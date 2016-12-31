Львица добивает Ронду, Крокоп побеждает в Гран-при

Rizin 3: Молдавский в полуфинале
Нобуюки Сакакибара продолжает воскрешать традиции Pride и под конец уходящего года организовал очередное гран-при, на этот раз – в открытом весе. Для современных смешанных единоборств подобная затея кажется несколько диковатой, но если японская публика готова платить, то возможно всё. Традиционно начнём с наших. В отличие от прошлогоднего турнира, Вадим Немков был заявлен только в качестве резервиста и встречался с Алисоном Висенте. В самом начале боя бразилец едва не опрокинул россиянина на канвас точным ударом, но Вадим быстро поднялся и в ходе контратаки провёл мощнейшую серию ударов сверху, нокаутировав соперника. Таким образом, Немков-младший реабилитировался за поражение от Иржи Прохазки и на следующем турнире Rizin может вновь попасть в список основных участников.
В рамках самого Гран-при Россия в целом и FedorTeamв частности были представлены идущим без поражений Валентином Молдавским. В бою против Теодораса Аукстуолиса соперник россиянина Жимон Байор выглядел более чем прилично и одержал победу в доминирующей манере, однако, столкнувшись с учеником Последнего Императора, поляк произвёл уже не столь яркое впечатление. В первом раунде Молдавский доминировал как в стойке, так и в партере, демонстрируя хорошее движение и тайминг, а в начале второго чуть не попался на «кимуру», но сумел выбраться и довести дело до победы единогласным решением. Кроме того, изрядно поправившийся Хит Херринг дал настоящий бой, но всё же уступил Амиру Алиакбари, эстонский Баруто задавил массой Цуёси Косаку, а Мирко Филипович неожиданно быстро нокаутировал Мохаммеда Лаваля.
Rizin 4: Луганский полицейский до хорватского так и не добрался
Свою победную серию Валентину Молдавскому продлить не удалось. В полуфинальной схватке россиянин был быстрее и точнее в стойке, но чемпион мира по греко-римской борьбе из Ирана предпочёл действовать в привычной для себя среде и большую часть первого раунда контролировал Молдавского в партере. Особых дивидендов иранец из этого не извлёк, но за счёт доминирования отрезок, безусловно, забрал. Во втором раунде ситуация развивалась примерно похожим образом, но стоит выделить пару моментов.
Во-первых, Валентин, чтобы избежать падения, несколько раз инстинктивно хватался за канаты. Во-вторых, Алиакбари нанёс запрещённый удар локтем в партере, о чём рефери в ринге специально сигнализировал боковым судьям. Когда же под конец боя Молдавскому удалось уравнять позиции с учётом штрафного очка, судьи вместо третьего раунда отдали победу Алиакбари раздельным решением. Вероятнее всего, это связано с нарушениями россиянина, которые при общем преимуществе иранца склонили чашу весов в его пользу.
Мирко заканчивает год на мажорной ноте, Амир Алиакбари довольствуется серебром, а Валентин Молдавский и Кайдо Хёвельсон становятся бронзовыми призёрами турнира.
Таким образом, выпускник Луганского университета внутренних дел до своего коллеги из Хорватии не добрался, но возможность сделать шаг вперёд себе точно обеспечил. Сам Молдавский в интервью после боя отметил: «Я привык, что всегда борюсь лучше своих оппонентов, а здесь преимущества в борьбе не было, всё-таки он чемпион мира по классической борьбе в тяжёлом весе. Поэтому план был бить его на отходах, смещаться в стороны, когда он будет наступать, но полностью реализовать этот план я так и не смог».
Хорватский полицейский, в свою очередь, за 49 секунд разобрался с Баруто, буквально воткнув колено в массивный корпус эстонского борца. В финале же Филипович сделал с Алиакбари то, что Молдавский не смог осуществить на предыдущей стадии, а именно проверил челюсть иранца на прочность. Пропустив хлёсткий удар слева, Алиакбари оказался на канвасе, быстро встал, но от последующих ударов и добивания уже не ушёл. Как следствие, Мирко заканчивает год на мажорной ноте, Амир Алиакбари довольствуется серебром, а Валентин Молдавский и Кайдо Хёвельсон становятся бронзовыми призёрами турнира.
UFC 207: Здравствуй, Коди! Прощай, Ронда?
Во втором по значимости событии вечера Доминик Крус намеревался задать претенденту знатную трёпку и показать, как именно опыт бьёт молодость. Однако Коди Гарбрандт, выросший на боях Доминатора, на эйджистские уловки не поддался и уже в первом раунде дал понять, что на 100 % готов ко всем сюрпризам чемпиона.
Коди подарил свой трофей Мэддаксу Мейплу, мальчику, который выполнил свою часть обещания, победив рак.
Крус начал бой с активных перемещений по клетке, словно закручивая барселонскую «тикитаку», но сбить соперника с толку не смог: Гарбрандт своевременно реагировал на все выпады противника и умело наносил удары навстречу. Убедившись, что Крус ничем больше удивить не сможет, Гарбрандт в третьем и четвёртом раундах сам включился первым номером и оформил целую серию нокдаунов, после которых пятый раунд противостояния стал формальностью. Остаётся лишь отметить, что Крус проиграл не случайно, а на классе, в то время как Гарбрандт, будучи весьма острым на язык, не только ответил за свои слова, но и в своём лице подарил UFC нового качественного чемпиона, отнять пояс у которого будет сложно. Более того, Коди подарил свой трофей Мэддаксу Мейплу, мальчику, который выполнил свою часть обещания, победив рак. Сдержал своё слово и Гарбрандт, попав в UFC и став чемпионом.
Боль, отчаяние и беспомощность – этих слов вряд ли хватит, чтобы описать чувства в отношении происходящего с Рондой Роузи и её наследием. Пропустив первый удар, Роузи начала отступать, а после второго попадания потерялась окончательно. Бразильская Львица, почуяв запах крови, продолжала атаковать до тех пор, пока не вмешался рефери, чтобы прекратить откровенное избиение легенды смешанных единоборств. Нунес победила, но победила она уже далеко не ту Ронду, которая недавно крушила всех подряд.
Не уверен, что стоит рассуждать на тему незалеченной психологической травмы и продолжения тренировок с Эдмондом Тарвердяном. Какое бы решение ни приняла Роузи, для нас она по-прежнему сильный боец и обычный человек, имеющий право на ошибки и неудачи. В качестве оптимистической нотки напомню, что одной из новых спарринг-партнёрш Ронды может стать профессиональный боксёр из Казахстана Фируза Шарипова. Любые изменения – это развитие, а значит, о закате карьеры самой известной женщины в ММА говорить ещё рано.
Кроме того, этим же вечером Ти-Джей Диллэшо единогласным решением судей победил Джона Линекера и, вероятно, получит очередной титульный шанс, Донг Хьюн Ким раздельным решением одолел Тарека Саффедина, а Нил Мэгни, по-видимому, отправил на пенсию Джонни Хендрикса, который потерпел уже третье поражение к ряду.
Подходит к концу 2016 год для бойцов и фанатов смешанных единоборств во всём мире. С наступающим вас Новым годом! Занимайтесь спортом и берегите себя!