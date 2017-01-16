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175 лет назад 2016
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Хабиб Нурмагомедов
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov/
Текст: Иван Ковалёв

Всё, что нужно знать о следующем бое Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов сумел добиться от UFC боя с Тони Фергюсоном. Самый интригующий бой лёгкого веса назначен на 4 марта.
16 января 2017, понедельник. 10:45. Бокс/ММА
Справедливость восторжествовала. Бой Нурмагомедов – Фергюсон официально внесён в кард турнира UFC 209. Руководству, похоже, пришлось прогнуться под требования американца, в чём есть очень большая заслуга и нашего спортсмена. Хабиб до последнего не соглашался на других соперников, настойчиво продвигая действительно лучший из возможных поединков в лёгком весе. Ни Жозе Алду, ни тем более Майкл Кьеза не являются легитимными претендентами категории до 70 килограмм. Именно этих двоих UFC пытались всучить Нурмагомедову, лишь бы устроить бой, не повышая гонорар Фергюсону.

Как Хабиб помог Тони в споре с UFC


Это только лишь предположение, но если в UFC действительно согласились удовлетворить требования Фергюсона, это будет означать, что именно бойцы на пару вынудили компанию пойти навстречу. Нурмагомедов, очевидно, знал, что делает, даже когда предлагал Фергюсону $ 200 тыс. из собственного кармана. Также нет сомнений, что Тони никогда не бежал от сложнейшего боя с дагестанским атлетом и от денег Хабиба отказался не поэтому. Но выбить себе выгодный контракт при сегодняшней политике UFC – дело принципа. Компания чересчур увлеклась шоу в последнее время, от чего всё больше страдает спортивная составляющая. По справедливости именно бойцы калибра Нурмагомедова и Фергюсона должны быть на верхних строчках рейтинга гонораров.

Почему победитель боя на UFC 209 – настоящий чемпион


Хотя 4 марта на UFC 209 Нурмагомедов с Фергюсоном официально оспорят временный титул, этот пояс смело можно считать самым что ни на есть неоспоримым. И вот почему. Чемпионом весовой категории (если мы говорим о спортивном принципе) должен быть лучший её представитель. На данный момент большой вопрос, кто же лучший в весе до 70 килограмм. Тони Фергюсон выиграл уже девять поединков кряду, в то время как Хабиб Нурмагомедов не проигрывал ни разу в 24 боях, имея серию из восьми побед в UFC. За так называемый временный пояс в лёгком весе сразятся бойцы с 17-матчевой победной серией на двоих, чего раньше в истории компании ещё не было. В будущем объединительном поединке против Конора Макгрегора любой из пары Нурмагомедов – Фергюсон по совести должен стоять в красном углу и относиться к ирландцу, лишь в ноябре дебютировавшему в лёгком весе как к претенденту.

Зачем нужен временный пояс в лёгком весе


Ещё одна причина считать соглавное событие UFC 209 настоящим «титульником» – неопределённость с дальнейшей карьерой нынешнего чемпиона компании. Вроде бы, Конора Макгрегора ждут в октагоне в мае 2017 года. Однако в этом случае непонятно, зачем вообще нужно разыгрывать временный пояс. Раньше это делали в случаях, когда чемпион по объективным причинам не мог выйти на защиту на протяжении слишком долгого времени. Так, например, в своё время Ник Диас и Карлос Кондит бились за временный пояс в полусреднем весе, когда Жорж Сен-Пьер отсутствовал год из-за травмы крестообразных связок колена. По той же причине в октагон в своё время выходили тяжеловесы Фабрисью Вердум и Марк Хант. Но в нашем случае, когда Макгрегор, если верить словам Дэны Уайта, вернётся спустя полгода после завоевания титула, странно устраивать бой за временный титул. Видимо, компания на пару с Конором не планирует для ирландца защиту титула в лёгком весе в середине этого года. Скорее всего, Макгрегор выступит в боксе либо попробует подержать руки за спиной в бою с Тайроном Вудли, чемпионом UFC в полусреднем весе. Возможно, «бумажный» пояс, разыгранный на UFC 209, придётся сделать настоящим, а его обладателю предстоит проводить защиты на правах неоспоримого чемпиона.

Главное испытание в карьере Хабиба


На сегодняшний день сильнейшим оппонентом в карьере лучшего российского легковеса можно считать Рафаэла дус Анжуса, бывшего чемпиона UFC. Также в списке поверженных Нурмагомедовым выделяются Майкл Джонсон (когда-то побеждавший Тони Фергюсона) и, с натяжкой, Абель Трухильо с ветераном UFC Глейсоном Тибау. Так вот троих из четверых вышеуказанных бил и Тони Фергюсон. А помимо них в коллекции Фергюсона имеются скальпы топового Эдсона Барбосы и одноклубника Нурмагомедова Джоша Томпсона. Также Тони является победителем 13-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Все эти факты указывают на сложнейший бой, в котором Нурмагомедов едва ли сумеет так же уверенно доминировать над соперником, как это было в последних поединках. Фергюсон хорош во всём: помимо разнообразной и крайне агрессивной «ударки» Тони прекрасно чувствует себя на земле. Восемь побед приёмами говорят сами за себя.

UFC в лучших традициях


В одном из знаменитых видеоинтервью Дэна Уайт, рассказывая о провалившихся переговорах UFC с Фёдором, уверял, что компания сделала каждый большой бой, который только можно было себе представить. В те прекрасные времена промоушен, принадлежавший братьям Фертитта, действительно ориентировался на суперпоединки. Бойцы ещё не выучили это мерзкое «дайте мне денежный бой», а чемпионы защищали титул с лучшими претендентами. Но сегодня поединок уровня Нурмагомедов – Фергюсон – настоящая бомба с претензией на золотой фонд истории смешанных единоборств. Два невероятных атлета, разорвавших на пару дивизион в клочья, встречаются на самом пике карьеры. Особенно приятно, что мы в столь большом событии можем поболеть за своего бойца.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Хабиб Нурмагомедов MMA
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