира среди военнослужащих 2006 года, чемпион России 2007 года, призёр чемпионатов страны 2004-2006 годов, чемпион Европы среди юниоров 2001 года. Титулы в профессиональном боксе: чемпион мира по версии IBO в первом тяжёлом весе (2015), чемпион Европы (2014-2015), балтийский чемпион WBC (2012), обладатель серебряного пояса WBC (2014).
Рахим Чахкиев
Фото: "Чемпионат"

Рахим Чахкиев

Апрель. Сергей Кузьмин (8-0-0, 5 КО), супертяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: победитель Всемирных игр боевых искусств (2013 года), чемпион России 2010-2011, серебряный призёр 2012 года, бронзовый призёр 2009 и 20014 годов. Чемпион Европы 2010 года, серебряный призёр 2013 года. Титулы в профессиональном боксе: чемпион WBC Eurasia Pacific (2016).
Сергей Кузьмин
Фото: "Чемпионат"

Сергей Кузьмин

Май. Дмитрий Кудряшов (20-1-0, 20 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: победитель VII всероссийского турнира класса «А» «Кубок Спартака». Послужной список в любительском боксе: 150 боёв, 138 побед, 12 поражений. Титулы в профессиональном боксе: чемпион СНГ и славянских стран по версии WBC в первом тяжёлом весе (2012-н.в.), чемпион мира UBO (2013), чемпион мира GBU (2013), интернациональный чемпион WBA, чемпион WBC Silver (2016).
Дмитрий Кудряшов
Фото: "Чемпионат"

Дмитрий Кудряшов

Июнь. Алексей Егоров (1-0-0, 1 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: чемпион Европы 2013 года, чемпион лиги AIBA Pro Boxing 2016 года, чемпион России 2013 года, чемпион Европы среди юниоров 2009 года, неоднократный победитель первенств России среди юниоров и молодёжи, золотой медалист нескольких международных турниров, член взрослой национальной сборной России с 2011 года, мастер спорта России международного класса с 2010 года. На профи-ринге провёл один бой, который выиграл техническим нокаутом.
Алексей Егоров
Фото: "Чемпионат"

Алексей Егоров

Июль. Григорий Дрозд (40-1-0, 28 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: 3 боя, 3 победы. Титулы в профессиональном боксе: чемпион мира WBC в первом тяжёлом весе (2014), чемпион Европы по версии EBU (2013-14), интернациональный чемпион WBA (2012), чемпион WBC Asian Boxing Council (2008), чемпион PABA (2008-09), чемпион WBO Asia Pacific (2007, 2008-09), интернациональный чемпион WBC (2006), интерконтинентальный чемпион IBO (2004), чемпион России (2003), чемпион Урала и Сибири (2002).
Григорий Дрозд
Фото: "Чемпионат"

Григорий Дрозд

Август. Алексей Папин (5-0-0, 3 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в кикбоксинге: чемпион мира WAKO (2011, лоу-кик), трёхкратный чемпион Европы (2008, лоу-кик; 2010, лоу-кик; 2010, фулл-контакт). На профи-ринге провёл пять поединков во всех одержав победы.
Алексей Папин
Фото: "Чемпионат"

Алексей Папин

Сентябрь. Денис Лебедев (29-3-0, 22 КО), первый тяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: чемпион Европы среди юниоров 1997 года в весе до 75 кг, бронзовый призёр Игр Доброй воли 1998 года в весе до 81 кг. Титулы в профессиональном боксе: чемпион мира WBA в первом тяжёлом весе (2012-2013, 2013-н.в.), интерконтинентальный чемпион WBO в первом тяжёлом весе (2009-10), чемпион России в полутяжёлом весе (2001, 2004).
Денис Лебедев
Фото: "Чемпионат"

Денис Лебедев

Октябрь. Эдуард Трояновский (25-1-0, 22 КО), первый полусредний вес



Титулы в кикбоксинге: чемпион России и Европы, призёр мировых первенств (полный контакт и полный контакт с лоу-киком). В обеих дисциплинах имеет звание мастера спорта. Титулы в профессиональном боксе: чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе (2015), чемпион мира IBF (2015), чемпион Европы по версии WBO в лёгком весе (2010-2011), чемпион Паназиатской боксёрской ассоциации PABA) в лёгком весе (2012-2013), интернациональный чемпион WBA в лёгком весе (2014), интерконтинентальный чемпион WBA в первом полусреднем весе (2014-2015).
Эдуард Трояновский
Фото: "Чемпионат"

Эдуард Трояновский

Ноябрь. Дмитрий Бивол (8-0-0, 6 КО), полутяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: двукратный чемпион России среди любителей (2012 и 2014 годов), финалист XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани (2013 год), победитель Всемирных игр боевых искусств (Санкт-Петербург, 2010 год). Самый титулованный боксер в мире возрастной категории до 17 лет, двукратный чемпион мира среди кадетов, двукратный чемпион Европы среди кадетов и молодёжи. Титулы в профессиональном боксе: чемпион США по версии WBC (USNBC), WBA-Интерконти, временный чемпион WBA.
Дмитрий Бивол
Фото: "Чемпионат"

Дмитрий Бивол

Декабрь. Александр Поветкин (31-1-0, 23 КО), супертяжёлый вес



Титулы в любительском боксе: олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2003 года, чемпион Европы 2002 и 2004 годов, чемпион Игр доброй воли 2001 года, чемпион России 2000-2002 годов. Послужной список в любительском боксе: 133 боя, 126 побед, 7 поражений. Титулы в профессиональном боксе: регулярный чемпион мира WBA (2011-2013), интернациональный чемпион WBC (2014), обладатель серебряного пояса WBC (2014-2015).
Александр Поветкин
Фото: "Чемпионат"

Александр Поветкин


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Поветкин Андрей Рябинский Григорий Дрозд Денис Лебедев Дмитрий Кудряшов Эдуард Трояновский
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