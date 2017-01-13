Хабиб – Конор, Крылов – Эдилов: чего ждать от UFC в 2017 году

Компании WME-IMG, владеющей UFC, предстоит хорошенько поработать в новом году, чтобы зрительский интерес к лучшему промоушену в мире продолжал расти. Конечно, угадать, что именно придумают магнаты, непросто. Скорее всего, в наступившем году нас ожидает немалое количество «денежных боёв». Наверняка будет разыграна ещё парочка временных титулов (сейчас в UFC любят раздавать «бумажные пояса»), чтобы искусственно подтянуть значимость некоторых боёв/бойцов. Большинство маркетинговых ходов хитрых промоутеров на год вперёд сейчас предугадать непросто. Но рассмотреть некоторые уже объявленные громкие события плюс пофантазировать, пользуясь слухами и новостями из стана UFC, мы попробуем.
В наступившем году нас ожидает немалое количество так называемых «денежных боёв».
Открытие нового женского дивизиона (до 65 кг.), 11 февраля 2017 года.
Неожиданный титульный бой Холм – де Рандами в категории явно созданной под Крис Жустину, в UFC объяснили не сразу. Сперва сама бразильянка пожаловалась на смертельно опасные сгонки ради выступлений в промежуточном весе. По словам Жустину, отдых её организму сейчас необходим как никогда. Позже результаты её тестов на допинг пришли с пометкой «положительно». Всё это наводит на мысли, что Жермен де Рандами – случайный претендент, вынужденная мера. Однако тот факт, что в UFC решили не откладывать с открытием новой весовой категории, говорит о том, что ситуация чемпионки Invicta FC Жустину решаема. Таким образом, 11 февраля мы узнаем, кто станет 11-м чемпионом UFC, а к концу года с победителем пары Холли Холм – Жермен де Рандами наверняка встретится главная звезда дивизиона – Кристиана Жустину.
Новый чемпион в среднем весе, первый квартал 2017 года.
Даже относясь с огромным уважением к Майклу Биспингу и наследию этого яркого ветерана, глупо отрицать, что Граф стал чемпионом в среднем весе в результате огромной удачи в виде расхлябанного Люка Рокхолда. Проведя выпрошенную защиту против 46-летнего Дэна Хендерсона, Биспинг едва ли сможет выбирать следующего претендента. В дивизионе до 84 килограмм сейчас самая конкурентная верхняя пятёрка во всей организации. И нынешний чемпион в компании этих ребят выглядит почти нелепо. Следующим претендентом уже был неофициально объявлен Йоэль Ромеро, брутально уничтоживший экс-чемпиона Криса Уайдмэна на UFC 205. Если ничего не поменяется и Майкл Биспинг не схитрит, вторая защита пояса по всем раскладам должна стать для него последней. За свою карьеру Граф никогда (не считая расхлябанного Рокхолда) не побеждал настоящих топов на пике формы. Ромеро выйдет на бой с восемью победами кряду, и добыты они были в самых серьёзных схватках.
Бой Нурмагомедов – Фергюсон за временный титул в лёгком весе, 4 марта 2017 года, UFC 209.
Неожиданно сложными оказались переговоры по организации третьей попытки боя между двумя лучшими легковесами планеты. Тони Фергюсон, который вообще всех обвиняет в нежелании драться с сильнейшими, вдруг дал заднюю из-за предложенного UFC гонорара за бой с Нурмагомедовым. Хабиб даже предлагал Тони $ 200 тыс. из собственного кармана, лишь бы только их поединок состоялся. Также в один момент участились слухи, что договориться с Фергюсоном так и не получилось, от денег Нурмагомедова он отказался, и UFC начал подыскивать Орлу нового соперника. Назывались имена Жозе Алду и Майкла Кьезы. Однако динамика слухов последних двух дней говорит о том, что бой Хабиб – Фергюсон скорее всего состоится. Сперва сам Тони написал в социальных сетях о скором возвращении, а позже отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, также в соцсетях, ответил фанату, что следующим соперником его сына станет именно Фергюсон. Нам остаётся надеяться, что бойцы сумеют договориться и выйти на самый интригующий поединок лёгкого веса без травм.
Крылов – Эдилов, апрель 2017 года.
Когда началась история конфликта Никиты Крылова и Абдул-Керима Эдилова, я, признаюсь, не очень верил в возможность организации такого поединка. Крылов почти до конца 2016 года шёл с пятиматчевой победной серией и занимал восьмую строчку в рейтинге полутяжеловесов. Элитный и крайне зрелищный боец из Донецка наверняка был интересен организации с точки зрения продвижения. Потому поединок с неизвестным западной публике Эдиловым, не успевшим ни разу подраться в UFC из-за дисквалификации за употребление мельдония – неоправданный риск потерять в лице Никиты перспективнейшего проспекта, коих в категории до 93 килограмм совсем немного. Однако Крылов, к сожалению, сам приблизил бой с Эдиловым, проиграв на UFC 205 Мише Циркунову удушением в первом раунде. Таким образом, мы имеем вполне реальные шансы увидеть поединок Крылов – Эдилов уже в апреле, когда у Абдул-Керима кончится дисквалификация.
Возвращение Конора Макгрегора, май 2017 года.
Именно май назвал президент UFC Дана Уайт, когда его спросили о сроках возвращения Конора Макгрегора в дело. В ноябре 2016-го, после завоевания титула в лёгком весе, ирландец объявил о небольшом отпуске в связи с рождением ребёнка. Пока совершенно непонятно, что за испытание ждёт Макгрегора, когда он в следующий раз выйдет в клетку (или боксёрский ринг). О возможных вариантах было написано уже немало, а главными считаются: защита пояса в лёгком весе, бой за титул в полусреднем весе против Тайрона Вудли, третий бой с Нейтом Диазом и дебют в боксе, ради которого Конор даже получил необходимую лицензию. Мы, конечно, ждём поединка Макгрегор – Нурмагомедов, однако слишком многое должно совпасть, чтобы этот бой случился. И едва ли такое возможно устроить в 2017 году.
Дебют Виталия Минакова в UFC, середина-конец 2017 года.
Пару недель назад появилась информация о скором подписании в UFC двух известных российских бойцов организации Fight Nights Виталия Минакова и Расула Мирзаева. К сожалению, Мирзаев в ночь на 31 декабря 2016 года получил несколько серьёзных повреждений в результате жестокого нападения. Что касается Минакова, то Виталию, лучшему нашему тяжеловесу, давно пора попробовать себя в лучшей лиге мира. Именно экс-чемпион Bellator может восполнить пустоту в душе российских фанатов, так и не увидевших пикового Фёдора Емельяненко в UFC. Виталий Минаков абсолютно точно способен победить любого тяжеловеса планеты. Пора доказать это всему миру.
Возвращение Джона Джонса, Жоржа Сен-Пьера и Ника Диаса.
В 2017 году нас ожидает ряд интригующих возвращений легендарных бойцов, которым возраст позволяет выступать на высочайшем уровне ещё не один год. Речь идёт о Джоне Джонсе, бывшем чемпионе UFC в полутяжёлом весе, Жорже Сен-Пьере, экс-короле полусреднего дивизиона и Нике Диасе, который когда-то был главным полусредневесом в Strikeforce. Точную дату возвращения в дело можно спрогнозировать только в случае с Джонсом, чья дисквалификация истекает летом 2017 года. Старшему Диасу, говорят, предлагали вернуться на одном из турниров первой половины года боем против Робби Лолера, но Ник якобы отказался. А переговоры UFC с Жоржем Сен-Пьером уже несколько раз были признаны неудачными, потому предсказать момент возвращения канадской легенды не представляется возможным. Однако есть основания полагать, что мы увидим ЖСП в октагоне UFC до конца наступившего года. Всё-таки переговоры недавно освобождённого от контракта Жоржа не могут длиться вечно. Возраст поджимает, а переходить бойцу его уровня в другую организацию – себя не уважать. О какой бы сумме ни шла речь.
Турнир UFC в России. Середина-конец 2017 года.
Об этом говорят уже давно, но никогда ещё мы не были настолько близки к первому в истории российскому турниру UFC. Более удачного времени, чем 2017 год, просто невозможно придумать. Минусом является разве что невозможность устроить показ этого события по системе платных трансляций (PPV). Тем не менее, как правильно подметил популярнейший в нашей стране Хабиб Нурмагомедов, на бой с ним возможно собрать огромный стадион, что позволит хорошенько заработать на билетах. А ещё говорят, что Дана Уайт недавно сам посещал Россию, чтобы пообщаться с нашими политиками на предмет как раз устройства турнира на территории РФ. Новая волна слухов на эту тему плюс большой российский ростер в UFC вкупе с новыми громкими подписаниями (возможное Минакова и состоявшееся Бибулатова) позволяют надеяться на то, что турниру быть уже в 2017 году. Не забываем также о наличии нашей суперзвезды лёгкого веса для главного боя российского турнира. Нурмагомедову остаётся только не подкачать в предстоящем мартовском бою.
Карьеру в 2017 году могут завершить:
Ронда Роузи. Потому что об этом только и говорят сейчас. Незачем некогда главной женщине-бойцу возвращаться в спорт, в котором она и так достигла абсолютного максимума. Сегодня Роузи больше не может быть не только доминирующей чемпионкой, но и просто конкуренткой топовым девчонкам, представляющим легчайший вес UFC. К сожалению, её время ушло.
Би Джей Пенн. Легендарный боец уже неоднократно объявлял о том, что вешает четырёхунцовые перчатки на гвоздь, но всякий раз зачем-то возвращался. Теперь Пенн вернулся, видимо, чтобы завершить карьеру окончательно, поскольку драться ему вскоре предстоит против одного из крутейших проспектов UFC Яира Родригеса.
Витор Белфорт. Легендарному бразильцу уже 39, и если раньше Феномен позволял себе проигрывать только в чемпионских баталиях, то в последнее время Белфорта били просто более молодые и сильные соперники. Причём в одну калитку. Предстоящий поединок с Келвином Гастелумом также не сулит Витору ничего хорошего. Многострадальный Гастелум, сосланный в категорию до 84 килограмм за постоянные провалы при сгонке до 77, трижды бился в среднем весе в UFC и все три раза удачно.
Майкл Биспинг. Это всего лишь предположение, но оснований полагать, что всё будет именно так, достаточно. Биспинг настолько долго и мучительно шёл к заветному поясу, что даже является официальным рекордсменом по количеству поединков, которое понадобилось бойцу, чтобы дойти до этой вершины. После наверняка болезненной потери титула, Майклу будет просто незачем продолжать. На новый забег за поясом его уже не хватит. Да и зачем это нужно, когда цель всей жизни уже достигнута.
Открытием в 2017 году могут стать:
Александра Албу. Россиянка никак не может выйти на стабильный график выступлений в UFC, куда она была подписана аж в 2013-м. За это время Албу лишь раз вышла в октагон, одержав красивую победу над Изабелой Бадурек. Сначала тяжелейшая травма колена долго не позволяла Александре дебютировать в UFC. А после победного начала Албу много времени посвятила личным вопросам. Теперь же Саше, как говорят, ничего не мешает драться чаще, потому вскоре мы можем увидеть рассвет российской звезды в весе «соломинок».
Эмил Мик. Норвежец, подписанный UFC после победы над скандальным Русимаром Пальяресом, уже успел красиво дебютировать. Яркая захватывающая победа над Джорданом Мейном на UFC 206 – лишь начало для Мика. В 2017 году мы вероятно увидим стремительный подъём зрелищного норвежца по полусреднему дивизиону, внезапно оказавшемуся в кадровом кризисе.
Мишель Уотерсон. Привлекательная представительница самого хрупкого дивизиона UFC не так давно победила главную звёздочку компании Пейдж Ванзант. Но качественный скачок в 2017 году ей предрекают не только поэтому. Уотерсон действительно обладает всем, чтобы ближе к концу года выйти на поединок с королевой дивизиона Йоанной Енджейчик. Вот увидите.
Лэндо Ванната. Он шикарен. Другие слова о главном выскочке лёгкого веса в уходящем году подобрать непросто. Недавний супернокаут в бою с крепким Джоном Макдесси доказал, что конкурентный поединок Ваннаты с Тони Фергюсоном не был случайностью. Очень советую всем понаблюдать за ярким ударником из команды Грега Джексона. Получите огромное удовольствие.