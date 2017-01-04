Самый молодой чемпион Гарбранд и 26 главных боёв месяца

Титульный бой в среднем весе. Виталий Бигдаш — Марцин ПрачниоБой в полулёгком весе. Яир Родригес — Би-Джей ПеннБой в лёгком весе. Джо Лозон — Марцин ХелдБой в тяжёлом весе. Виктор Пешта — Алексей ОлейникБой в тяжёлом весе. Дмитрий Смоляков — Сириль АскерБой в полутяжёлом весе. Чейл Соннен — Тито ОртисБой в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко — Джулианна ПеньяБой в полусреднем весе. Дональд Черроне — Хорхе МасвидальБой в тяжёлом весе. Андрей Орловский — Франсис НганнуБой в среднем весе. Эктор Ломбард — Брэд ТаваресБой в полулёгком весе. Мурад Мачаев — Диегу Брандан