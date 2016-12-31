Русский дух. Итоги года для российского бокса

Скандалы, интриги, расследования
Дважды Александра обвиняли в употреблении допинга накануне намеченных поединков за звание чемпиона мира. В мае в одной из проб Поветкина был обнаружен мельдоний, из-за чего сорвался его поединок против действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера. А в декабре одна из предматчевых допинг-проб Александра показала наличие запрещённого вещества остарин. По этой причине не состоялся его бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.
Впоследствии выяснилось, что в положительной допинг-пробе Александра было обнаружено ничтожно малое количество остарина, и теперь команда российского боксёра надеется на полную реабилитацию своего подопечного. Но ответы на вопросы даст лишь расследование этого дела Всемирным боксёрским советом. Поветкин уже не молод и из-за этих событий теряет драгоценное время, которого до завершения спортивной карьеры у него в любом случае осталось не так уж много.
Российское дерби
В рамках первого тяжёлого веса в уходящем году состоялось примечательное событие для российского профи-бокса. Всего лишь во второй раз в истории мировой титул оспаривали два отечественных бойца. И впервые российский боксёр отобрал звание чемпиона мира у своего соотечественника. В начале декабря 23-летний Мурат Гассиев выиграл по очкам раздельным решением судей у 37-летнего Дениса Лебедева, завоевав мировой титул IBF и став самым молодым российским чемпионом мира в профи-боксе за всю историю.
Однако во владении Лебедева остался ещё мировой титул суперчемпиона WBA, который не был выставлен на кон в этом бою. А до этого, в мае, Денис победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса и объединил чемпионские пояса WBA и IBF. Но последний, как уже было отмечено, потерял в первой же его защите.
Крушитель против Сына Судей
В полутяжёлом весе, к сожалению, в конце 2016 года потерял чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO 33-летний Сергей Ковалёв. В январе Крушитель одержал досрочную победу по итогам семи раундов в матче-реванше с канадцем Жаном Паскалем. В июле он одолел в Екатеринбурге по очкам единогласным решением судей малавийца Айзека Чилембу. Но в ноябре Сергей уступил в ожидаемом многими любителями бокса поединке американцу Андре Уорду.
Бой между ними закончился победой заокеанского боксёра по очкам единогласным решением судей с минимальной разницей в счёте, но вызвал многочисленные дискуссии по поводу правильности официального вердикта. Большинство специалистов посчитали, что победу больше заслужил Ковалёв, но было немало и тех, кто увидел преимущество Уорда (Сына Судей — таким прозвищем Ковалёв наградил Уорда после боя).
Стремительный Бивол
Теперь команда россиянина требует организации немедленного матча-реванша, на что американский боксёр отвечает, что не против его устроить, если промоутеры удовлетворят все его финансовые запросы. Неплохо проявил себя в этом весе и перспективный 26-летний Дмитрий Бивол, который в мае выиграл по очкам единогласным решением судей у доминиканца Феликса Валеры и обзавёлся поясом временного чемпиона мира WBA.
В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением матч-реванш боснийскому немцу Феликсу Штурму. Последний затем был уличён в применении допинга, вынужден был оставить титул вакантным и вообще уехал жить из Германии на свою историческую родину. И теперь вернуть принадлежавший ему чемпионский пояс Фёдор попробует в бою с другим соперником, каковым возможно станет довольно известный британец Джордж Гроувз.
В рамках среднего веса шанс сразиться за мировой титул WBO в уходящем году получил малоизвестный на родине 31-летний россиянин Артур Акавов. В начале декабря он противостоял действующему чемпиону – британцу Билли Джо Сондерсу, однако уступил по очкам единогласным решением судей. Хотя выглядел временами не хуже местного фаворита.
В полусреднем дивизионе не очень известный на родине 28-летний россиянин Давид Аванесян в мае отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. Правда, на момент их боя последнему шёл 45-й год. Но на данном этапе карьеры Аванесяна выбор в соперники такого титулованного ветерана не является чем-то плохим. Впоследствии Давид был переведён из статуса временного в регулярные чемпионы мира, и теперь он надеется получить более престижные поединки. Суперчемпионом мира WBA в этом весе является известный американец Кит Турман.
Апсет года
А вот в первом полусреднем весе в уходящем году Россия потеряла одного из своих чемпионов мира. В декабре соавтором одного из самых сенсационных поражений года в мировом профи-боксе стал Эдуард Трояновский, который был нокаутирован уже на первой минуте боя загадочным намибийцем Джулиусом Индонго и потерял принадлежавшие ему мировые титулы IBF и IBO. Хотя до этого в апреле и сентябре Трояновский провёл две успешные защиты – в матче-реванше с аргентинцем Сезаром Рене Куэнкой и против официального претендента японца Кейты Обары. Обоих этих соперников Эдуард одолел досрочно. Но вот в своём третьем бою года сам оказался в их положении.
В более лёгких весовых категориях в 2016 году российские боксёры поединков за мировые титулы не проводили. Хотя среди них есть очень достойные контендеры: такие, например, как легковесы Денис Шафиков и Пётр Петров, которые способны уже в ближайшее время оспорить звание чемпиона мира.
Итак, на конец 2016 года Россия имеет трёх действующих чемпионов мира по профи-боксу: Мурата Гассиева (IBF) и Дениса Лебедева (WBA) в первом тяжёлом весе, а также Давида Аванесяна (WBA) в полусреднем весе. Также временным чемпионом мира является Дмитрий Бивол (WBA) в полутяжёлом весе. (Для сравнения: на конец 2015 года Россия имела пятерых полновесных и одного временного чемпиона мира).
На протяжении 2016 года российские профи-боксёры провели 11 поединков за мировые чемпионские титулы по четырём основным версиям, в которых одержали 7 побед (3 из них досрочно) и потерпели 5 поражений (1 досрочное). (Аналогичная статистика за 2015 год была следующей: 15 боёв, 9 побед (6 досрочных) и 6 поражений (2 досрочных).
За 2016 год в боях за мировые титулы по версиям четырёх основных федераций для российского бокса было:
7 (3 КО) побед: 2 (2 КО) – Эдуард Трояновский, 1 (1 КО) – Денис Лебедев, 1 – Сергей Ковалёв, 1 – Мурат Гассиев, 1 – Давид Аванесян, 1 – Дмитрий Бивол.
5 (1 КО) поражений: 1 (1 КО) – Эдуард Трояновский, 1 – Фёдор Чудинов, 1 – Сергей Ковалёв, 1 – Денис Лебедев, 1 – Артур Акавов.
Список всех боёв российских профи-боксёров за мировые титулы по версиям четырёх ведущих федераций в 2016 году:
1. 20 февраля. Феликс Штурм (Германия) – Фёдор Чудинов (WBA в суперсреднем весе) – MD 12
2. 8 апреля. Эдуард Трояновский – Сезар Рене Куэнка (Аргентина) (IBF в первом полусреднем весе) – TKO 7
3. 21 мая. Денис Лебедев – Виктор Эмилио Рамирес (WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе) – ТКО 2
4. 21 мая. Дмитрий Бивол – Феликс Валера (Доминиканская Республика) (WBA Interim в полутяжёлом весе) – UD 12
5. 28 мая. Давид Аванесян – Шейн Мозли (США) (WBA Interim в полусреднем весе) – UD 12
6. 11 июля. Сергей Ковалёв – Айзек Чилемба (Малави) (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) – UD 12
7. 9 сентября. Эдуард Трояновский – Кейта Обара (Япония) (IBF в первом полусреднем весе) – TKO 2
8. 19 ноября. Андре Уорд (США) – Сергей Ковалёв (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) – UD 12
9. 3 декабря. Мурат Гассиев – Денис Лебедев (IBF в первом тяжёлом весе) – SD 12
10. 3 декабря. Джулиус Индонго (Намибия) – Эдуард Трояновский (IBF в первом полусреднем весе) – KO 1
11. 3 декабря. Билли Джо Сондерс (Англия) – Артур Акавов (WBO в среднем весе) – UD 12.