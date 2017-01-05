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175 лет назад 2016
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Бойцы, ставшие настоящими открытиями в мире ММА
Фото: Reuters.
Текст: Рустам Набиуллин

Волков, Биспинг, Холм: главные открытия года в ММА

В 2016 году состоялось немало ярких поединков по правилам ММА. Называем лучших бойцов в каждой из весовых категорий.
5 января 2017, четверг. 14:59. Бокс/ММА
Формируя десятку главных открытий в мире смешанных единоборств, не будем составлять рейтинг значимости или популярности, поскольку каждый рейтинг так или иначе субъективен, а лишь перечислим тех бойцов, которые смогли по-настоящему удивить публику в 2016 году и от которых мы вправе ожидать громких событий в году текущем.

Тяжёлый вес



В этой категории в первую очередь заслуживает внимания Александр Волков. После провального 2015 года, закончившегося увольнением из Bellator, в 2016-м Драго завоевал и защитил пояс чемпиона М-1, а после успешно дебютировал в UFC, одержав непростую победу над Тимоти Джонсоном. Из иностранных тяжеловесов стоит отметить Деррика Льюиса и Франсиса Нганну. Первый в текущем году одержал четыре победы подряд, плотно закрепившись в первой десятке, а второй, хоть и отметился лишь тремя выигрышами, уже получил в соперники Андрея Орловского, успех в бою с которым может сделать взлёт француза ещё более стремительным.



Полутяжёлый вес



Шестая победа подряд могла бы позволить Никите Крылову занять место в первой пятёрке, но этого не произошло. Препятствием на пути Шахтёра стал латвийский боец Миша Циркунов – именно он и стал одним из главных открытий в полутяжах. Будем надеяться, что его мечта сразиться с Маурисью Руа всё-таки сбудется, равно как и дуэль Крылова с Абдул-Керимом Эдиловым. Кроме того, представляет интерес и успешно дебютировавший в UFC Гаджимурад Антигулов. Россиянин чуть более чем за минуту «задушил» Маркуса Рожериу де Лиму на глазах у бразильской публики. Конечно, мечтать о поясе ещё рано, но начало хорошее.

Средний вес



Своего рода открытием можно считать возвращение в строй Bellator Александра Шлеменко. В прошедшем году Шторм успел не только выиграть Гран-при М-1 в среднем весе и восстановить свои права, как бойца, но и начать новый поход за некогда принадлежащим ему титулом со зрелищной победы над Кендаллом
Гроувом. Впереди россиянина ждёт бой с победителем реванша между Мелвином Манхувом и Рафаэлом Карвалью. Открытием года мог бы стать и Анатолий Токов, но представитель Fedor Team провёл весьма невнятный поединок, уступив Рамазану Эмееву, и оставил звание лучшего более опытному коллеге по цеху. В UFC настоящей сенсацией стало чемпионство Майкла Биспинга. Кем бы ты ни был, если твоими соперниками являются Андерсон Силва и Люк Рокхолд, то стать чемпионом не так уж просто, но Граф смог. Было ли дело в недооценке или судействе, но факт остаётся фактом.

Полусредний вес



В этой категории главным героем будет Андрей Корешков. Хотя россиянин уже успел потерять свой пояс, чемпионское звание, безусловно, заслуживает внимания. Обидчик Спартанца Дуглас Лима уже нацелился на бой против Рори Макдональда, но при должных усилиях Андрей вскоре может вернуться в титульную гонку и восстановить статус-кво. В UFC настоящий ажиотаж вызвали выступления Стивена Томпсона. Ничья в чемпионском бою с Тайроном Вудли обеспечила претенденту абсолютное право на реванш, в котором он уже считается фаворитом. В России едва ли кого-то оставил равнодушным поединок Алексея Кунченко против Мурада Абдулаева. Воспитанник Александра Шлеменко продолжает держать марку и, добыв ещё одну-две победы, вполне может пробовать свои силы за рубежом.



Лёгкий вес



Конор Макгрегор. Одного имени достаточно, чтобы описать главное открытие этого дивизиона. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон никак не договорятся об очной дуэли, а Эдди Альварес оказался полностью несостоятелен. Помимо этого чемпионского титула ирландец стал первым бойцом в истории UFC, владеющим поясами в двух весовых категориях одновременно. Среди отечественных легковесов стоит выделить Дамира Исмагулова, который в 2016 году одержал три победы подряд и всерьёз претендует на титул чемпиона М-1 в лёгком весе. Весьма вероятно, что именно он сразится с победителем схватки между Абукаром Яндиевым и Александром Бутенко. Возвращаясь к Хабибу, отмечу, что дагестанский боец по-прежнему остаётся непобеждённым, но главной своей цели пока не достиг.



Полулёгкий вес



В полулёгком весе больше разочарований. Жозе Алду вновь стал чемпионом, но без реванша с Конором Макгрегором, Макс Холлоуэй закончил год с травмой, а Энтони Петтис и вовсе потерялся. Но спаситель дивизиона отыскался в самом конце года. Бой Каба Суонсона против Духу Чоя не оставил равнодушным никого из любителей смешанных, причём больше симпатий досталось именно корейцу, который, несмотря на поражение, показал чудеса стойкости и выдержки, а сам поединок по праву считается одним из самых зрелищных в организации. Среди победителей стоит выделить новоиспечённого чемпиона М-1 Магомеда Идрисова, который отправил в глухой нокаут Ивана Бухингера. Вполне возможно, что вскоре конкуренцию ему составит ещё один проспект Алексей Невзоров из клуба «Александр Невский».



Легчайший вес



Возвращение в большой спорт Доминик Крус отметил победой над Юрайей Фейбером, ученик которого впоследствии отомстил Доминатору, лишив того и репутации, и пояса. Речь идёт о Коди Гарбрандте, который из молодого проспекта вырос в претендента, способного на классе одержать победу над чемпионом. Повторная встреча с Крусом Гарбрандту ещё предстоит, а пока же Коди может наслаждаться свалившейся на него славой. В России ярче других показал себя Магомед Магомедов, ставший новым чемпионом ACB после победы над Олегом Борисовым. В качестве интересного проспекта стоит выделить и Петра Яна.



Наилегчайший вес



Деметриус Джонсон отлично справляется с ролью «царя горы» в наилегчайшем весе, затмевая собой все возможные открытия в дивизионе. Но заслуживающие внимания бойцы есть и за пределами UFC. К примеру, чемпион WSOF, перебравшийся в «Ахмат» и получивший пояс из рук Рамзана Кадырова. Речь идёт о Магомеде Бибулатове, который на данный момент является единственным россиянином в топ-10 всех представителей категории в мире.



Женщины



Если в 2015 году абсолютной сенсацией женских ММА стала Холли Холм, то в 2016 таковой можно считать Ронду Роузи. Несмотря на тяжелейшую психологическую травму, экс-чемпионка всё же нашла в себе силы снова войти в клетку. И это заслуживается уважения. Среди победительниц здорово открыли себя Валентина Шевченко и Аманда Нунес. Первая проиграла Нунес, но с лихвой реабилитировалась победой над Холли Холм, а вторая отобрала пояс у Миши Тейт и затем нокаутировала саму Ронду Роузи, пусть и в полуразобранном состоянии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Волков - ММА Конор Макгрегор Ронда Роузи Фёдор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов
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