Поветкин — Уайлдер, Ковалёв — Уорд. Самые ожидаемые бои 2017 года

Супертяжёлый вес – в ожидании больших боёв
Самая тяжёлая весовая категория заждалась значительных поединков. После поражения в конце 2015 года многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко британцу Тайсону Фьюри лидеры этого дивизиона между собой не встречались. В прошлом году дважды срывался матч-реванш Кличко и Фьюри, после чего Владимир не сумел договориться о бое на декабрь с другим британцем – Энтони Джошуа. В мае из-за «мельдониевой истории» не состоялся чемпионский поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и россиянином Александром Поветкиным.
Но планы супертяжей на наступивший 2017 год пока обнадёживают. На 29 апреля намечен бой между Джошуа и Кличко, на кону в котором будут стоять мировые титулы WBA, IBF и IBO. Должен в конце концов провести важный бой и действующий чемпион WBC Уайлдер. В зависимости от того, как завершится «остариновая история» Поветкина, Деонтей мог бы встретиться либо с Александром, либо провести объединительный поединок с победителем схватки Джошуа – Кличко.
Новоиспечённый чемпион мира WBO новозеландец Джозеф Паркер также был бы неплохим вариантом для упомянутых боксёров, но только из-за своего статуса обладателя мирового титула. Также к этой компании нынешних элитных бойцов супертяжёлого веса можно добавить кубинца Луиса Ортиса, болгарина Кубрата Пулева и британского экс-чемпиона мира Дэвида Хэя. В общем, в любых комбинациях поединки между этими боксёрами вызовут повышенный интерес публики. В конце концов обещает вернуться на ринг в наступившем году и скандалист Тайсон Фьюри.
Смена поколений в крузервейте
В первом тяжёлом весе начались изменения ещё в ушедшем году. Появились новые чемпионы: россиянин Мурат Гассиев, украинец Александр Усик и британец Тони Беллью. Скорее всего, пертурбации в этом дивизионе будут продолжаться и в наступившем году. Вероятно, экс-чемпион WBC россиянин Григорий Дрозд из-за серьёзной травмы окончательно повесит перчатки на гвоздь. В пограничном возрасте пребывает суперчемпион WBA россиянин Денис Лебедев. Неясны перспективы Беллью, который в марте проведёт бой в рамках супертяжёлого веса с Дэвидом Хэем. Уходит время бывших чемпионов мира боснийского немца Марко Хука и поляка Кшиштофа Влодарчика.
В то же время старых и новых лидеров поджимают и ожидают своего часа такие бойцы, как латвиец Майрис Бриедис, кубинец Юниер Дортикос, россияне Дмитрий Кудряшов и Максим Власов и некоторые другие. Но на данное время, пожалуй, самым интересным и резонансным поединком в этом весе представляется унификационное противостояние Мурата Гассиева и Александра Усика. И представители команд обоих боксёров уже начали потихоньку высказываться о возможности проведения боя между ними.
Быть или не быть матчу-реваншу маститых полутяжей?
В прошлом году в рамках полутяжёлой весовой категории состоялся один из самых ожидаемых поединков последнего времени. Схватка между чемпионом мира WBA Super, IBF и WBO россиянином Сергеем Ковалёвым и американцем Андре Уордом завершилась спорной победой последнего по очкам с минимальной разницей в счёте. В контракте на бой для Ковалёва была прописана опция проведения немедленного матча-реванша.
Но пока в этой истории зависла пауза. Уорд то заявляет, что хочет за рематч «правильные» деньги, то намекает на уход из большого спорта. Но матча-реванша Сергея и Андре ожидает большинство любителей бокса. Хотя мы не забываем и о чемпионе WBC канадце Адонисе Стивенсоне, россиянине Артуре Бетербиеве, украинце Александре Гвоздике, американце Джо Смите-младшем и о некоторых других приметных бойцах этого дивизиона.
Исполнится ли обещание Оскара де ла Хойи?
В среднем весе все основные события продолжают крутиться вокруг чемпиона WBC, WBA Super, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина. По разным причинам в прошлом году не состоялись его бои с мексиканцем Саулем Альваресом, британцами Билли Джо Сондерсом и Крисом Юбенком-младшим, а также американцем Дэниелем Джейкобсом. Но с последним, который является регулярным чемпионом мира WBA в этом весе, команде Геннадия всё же удалось договориться о проведении боя на 18 марта.
В случае победы Головкина в этой схватке на повестку дня выйдет обещанное промоутером Оскаром де ла Хойей противостояние казахстанского панчера с его подопечным Саулем «Канело» Альваресом. Последний в мае прошлого года без боя оставил Геннадию мировой титул WBC и спустился в свой прежний первый средний вес, где уже успел завоевать пояс чемпиона мира WBO.
И теперь рыжий мексиканец договаривается об организации междусобойчика с сыном легенды бокса – соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В случае победы над последним вся мировая боксёрская общественность будет ожидать организации на осень обещанной схватки Головкин – Альварес.
Многообразие вариантов у полусредневесов
Целая россыпь известных бойцов наблюдается в первом полусреднем и полусреднем весах. Неувядающий филиппинец Мэнни Пакьяо по-прежнему остаётся в центре внимания. Его поединки всё так же привлекают большое внимание. Но ситуация осложняется тем, что большинство хороших оппонентов находятся на контракте у Эла Хэймона, который состоит в недружественных отношениях с промоутером филиппинца Бобом Арумом. Поэтому последний заявляет, что Пакмэн может провести бой с кем-то из других его подшефных – американцем Терренсом Кроуфордом или украинцем Василием Ломаченко.
Правда, прошли слухи, что ближайшим соперником Мэнни станет малоизвестный австралиец Джефф Хорн. Но во второй половине этого года Пакьяо может сойтись с кем-то из крутых оппонентов. В то же время и «птенцы» Хэймона будут выяснять отношения между собой. Речь идёт прежде всего о намеченном на 4 марта объединительном поединке суперчемпиона WBA в полусреднем веса американца Кита Турмана и его соотечественника – обладателя титула WBC Дэнни Гарсии.
В этом же дивизионе наклёвывается и междусобойчик известных британских боксёров Амира Хана и Келла Брука, который владеет поясом чемпиона мира IBF. Ну и особняком стоит вопрос возвращения на ринг американца Флойда Мейвезера-младшего, на который сам суперзвёздный боксёр даёт пока отрицательный ответ.
Территория Ломаченко
Продолжающий громко заявлять о себе на профи-ринге один из лучших боксёров-любителей в истории украинец Василий Ломаченко нацеливается на проведение резонансных боёв. Похоже, матч-реванш с его обидчиком, мексиканцем Орландо Салидо в ближайшее время не состоится. Салидо сначала вроде бы соглашался провести повторный бой с Василием, но затем внезапно отказался от него, мотивируя это сомнительным аргументом, что поединки Ломаченко интересны не зрителям, а только ему самому.
Теперь промоутер украинского боксёра Боб Арум, возможно, попытается подписать для боя с ним своего бывшего подопечного – кубинского экс-чемпиона мира Юриоркиса Гамбоа. Также всё ещё не исключена организация встречи в ринге двукратных олимпийских чемпионов – Ломаченко и другого кубинца Гильермо Ригондо. Но разница в весе между ними продолжает возрастать. Ригондо всё ещё остаётся в первом полулёгком дивизионе, а Василий в прошлом году завоевал мировой титул уже в первой лёгкой весовой категории.
Ещё одним вариантом продолжения карьеры Ломаченко видится подъём в лёгкий вес и организация поединка с победителем предстоящей схватки за звание чемпиона мира WBC между мексикано-американцем Майки Гарсией и черногорцем Деяном Златичанином. Если простаивавший несколько последних лет Гарсия вернёт свою былую форму, то его бой с Ломаченко может получиться конкурентным. Ну и в легчайших и наилегчайших весах любители бокса ожидают личных разборок лучших тамошних бойцов – никарагуанца Романа Гонсалеса, японца Наойи Иноуе и мексиканца Хуана Франциско Эстрады.