Всё, что нужно знать о следующем бое Хабиба Нурмагомедова

Как Хабиб помог Тони в споре с UFC
Это только лишь предположение, но если в UFC действительно согласились удовлетворить требования Фергюсона, это будет означать, что именно бойцы на пару вынудили компанию пойти навстречу. Нурмагомедов, очевидно, знал, что делает, даже когда предлагал Фергюсону $ 200 тыс. из собственного кармана. Также нет сомнений, что Тони никогда не бежал от сложнейшего боя с дагестанским атлетом и от денег Хабиба отказался не поэтому. Но выбить себе выгодный контракт при сегодняшней политике UFC – дело принципа. Компания чересчур увлеклась шоу в последнее время, от чего всё больше страдает спортивная составляющая. По справедливости именно бойцы калибра Нурмагомедова и Фергюсона должны быть на верхних строчках рейтинга гонораров.
Почему победитель боя на UFC 209 – настоящий чемпион
Хотя 4 марта на UFC 209 Нурмагомедов с Фергюсоном официально оспорят временный титул, этот пояс смело можно считать самым что ни на есть неоспоримым. И вот почему. Чемпионом весовой категории (если мы говорим о спортивном принципе) должен быть лучший её представитель. На данный момент большой вопрос, кто же лучший в весе до 70 килограмм. Тони Фергюсон выиграл уже девять поединков кряду, в то время как Хабиб Нурмагомедов не проигрывал ни разу в 24 боях, имея серию из восьми побед в UFC. За так называемый временный пояс в лёгком весе сразятся бойцы с 17-матчевой победной серией на двоих, чего раньше в истории компании ещё не было. В будущем объединительном поединке против Конора Макгрегора любой из пары Нурмагомедов – Фергюсон по совести должен стоять в красном углу и относиться к ирландцу, лишь в ноябре дебютировавшему в лёгком весе как к претенденту.
Зачем нужен временный пояс в лёгком весе
Ещё одна причина считать соглавное событие UFC 209 настоящим «титульником» – неопределённость с дальнейшей карьерой нынешнего чемпиона компании. Вроде бы, Конора Макгрегора ждут в октагоне в мае 2017 года. Однако в этом случае непонятно, зачем вообще нужно разыгрывать временный пояс. Раньше это делали в случаях, когда чемпион по объективным причинам не мог выйти на защиту на протяжении слишком долгого времени. Так, например, в своё время Ник Диас и Карлос Кондит бились за временный пояс в полусреднем весе, когда Жорж Сен-Пьер отсутствовал год из-за травмы крестообразных связок колена. По той же причине в октагон в своё время выходили тяжеловесы Фабрисью Вердум и Марк Хант. Но в нашем случае, когда Макгрегор, если верить словам Дэны Уайта, вернётся спустя полгода после завоевания титула, странно устраивать бой за временный титул. Видимо, компания на пару с Конором не планирует для ирландца защиту титула в лёгком весе в середине этого года. Скорее всего, Макгрегор выступит в боксе либо попробует подержать руки за спиной в бою с Тайроном Вудли, чемпионом UFC в полусреднем весе. Возможно, «бумажный» пояс, разыгранный на UFC 209, придётся сделать настоящим, а его обладателю предстоит проводить защиты на правах неоспоримого чемпиона.
Главное испытание в карьере Хабиба
На сегодняшний день сильнейшим оппонентом в карьере лучшего российского легковеса можно считать Рафаэла дус Анжуса, бывшего чемпиона UFC. Также в списке поверженных Нурмагомедовым выделяются Майкл Джонсон (когда-то побеждавший Тони Фергюсона) и, с натяжкой, Абель Трухильо с ветераном UFC Глейсоном Тибау. Так вот троих из четверых вышеуказанных бил и Тони Фергюсон. А помимо них в коллекции Фергюсона имеются скальпы топового Эдсона Барбосы и одноклубника Нурмагомедова Джоша Томпсона. Также Тони является победителем 13-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Все эти факты указывают на сложнейший бой, в котором Нурмагомедов едва ли сумеет так же уверенно доминировать над соперником, как это было в последних поединках. Фергюсон хорош во всём: помимо разнообразной и крайне агрессивной «ударки» Тони прекрасно чувствует себя на земле. Восемь побед приёмами говорят сами за себя.
UFC в лучших традициях
В одном из знаменитых видеоинтервью Дэна Уайт, рассказывая о провалившихся переговорах UFC с Фёдором, уверял, что компания сделала каждый большой бой, который только можно было себе представить. В те прекрасные времена промоушен, принадлежавший братьям Фертитта, действительно ориентировался на суперпоединки. Бойцы ещё не выучили это мерзкое «дайте мне денежный бой», а чемпионы защищали титул с лучшими претендентами. Но сегодня поединок уровня Нурмагомедов – Фергюсон – настоящая бомба с претензией на золотой фонд истории смешанных единоборств. Два невероятных атлета, разорвавших на пару дивизион в клочья, встречаются на самом пике карьеры. Особенно приятно, что мы в столь большом событии можем поболеть за своего бойца.