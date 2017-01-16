Всё, что нужно знать о следующем бое Хабиба Нурмагомедова

Как Хабиб помог Тони в споре с UFC

Почему победитель боя на UFC 209 – настоящий чемпион

Зачем нужен временный пояс в лёгком весе

Главное испытание в карьере Хабиба

UFC в лучших традициях

Справедливость восторжествовала. Бой Нурмагомедов – Фергюсон официально внесён в кард турнира UFC 209. Руководству, похоже, пришлось прогнуться под требования американца, в чём есть очень большая заслуга и нашего спортсмена. Хабиб до последнего не соглашался на других соперников, настойчиво продвигая действительно лучший из возможных поединков в лёгком весе. Ни, ни тем болеене являются легитимными претендентами категории до 70 килограмм. Именно этих двоих UFC пытались всучить Нурмагомедову, лишь бы устроить бой, не повышая гонорар Фергюсону.Это только лишь предположение, но если в UFC действительно согласились удовлетворить требования Фергюсона, это будет означать, что именно бойцы на пару вынудили компанию пойти навстречу. Нурмагомедов, очевидно, знал, что делает, даже когда предлагал Фергюсону $ 200 тыс. из собственного кармана. Также нет сомнений, что Тони никогда не бежал от сложнейшего боя с дагестанским атлетом и от денег Хабиба отказался не поэтому. Но выбить себе выгодный контракт при сегодняшней политике UFC – дело принципа. Компания чересчур увлеклась шоу в последнее время, от чего всё больше страдает спортивная составляющая. По справедливости именно бойцы калибра Нурмагомедова и Фергюсона должны быть на верхних строчках рейтинга гонораров.Хотя 4 марта на UFC 209 Нурмагомедов с Фергюсоном официально оспорят временный титул, этот пояс смело можно считать самым что ни на есть неоспоримым. И вот почему. Чемпионом весовой категории (если мы говорим о спортивном принципе) должен быть лучший её представитель. На данный момент большой вопрос, кто же лучший в весе до 70 килограмм.выиграл уже девять поединков кряду, в то время какне проигрывал ни разу в 24 боях, имея серию из восьми побед в UFC. За так называемый временный пояс в лёгком весе сразятся бойцы с 17-матчевой победной серией на двоих, чего раньше в истории компании ещё не было. В будущем объединительном поединке против Конора Макгрегора любой из пары Нурмагомедов – Фергюсон по совести должен стоять в красном углу и относиться к ирландцу, лишь в ноябре дебютировавшему в лёгком весе как к претенденту.Ещё одна причина считать соглавное событие UFC 209 настоящим «титульником» – неопределённость с дальнейшей карьерой нынешнего чемпиона компании. Вроде бы,ждут в октагоне в мае 2017 года. Однако в этом случае непонятно, зачем вообще нужно разыгрывать временный пояс. Раньше это делали в случаях, когда чемпион по объективным причинам не мог выйти на защиту на протяжении слишком долгого времени. Так, например, в своё времябились за временный пояс в полусреднем весе, когдаотсутствовал год из-за травмы крестообразных связок колена. По той же причине в октагон в своё время выходили тяжеловесы. Но в нашем случае, когда Макгрегор, если верить словам, вернётся спустя полгода после завоевания титула, странно устраивать бой за временный титул. Видимо, компания на пару с Конором не планирует для ирландца защиту титула в лёгком весе в середине этого года. Скорее всего, Макгрегор выступит в боксе либо попробует подержать руки за спиной в бою с, чемпионом UFC в полусреднем весе. Возможно, «бумажный» пояс, разыгранный на UFC 209, придётся сделать настоящим, а его обладателю предстоит проводить защиты на правах неоспоримого чемпиона.На сегодняшний день сильнейшим оппонентом в карьере лучшего российского легковеса можно считать, бывшего чемпиона UFC. Также в списке поверженных Нурмагомедовым выделяются(когда-то побеждавший) и, с натяжкой,с ветераном UFC. Так вот троих из четверых вышеуказанных бил и Тони Фергюсон. А помимо них в коллекции Фергюсона имеются скальпы топовогои одноклубника Нурмагомедова. Также Тони является победителем 13-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter. Все эти факты указывают на сложнейший бой, в котором Нурмагомедов едва ли сумеет так же уверенно доминировать над соперником, как это было в последних поединках. Фергюсон хорош во всём: помимо разнообразной и крайне агрессивной «ударки» Тони прекрасно чувствует себя на земле. Восемь побед приёмами говорят сами за себя.В одном из знаменитых видеоинтервью, рассказывая о провалившихся переговорах UFC с Фёдором, уверял, что компания сделала каждый большой бой, который только можно было себе представить. В те прекрасные времена промоушен, принадлежавший братьям Фертитта, действительно ориентировался на суперпоединки. Бойцы ещё не выучили это мерзкое «дайте мне денежный бой», а чемпионы защищали титул с лучшими претендентами. Но сегодня поединок уровня Нурмагомедов – Фергюсон – настоящая бомба с претензией на золотой фонд истории смешанных единоборств. Два невероятных атлета, разорвавших на пару дивизион в клочья, встречаются на самом пике карьеры. Особенно приятно, что мы в столь большом событии можем поболеть за своего бойца.