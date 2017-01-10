Фёдор—Митрион, Хабиб—Макгрегор. Самые ожидаемые бои года в ММА

Фёдор Емельяненко – Мэтт Митрион
Неопределённость в карьере Последнего Императора закончилась после подписания контракта с Bellator. Дружелюбный Скотт Кокер смог предложить легендарному россиянину такие условия, на которых Фёдор Емельяненко согласился начать, вероятно, завершающий этап своей карьеры. Соперник в лице Мэтта Митриона также представляется весьма достойным: габаритный, с опытом выступлений в UFC, где он проигрывал, но мальчиком для битья отнюдь не выглядел. Более того, в Bellator Митрион начал довольно неплохо, одержав две досрочные победы. Остаётся лишь гадать, в какой физической и психологической форме подойдёт к поединку сам Фёдор, будет ли он опять рассчитывать только на удары, игнорируя борьбу, придётся ли нам опять опустошать запасы валидола, как это было во время боя с Малдонаду?
Дополнительным поводом для тревоги становится и то, что Фёдор практически не вносит изменений в подготовку и не привлекает спарринг-партнёров высокого уровня. При всём уважении, Кирилл Сидельников вряд ли сможет сымитировать Митриона. Так или иначе тревоги поклонников отдельно, а реальный уровень Фёдора мы сможем оценить лишь в феврале.
Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор/Тони Фергюсон/Майкл Кьеза
Фанаты Хабиба по-настоящему заждались титульного или по меньшей мере предтитульного боя своего любимого бойца. Россиянин самыми разными способами пытается выйти на пояс, но то Макгрегор объявит о декретном отпуске, то Фергюссону не хватает денег, то Жозе Алду не подходит по размеру. Согласно последним новостям, Нурмагомедов может сделать выбор в пользу Майкла Кьезы, занимающего восьмую строчку рейтинга легковесов. Очевидно, что и этот поединок будет подарком для всего Дагестана, но главной целью в любом случае остаётся пояс.
Жозе Алду – Конор Макгрегор
Одиозного ирландца ждёт не только Хабиб Нурмагомедов. Жозе Алду грамотно использовал свою репутацию и авторитет, чтобы вернуть титул без боя, но Макс Холлоуэй совершенно неожиданно травмировался, отложив объединительный поединок. В этих обстоятельствах бразилец бросил формальный вызов дагестанскому Орлу, но, несмотря на ожидаемый жёсткий отказ, показал готовность драться с любым соперником и одновременно изощрённую прагматичность. Всё же пока проклятие 13 секунд нависает над бразильцем, реванш с Конором Макгрегором остаётся главным вызовом для легенды полулёгкого веса. Именно этой схватки мы и будем ждать в этом году больше всего.
Нейт Диас – Конор Макгрегор
Ещё одним претендентом на бой с взорвавшим мир смешанных единоборств ирландцем является Нейт Диас. Счёт 1-1 не даёт покоя многим фанатам в Дублине и Стоктоне, а это значит, что на третьей серии противостояния Дана Уайт может заработать много денег. Оба бойца остры на язык, а Диас-младший на данный момент остаётся единственным соперником, не поддавшимся на психологический штурм Макгрегора.
Дебюты в UFC Магомеда Бибулатова, Дмитрия Сосновского и Виталия Минакова
Безупречная серия из 13 побед на фоне последних неудач Али Багаутинова вывела Магомеда Бибулатова в лидеры наилегчайшего веса среди россиян. Дебют Гладиатора в UFC должен состояться весной и, вероятнее всего, именно его исход позволит нам судить о реальном уровне Магомеда. Кроме того, российское представительство в UFC пополнится и двумя весьма узнаваемыми тяжеловесами. Во-первых, в феврале поединком против Джастина Ледета в организации дебютирует Дмитрий Сосновский. Во-вторых, уже не первый месяц ходят разговоры о подписании в лучшую лигу мира Виталия Минакова. Разборки с Bellatorу Виталия ещё не закончены, но, по словам источника знакомого с ситуацией, контракт с UFC уже не за горами.
Миочич – Веласкес/Дус Сантус
Защищая титул от посягательств Стипе Миочича, Фабрисью Вердум здорово поплатился за беспечность и теперь жаждет реванша. Однако фанатам больше хочется увидеть хорвата в бою с представителями старой гвардии. Прежде всего речь идёт о Каине Веласкесе и Джуниоре Дус Сантусе. Мексиканец недавно перенёс операцию на спину, а бразилец в феврале проверит на прочность восставшего из небытия Стефана Штруве. В случае успеха Цыган имеет все шансы получить титульник с Миочичем, и пояс в тяжёлом весе вновь будет окружён интригой, а не досадой от долгого ожидания или быстрой остановки боя.
Коди Гарбрандт – Жозе Алду/Доминик Крус/Деметриус Джонсон/Ти-Джей Диллэшо
Коди Гарбрандт на классе разделал Доминика Круса и теперь открыт для вызовов не только в своей, но и в соседних весовых категориях. Будет ли это реванш с Доминатором или рубка с Ти Джеем Диллэшо, не так уж важно. Гораздо более интересными представляются супербои против Могучего Мышонка или Жозе Алду. В том, что Гарбрандт будет конкурентоспособным в перечисленных поединках, сомнений нет. Осмелюсь предположить, что Коди мог бы показать равный поединок даже с Конором, но для претензий на ирландца Гарбрандту нужно хотя бы раз защитить титул.
Анатолий Токов – Рамазан Эмеев за титул чемпиона М-1 в среднем весе
Невнятный, с одной стороны, и тактически выверенный, с другой, поединок Анатолия Токова против Рамазана Эмеева оставил массу вопросов относительно лучшего российского средневеса, выступающего на родине. Эмеев одержал победу, но три раунда и отсутствие титула на кону дают нам право ожидать повторной встречи этих, без сомнения, достойных бойцов. Будем надеяться, что Вадим Григорьевич сумеет разобраться в ситуации и создать для представителя FedorTeam условия, подходящие для подписания долгосрочного контракта.
Сергей Павлович – Кирилл Сидельников
Этот бой называют главным событием внутрироссийского тяжёлого веса. Павлович использовал все козыри своих габаритов, победив Алексея Кудина, а подопечный Фёдора Емельяненко удивил Багу Агаева скоростью и выносливостью. Сложно предположить, кто именно станет победителем Гран-при FN, но этот бой, безусловно, станет одним из самых интригующих на территории нашей страны. А если победитель сможет встретиться с чемпионом ACB Денисом Гольцовым, то фанаты и вовсе будут на седьмом небе от счастья.
Стивен Томпсон – Тайрон Вудли
Полагаю, что Стивену Томпсону не хватило для завоевания титула всего пары акцентированных ударов и одного тейкдауна с минутным контролем. Ничья в бою против Тайрона Вудли означает, что чемпион не проиграл, т.е. основания для лишения его титула нет, но согласны ли с таким вердиктом зрители? Вряд ли. Вудли довольно быстро высказал желание сразиться с Жоржем Сен-Пьером, Ником Диасом или Конором Макгрегором, но канадец всё никак не определится, Диас ждёт самый денежный вариант, а к Макгрегору выстроилась целая очередь. Такое ощущение, что сама судьба ведёт Тайрона к реваншу с Томпсоном. И следующий бой между этими профессионалами своего дела точно должен быть не менее зрелищным, чем первый поединок.
Валентина Шевченко – чемпион в легчайшем весе
После поражения от Аманды Нунес Валентина Шевченко не оставила шансов Холли Холм, став таким образом одной из претенденток на чемпионский титул. В настоящее время Пуля готовится к схватке с Джулианной Пеньей, и победа над вторым номером рейтинга должна автоматически вывести уроженку Кыргызстана на титульный бой, чего мы ей и пожелаем.
Джон Джонс – Даниэль Кормье/чемпион в тяжёлом весе
Страсти по Джону Джонсу кипят уже в течение всего года. Даниэль Кормье успел победить и Энтони Джонсона, и Александра Густафссона, но без победы над Джонсом чемпионский пояс блестит не так ярко. Сам Джонс пока что сподобился на вызов Андерсону Силве по правилам грепплинга и гипотетическое желание сразиться с кем-то из тяжёлого веса. Сбудется то или иное, неизвестно даже самым осведомлённым инсайдерам, но возвращение самого молодого чемпиона UFCв клетку могло бы стать ярчайшим событием года.
Александр Шлеменко – чемпион Bellator в среднем весе
Самым ожидаемым испытанием для Александра Шлеменко в 2017 году должен стать, безусловно, бой за чемпионский пояс Bellator. Манхув или Карвалью – вряд ли главный вопрос состоит в этом. Отсутствие проблем с антидопинговым агентством и готовность Скотта Кокера так быстро вернуть опального бойца в титульную гонку – вот главные факторы, способные больше всего повлиять на успехи омского Шторма. Конечно, при условии, что сам Александр будет пребывать в надлежащих кондициях.
Андрей Корешков – Рори Макдональд
В отличие от своего наставника Андрей Корешков закончил год на минорной ноте, уступив титул Дугласу Лиме. Но если Александр Шлеменко уже вряд ли покинет Bellator, то Спартанец вполне может попробовать свои силы в UFC. В связи с этим третий бой против бразильца может принести россиянину успокоение после поражения, в то время как победа над Рори Макдональдом, очевидно, окажется громче, чем триумф над Бенсоном Хендерсоном. Осталось лишь вернуться на былые позиции.
Гегард Мусаси – чемпион UFC в среднем весе
После побед над Витором Белфортом и Юрайей Холлом Гегард Мусаси по праву вошёл в пятёрку лучших средневесов UFCи теперь готов наравне с другими претендентами побиться за титул. К примеру, победа над Люком Рокхолдом или Крисом Уэйдманом вполне могла бы сделать голландца кандидатом №1. Возможно, это произойдёт и раньше в условиях повышенной травматичности и жёсткого антидопингового контроля, но, в любом случае, для битвы за пояс Мусаси уже созрел.
Сергей Харитонов
Улёт Сергея Харитонова в глухой нокаут после удара Хави Айалы стал неожиданностью без исключения для всех фанатов россиянина. Последствия того поражения не позволили россиянину провести бой в Екатеринбурге, таким образом, Сергей сможет полноценно подготовиться к следующему бою за океаном. Сегодня не имеет значения, с кем именно будет драться россиянин, главное, чтобы он без осложнений вернулся в строй. Однако если соперником тульского десантника станет Тони Джонсон или победитель боя Емельяненко-Митрион, то будет очень и очень интересно.