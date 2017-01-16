Певец, актёр, нокаутёр. Что вы знаете о боксёре Рое Джонсе?

16 января исполняется 48 лет экс-чемпиону мира в четырёх весовых категориях американцу(64-9-0, 46 KO), который вписал своё имя в историю мирового профи-бокса и останется в сердцах миллионов любителей спорта благодаря своему яркому, неповторимому стилю. Будучи на пике карьеры, Джонс с лёгкость расправлялся со своими соперниками, делал это играючи, красиво, неповторимо. Во многом благодаря этому Рой стал кумиром миллионов, а его бои до сих неоднократно пересматриваются болельщиками, и каждый новый просмотр заставляет пережить по-новому те эмоции, которые оставались от очередной гроссмейстерски расписанной комбинации. Сегодня Джонс отмечает свой день рождения, а мы предлагаем вам освежить в памяти моменты из его жизни, пройдя тематический текст на предмет знания персоны дня — Роя Джонса-младшего.