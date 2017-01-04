Самый молодой чемпион Гарбранд и 26 главных боёв месяца

Боец месяца
Коди Гарбрандт неожиданно победил Доминика Круса его же оружием и стал самым молодым действующим чемпионом UFC (Мы помним, что Макс Холлоуэй помоложе не несколько месяцев, но он владеет только временным титулом). Свой путь к вершине Коди прошёл за два года с момента своей победы над Маркусом Бримеджем до деклассирования самого мощного чемпиона в истории легчайшего дивизиона. Удивительная скорость и мощь ударов Гарбрандта стала заметна во время боя с другим небитым проспектом Томасом Алмейдой. Коди просто уничтожил бразильца, а потом за секунды на классе разбил крепкого японца Такею Мицугаки.
Крус рассчитывал на свою скорость ног и нестандартную технику — стремительные атаки и удары под самыми невероятными углами. Однако уже с первого раунда Гарбрандт начал его опережать чем поставил в тупик. Чемпион проваливался своими размашистыми ударами и хватал пачками навстречу, что привело к сильному рассечению к середине боя. Несколько вялых попыток применить план В и перевести бой в партер ни к чему не привели — Гарбрандт и в борьбе не уступал визави. В четвёртом раунде Крус несколько раз оказывался на полу, а после этого Гарбрандт без риска довёл дело до заслуженной победы, а после этого подарил свой пояс мальчику, победившему рак. Теперь Коди ждёт бой с таким же «сверхзвуковым» Ти-Джеем Диллашо.
Бой месяца
Ярких боёв в этом месяце хватало в избытке, но мы решили поощрить соотечественника. Сапарбек Сафаров показал феноменальную стойкость и волю к победе в октагоне. Сафаров — это тот самый «даг с Селекшена», об отсутствии которых в UFC сокрушалась российская ММА-общественность лет шесть назад. Имя он себе сделал действительно на М-1 Selection, а за последние четыре года по неизвестным причинам провёл всего три боя и даже в наше время сохранил олдскульное нежелание гонять вес. В бою с огромным в сравнении с собой Джианом Виланте он пережил жёсткое избиение на первых секундах, травму колена и при этом сам атаковал так, что соперник едва уцелел. Бой остановили, когда Сафаров ещё стоял на ногах. С таким характером парень мог бы себя показать, но надо уходить в средний вес.
Нокаут месяца
Бой чемпиона М-1 в полулёгком весе Ивана Бухингера и дагестанского проспекта Магомеда Идрисова не стал титульным, так как последний не сделал вес. Поединок сразу пошёл в жёстком обмене ударами, где привыкший давить Бухингер, сразу стал получать жёсткий отпор на встречу. Одна двойка сильно потрясла словака. Он попятился к канатам, где был добит мощнёйшим левым прямым. Побивший немало российских бойцов Бухингер свой титул сохранил, но теперь логичным шагом стал бы реванш при условии, что Идрисов более ответственно подойдёт к сгонке веса.
Приём месяца
Темнокожий француз Франсис Нгану за пару минут разобрался с крепким тяжем Энтони Хэмилтоном и одержал четвёртую кряду победу в UFC. Американец поначалу сумел пройти сопернику за спину, но сильно увлёкся атакой и отдал руку на «кимуру». Нгану начал свой жёсткий приём ещё в стойке, а после броска на землю мастерски завершил его в партере за секунды. Теперь гиганта, умеющего не только ломать руки, но и крепко бить ждёт встреча с обладателем не самой крепкой в ММА челюсти Андреем Орловским.
Главные бои в январе:
14 января. Джакарта. One FC 53
Титульный бой в среднем весе. Виталий Бигдаш — Марцин Прачнио
15 января. Финикс (США). UFC Fight Night 103
Бой в полулёгком весе. Яир Родригес — Би-Джей Пенн
Бой в лёгком весе. Джо Лозон — Марцин Хелд
Бой в тяжёлом весе. Виктор Пешта — Алексей Олейник
Бой в тяжёлом весе. Дмитрий Смоляков — Сириль Аскер
21 января. Инглвуд (США). Bellator 170
Бой в полутяжёлом весе. Чейл Соннен — Тито Ортис
28 января. Денвер (США). UFC on FOX 23
Бой в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко — Джулианна Пенья
Бой в полусреднем весе. Дональд Черроне — Хорхе Масвидаль
Бой в тяжёлом весе. Андрей Орловский — Франсис Нганну
Бой в среднем весе. Эктор Ломбард — Брэд Таварес
29 января. Махачкала. FIGHT NIGHTS 58
Бой в полулёгком весе. Мурад Мачаев — Диегу Брандан
14 января. Джакарта. One FC 53
Титульный бой в среднем весе. Виталий Бигдаш — Марцин Прачнио
15 января. Финикс (США). UFC Fight Night 103
Бой в полулёгком весе. Яир Родригес — Би-Джей Пенн
Бой в лёгком весе. Джо Лозон — Марцин Хелд
Бой в тяжёлом весе. Виктор Пешта — Алексей Олейник
Бой в тяжёлом весе. Дмитрий Смоляков — Сириль Аскер
21 января. Инглвуд (США). Bellator 170
Бой в полутяжёлом весе. Чейл Соннен — Тито Ортис
28 января. Денвер (США). UFC on FOX 23
Бой в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко — Джулианна Пенья
Бой в полусреднем весе. Дональд Черроне — Хорхе Масвидаль
Бой в тяжёлом весе. Андрей Орловский — Франсис Нганну
Бой в среднем весе. Эктор Ломбард — Брэд Таварес
29 января. Махачкала. FIGHT NIGHTS 58
Бой в полулёгком весе. Мурад Мачаев — Диегу Брандан
Другие бои
2 декабря. Такервиль (США). Bellator 166
Эдуарду Дантас победил по очкам Джо Уоррена и отстоял титул Bellator в легчайшем весе. В первом раунде чемпион буквально издевался над ветераном в стойке, но затем Уоррен взвинтил темп, стал огрызаться и сокращать дистанцию. Бразилец всё равно умело ему противостоял, но порой действовал грязновато. В концовке он даже позволил себе расслабиться, чувствуя себя победителем.
3 декабря. Лас-Вегас. The Ultimate Fighter 24 Finale
Деметриус Джонсон победил по очкам Тима Эллиотта и отстоял титул UFC в наилегчайшем весе. Изначально казалось авантюрой выставлять против вычистившего весь дивизион чемпиона Джонсона победителя последнего шоу The Ultimate Fighter. Однако уже выступавший в UFC Тим Эллиот набрал на турнире малых чемпионов хорошую форму и закатил настоящий бой. Джонсон вытащил его на классе за счёт фирменных тейкдаунов, но это была одна из сложнейших его защит.
Джозеф Бенавидес победил по очкам Хенри Сехудо. Два топовых бойцы сражались за звание второго номера дивизиона и право в будущем снова посоперничать с Джонсоном. Бенавидес уникален тем, что за всю свою 10-летнюю карьеру он проигрывал только двум чемпионам в титульных боях — по два раза Крусу и Джонсону. Зато все подступы к титулу в двух дивизионах он этим чемпионам помогал активно зачищать.
9 декабря. Нью-Йорк. UFC Fight Night 102
Деррик Льюис нокаутировал Шамиля Абдурахимова. Если бы этот бой был трёхраундовым россиян довёл бы дело до победы. Два раунда он уверенно избегал разменов в стойке, душил соперника в клинче и партере, но не мог нанести ему серьёзный урон. Столь энергозатратная тактика привела к тому, что в третьем раунде у Шамиля опустел бензобак, а в четвёртом уже Льюис перевёл бой в партер, где нокаутировал россиянина своими могучими ударами.
Франсис Нгану победил болевым приёмом Энтони Хэмилтона.
Джиан Вилланте нокаутировал Сапарбека Сафарова.
9 декабря. Назрань. M-1 Challenge 73
Рамазан Эмеев победил по очкам Анатолия Токова. Мечтающий перебраться в Америку Токов отказался от защиты титула в АСВ, но и с М-1 подписал контракт всего на один бой. Поэтому поединок с Эмеевым был не титульным. Риск Вадима Финкельштейна оказался оправданным Эмеев перетерпел стартовый натиск Токова в первом раунде, а затем завозил соперника в линче и партере, пожертвовав зрелищностью ради эффективности.
Магомед Идрисов нокаутировал Ивана Бухингера.
9 декабря. Владивосток. FIGHT NIGHTS 56
Майкель Фалькан победил по очкам Владимира Минеева. С матчмейкингом главного боя руководители FIGHT NIGHTS промахнулись, что с ними случается крайне редко. Минеев оказался ещё сыроват и не готов к встрече с более разносторонним бойцом, а Фалькам может уже не тот, но не совсем уехал с ярмарки. В результате Волжанин выиграл только первый раунд, а затем бразилец завозил его в партере. С учётом того, что он очень сильно не вписался в вес можно было дать и ничью.
10 декабря. Торонто (Канада). UFC 206
Макс Холлоуэй нокаутировал Энтони Петтиса и стал временным чемпионом UFC в полулёгком весе. Первая беда с Петтисом случилась ещё на взвешивании. Он не вписался в лимит и перестал быть претендентом на титул. Затем более молодой Холлоуэй оказался быстрее в размене и периодически отоваривал Энтони в стойке. Второй бедой стала травма руки в конце первого раунда, которая постепенно привела к перелому боя. В концовке третьего раунда Холлоуэй жестоко добил экс-чемпиона в лёгком весе.
Дональд Черроне нокаутировал Майка Брауна. Первое серьёзное испытание в новом дивизионе Ковбой выдержал не без труда. Крепкий как гвоздь Браун навязал ему хороший обмен ударами и временами смотрелся, как минимум не хуже. Даже пытался поймать на гильотину в партере. Однако развязка в третьем раунде получилась шикарной в исполнении Ковбоя — бронебойный хай-кик.
Каб Суонсон победил по очкам Ду Ху Чхоя. Кореец запомнился удивительно крепкой головой, которая чудом не отключилась после того избиения, которое он пережил во втором раунде. При этом более опытному оппоненту он доставил немало проблем ударами коленями по корпусу. Конец боя напоминал уже драку у сельского клуба, и американец в ней превзошёл больше.
Миша Циркунов победил удушением Никиту Крылова. Динамичный поединок в основном проходил в партере, где Крылов не так силён. В итоге канадско-латвийский проспект оказался крепче выходца из Донбасса и поймал его на гильотину. Для Крылова это поражение — хороший урок, расплата за самоуверенность и лекарство от звёздной болезни.
Рустам Хабилов победил по очкам Джейсона Сагго. Четвёртую победу в этом году ученик Абдулманапа Нурмагомедова одержал уже в привычной прагматичной манере. Первую половину каждого раунда Хабилов проводил в стойке, где агрессивно прессинговал соперника, а затем переводил бой в партер и умело защищался от приёмов. Всё, что нужно для победы он сделал, но не факт, что в следующем бою Рустам получит топового оппонента и покинет предварительный кард.
16 декабря. Москва. FIGHT NIGHTS 57
Кирилл Сидельников победил по очкам Багу Агаеваи стал финалистом Гран-при FIGHT NIGHTS в тяжёлом весе. Ученик Фёдора Емельяненко хорошо работал с дистанции в стойке и постоянно опережал прямолинейно идущего вперёд Агаева. В третьем раунде немного подустал, стал опускать руки и бегать по рингу, однако этого хватило для победы. Но этой физподготовки для боя в финале с Павловичем может и не хватить.
17 декабря. Сакраменто (США). UFC on FOX 22
Мишель Уоттерсон победила удушением Пейдж ван Зант. Поединок двух главных красавиц наилегчайшего дивизиона сделали главным событием вечера, однако серьёзного противостояния не получилось. Уотерсон быстро бросила свою визави и задушила в партере, показав, что в ММА у ван Зант куда меньше шансов на успех, чем в «Танцах со звёздами».
Микки Голл задушил Сейджа Нортката. Ещё один распиаренный продукт оказался полностью дутым. Даже в стойке хвалёного каратиста с мускулами Голл умудрился уронить, а потом спокойно додушил в партере. Голл постепенно становится грозой авторитетов и вслед за Си-Эм Панком развенчал ещё одного дутого кумира болельщиков.
Султан Алиев победил по очкам Бояна Величковича. Российский полусредневес в случае второго поражения кряду мог быть уволен, а бой с сербом получился очень драматичным и непредсказуемым. Проиграв первый раунд, он должен был выигрывать два оставшихся. Ключевым моментом стал перевод в партер россиянина в конце боя, который и принёс ему победу раздельным решением.
29 декабря. Саитама (Япония). RIZIN 3
Валентин Молдавский победил по очкам Шимона Байора и вышел в ½ финала Гран-при RIZIN в тяжёлом весе. Молдавский два раунда переигрывал своего оппонента в стойке, но не смог закончить бой досрочно. Техника крымского бойца в каких-то моментах напоминала действия Фёдора Емельяненко. Он умело качал маятник и атаковал мощными сериями.
30 декабря. Лас-Вегас (США). UFC 207
Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи и отстояла титул UFC в женском легчайшем весе. Похоже, поражение от Холли Холм не только ничему не научило Роузи, но и сломило психологически. С первых секунд она полезла в ненужный размен ударами с высоко задранной головой, которой ловила все встречные кирпичи, как один из героев фильма «Один дома». В итоге рефери остановил избиение уже на первой минуте. Тренер по боксу Эдмонд Тарвердян теперь рискует войти в историю, как человек загубивший одну из ярчайших карьер в ММА.Коди Гарбрандт победил по очкам Доминика Круса и завоевал титул UFC в легчайшем весе.
Ти-Джей Диллашо победил по очкам Джона Линекера и стал претендентом на титул UFC в легчайшем весе. Экс-чемпион удивил тем, что не стал вести бой в привычной манере контр-панчера с опасным нокаутёром, а проявил свои борцовские качества и все три раунда возил соперника по настилу. Интересно, сработает ли такой приём против чемпиона Гарбрандта, встреча с которым выглядит неизбежной.
31 декабря. Саитама (Япония). RIZIN 4
Амир Алиакбари победил по очкам Валентина Молдавского и вышел в финал Гран-при RIZIN в тяжёлом весе. В стойке россиянин превосходил своего визави и отлично попадал навстречу, но Алиакбари в обоих раундах своевременно переводил бой в партер, выиграв раздельным решением судей. Однако в финале иранец был нокаутирован легендарным Мирко Крокопом, а Молдавский получил 5 миллионов йен (почти 50 тысяч долларов) и бронзовую медаль.
31 декабря. Нью-Йорк. WSOF 34
Джастин Гейджи победил техническим нокаутом Луиза Фирмину и отстоял титул WSOF в лёгком весе. Один из самых бескомпромиссных рубак во всём мире ММА снова порадовал зрелищной битвой. Фирмину удалс великолепный второй раунд, в ходе которого у Гейджи выпала капа, однако его растущая гематома под глазом полностью закрылась во время третьего перерыва, и бой был остановлен к неудовольствию публики. Теперь WSOF обязана провести реванш.
Джон Фитч победил по очкам Джейка Шилдза и отстоял титул WSOF в полусреднем весе. Поединок двух крёстных отцов лей-энд-прей не разочаровал в том смысле, что все пять раундов прошёл в тактической незрелищной борьбе. К середине схватки физические кондиции Шилдза стали проседать, и Фитч задёргал его в партере, где оба сделали немного и были подвергнуты обструкции трибун.
Марлон Мораэс победил техническим нокаутом Жозеналду Силву. У соотечественника чемпиона шансов почти не было. Сначала он наполучал сверху в партере, а затем в жёстком размене в стойке травмировал колено, пытаясь блокировать лоу-кик. С оппозицией у Мораэса уже есть заметные проблемы, однако мы надеемся, что решить их поможет Тимур Валиев, который даст ему бой.