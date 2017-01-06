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175 лет назад 2016
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Перспективы российских бойцов ММА в 2017 году
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Круглов

От Хабиба до Фёдора. Что ждёт российских бойцов в новом году

Ждёт ли титул Хабиба, где будет драться Минаков и проведёт ли Емельяненко последний бой — в обзоре перспектив российских ММА.
6 января 2017, пятница. 14:15. Бокс/ММА

Хабиб Нурмагомедов (UFC)


Лучший российский боец сейчас находится на распутье и напоминает боксёра, который уже загнал в угол соперника, раскачивает его, но никак не решается нанести нокаутирующий удар. Сейчас рассчитывать на немедленный бой с Конором Макгрегором Хабибу не приходится, а потому стоит до начала Рамадана провести бой с Тони Фергюсоном за временный титул.

Возможные соперники: Тони Фергюсон, Жозе Алду, Конор Макгрегор

Рустам Хабилов (UFC)


Прошлый год благодаря четырём уверенным победам получился для второго номера российского лёгкого веса удачным, однако отсутствие досрочных окончаний и академичная манера ведения боя пока так и не позволяют ему пробиться в основной кард. Новая UFC делает ставку именно на зрелищность, а потому Рустаму стоит рискнуть, чтобы получить новый большой бой.

Возможные соперники: Эван Данем, Франсиску Триналду, Мишел Празерес

Александр Волков (UFC)


Главная российская надежда тяжёлого веса в UFC Александр Волков в драматичном бою с Тимоти Джонсоном показал, что ведёт работу над ошибками и научился уже лучше защищаться от тейкдаунов, однако физически мощные тяжеловесы по-прежнему готовы доставить ему немало проблем. Хотелось бы увидеть его бой с голландским небоскрёбом Стефоном Струве.

Возможные соперники: Франсис Нгану, Стефан Струве, Деррик Льюис

Рашид Магомедов (UFC)


После первого в карьере поражения от топового соперника Бенейла Дариуша экс-чемпион М-1 стоит на распутье, начинать заново покорять вершины лёгкого веса или спуститься в полулёгкий, что при его габаритах было бы неплохим вариантом. В любом случае он зрелищный боец и будет востребован в UFC.

Возможные соперники: Джим Миллер, Брайан Барбарена, Майкл Джонсон

Альберт Туменов (UFC)


После победы над рейтинговым Лоренцем Ларкиным перед Туменовым открывались все ворота на пути к вершине, но он дважды подряд проиграл удушением куда менее мастеровитым Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу. Соперники постепенно приспособились к стилю Эйнштейна, а он так и не улучшил свою защиту от тейкдаунов. Самое время подумать и осознать ошибки.

Возможные соперники: Сет Бачински, Нико Прайс, Зак Каммингс

Алексей Олейник (UFC)


Сейчас время работает не на одного из самых опытных российских бойцов, а его карьера близка к завершению. Если в бою с Виктором Пештой он выйдет в такой же форме, как с Даниэлем Омельянчуком, то, возможно, придётся повесить перчатки на гвоздь уже в этом году. Но мы верим в силу духа Олейника и в то, что он проведёт ещё несколько ярких боёв.

Возможные соперники: Виктор Пешта, Марчин Тыбура, Андрей Орловский

Магомед Бибулатов (UFC)


Чемпион WSOF и представитель известного клуба «Ахмат» пошёл на повышение. Блестящий рекорд и разносторонне мастерство позволят высокому для наилегчайшего веса бойцу начать не с нулевых стартовых позиций и уже в первом бою пройти серьёзное испытание. Интересно будет и его заочное (а кто знает, может, и очное) противостояние с другим российским «мухачом» Али Багаутиновым.

Возможные соперники: Дастин Ортис, Брэндон Морено, Тим Эллиот

Али Багаутинов (UFC)


Четыре поражения в трёх последних поединках — не лучшее наследство для Нокаутёра в Новом году. Тем не менее низкая конкуренция в самом лёгком дивизионе пока оберегает его от увольнения. Али нужно найти новую мотивацию и поверить в себя, так как бой с Кодзи Хоригути получился для него худшим в UFC.

Возможные соперники: Луис Смолка, Райан Бенуа, Бен Нгуен

Виталий Минаков (Bellator? UFC? FIGHT NIGHTS?)


Где на самом деле продолжит карьеру лучший российский тяжеловес, сейчас не знает никто. Bellator отказывается улучшать финансовые условия своего экс-чемпиона, но при этом не отпускает его в UFC. В сложившейся патовой ситуации ему остаётся сражаться на внутренней арене FIGHT NIGHTS, но за пределами UFC хорошего тяжа найти сложно. В зависимости от варианта подберём ему по разному сопернику.

Возможные соперники: Хави Айала, Антонью Силва, Рой Нельсон

Фёдор Емельяненко (Bellator)


С ближайшим будущим Фёдора всё ясно — это крепкий тяжеловес из второго десятка Мэтт Митрион. От результата этого боя будет зависеть как смысл продолжения карьеры, так и конкретные варианты, которых в Bellator гораздо больше, чем пару лет назад. Главное понять, тяжёлый нокдаун в бою с Мальдонаду — это лаки-панч или реальный уровень нынешнего Емельяненко.

Возможные соперники: Мэтт Митрион, Шейх Конго, Квинтон Джексон

Александр Шлеменко (Bellator)


После триумфального возвращения в Bellator Шлеменко полон желания вернуть себе чемпионский титул, которым сейчас владеет Рикарду Карвалью, но он не всё доказал в бою с Мелвином Манхуфом. С кем-то из этих двоих и должен встретиться Шторм. По идее все соперники в среднем дивизионе ему по зубам, но, зная стиль Саши, поединки наверняка выдадутся валидольными.

Возможные соперники: Мэлвин Манхуф, Рикарду Карвалью, Чейл Соннен

Андрей Корешков (Bellator)


Спартанец оказался в роли своего учителя после неожиданного поражения от Брэндона Холси. Как побеждать Дугласа Лиму он знал и отлично продемонстрировал это в первом бою, а во втором увлёкся и нарвался на встречный удар. Думаю, Bellator будет не против завершить эту трилогию и окончательно выявить сильнейшего.

Возможные соперники: Дуглас Лима, Пол Дейли, Майкл Пейдж

Сергей Харитонов (Bellator)


После тяжёлого нокаута от Хави Айалы Сергею нужен серьёзный отдых, и руководство Bellator абсолютно право, не отпустив его в свободное плавание по российским местечковым турнирам. Сергей в последнее время показывает мотивацию только к деньгам, а не титулам, что в его возрасте нормально, а потому вряд ли сразу примет серьёзный вызов.

Возможные соперники: Тони Джонсон, Оли Томпсон, Сатоси Исии

М-1


С ростом конкуренции М-1 уже не безоговорочно лучшая российская компания, а скорее первая среди равных. Тем не менее и при не самых великих финансовых возможностях они делают гораздо более интересные для телевидения шоу, чем некоторые дутые деньгами конкуренты. Так, в предстоящем году в полулёгком весе нас ждёт захватывающий реванш Ивана Бухингера и Магомеда Идрисова. Александр Бутенко примет вызов от распиаренного и загадачного Абукара Яндиева, который попробует вписаться в лимит 77 кг. В полутяжах Рашид Юсупов, сделавший с нуля карьеру в М-1, будет защищать свой титул от немецкого танка Штефана Пютца. Наконец, воспитанник Шлеменко и чемпион в полусреднем весе Алексей Кунченко проверит на прочность казахского проспекта Шавката Рахмонова. Пока сложно найти достойного соперника для Рамазана Эмеева, который после победы над Анатолием Токовым готов выйти на мировой уровень. Шлеменко на этот бой Bellator точно не отпустит.

FIGHT NIGHTS


В прошлом году компания Зиявудина Магомедова и Камила Гаджиева сделала большой шаг вперёд, но это был скорее экстенсивный рост. При увеличении количества турниров и числа бойцов некоторые из них явно скатились на местечковый уровень. Тем не менее главные бои FIGHT NIGHTS и их элементы шоу по-прежнему интересны широкой публике. Титульный бой Кирилла Сидельникова с Сергеем Павловичем — главное событие в российском тяжёлом весе. Мурад Мачаев готов пройти испытание ветераном UFC Диегу Бранданом и, хочется верить, покажет что-то большее, чем одеяло. Ждём возвращения Виталия Минакова, работы над ошибками от Владимира Минеева, а также выступления супругов Мохнаткиных. Важным шагом со стороны компании станет введение допинг-контроля, для которого российский рынок ММА уже давно созрел.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Шлеменко Али Багаутинов Андрей Корешков Виталий Минаков Сергей Харитонов Фёдор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов MMA
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