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175 лет назад 2016
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Хабиб Нурмагомедов проведёт поединок против Тони Фергюсона
Фото: uk.ufc.com
Текст: Иван Ковалёв

Нурмагомедов: мой главный конкурент – Фергюсон, а не Макгрегор

Хабиб Нурмагомедов рассказал о предстоящем бое за временный титул в лёгком весе UFC против Тони Фергюсона.
17 января 2017, вторник. 11:00. Бокс/ММА
Впервые поединок Нурмагомедов – Фергюсон должен был состояться ещё в декабре 2015 года. Тогда Хабиб не сумел выйти на бой из-за травмы. Следующая попытка UFC организовать поединок двух ярчайших легковесов не увенчалась успехом уже по причине отказа Фергюсона.
Это было в мае 2016-го. Тогда на UFC on FOX 19 Нурмагомедов отпраздновал долгожданное возвращение в октагон уверенной победой над заменившим Фергюсона Даррелом Хорчером. Третья попытка свести в клетке Хабиба и Тони напрашивалась с момента победы Орла на UFC 205 в бою с Майклом Джонсоном. Однако переговоры забуксовали на стадии согласования гонорара Фергюсона. Американец долго настаивал на существенном повышении своего вознаграждения, что, видимо, не входило в планы организации. В СМИ даже началось активное обсуждение иных вариантов для боя с Хабибом.

И вот пару дней назад, когда казалось, что самый интригующий поединок лёгкого веса UFC ускользает от нас, компания объявила: бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта, и на кону будет стоять временный титул в лёгком весе.

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Не думал ни о каких личных счётах с UFC.

Поскольку до столь долгожданного события осталось всего семь с небольшим недель, пообщаться с кем-либо из главных действующих лиц нынче крайне непросто. На данный момент Хабиб Нурмагомедов уже начал подготовку к главному поединку в жизни. Тем не менее, несмотря на плотный тренировочный график, первый номер рейтинга легковесов UFC согласился ответить «Чемпионату» на несколько вопросов о предстоящем поединке.

— Хабиб, ваш бой с Фергюсоном всё-таки объявили. Значит, в UFC пошли навстречу его требованиям?
— Наш бой наконец состоится, и это радует. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что в UFC согласились заплатить Фергюсону деньги, которые он просил. Это моё мнение.

— Не считаете, что, добившись боя с Фергюсоном, вернули долг UFC за «липовые» контракты?
— Неприятная ситуация на UFC 205 давно в прошлом. Потому не думал ни о каких личных счётах с компанией. Единственная цель, которую всегда преследую и за которую борюсь, – проверять себя в боях с лучшими оппонентами.
Хотелось бы получить поединок за настоящий титул, а не за временный. Но победа на UFC 209 позволит мне убрать с пути Тони Фергюсона, главного конкурента в лёгком весе.

— Тони Фергюсон – ваш главный конкурент в лёгком весе?
— Конечно. Сильнейшие легковесы планеты сегодня – это я и Тони Фергюсон, а не Конор Макгрегор. Все хотят нашего с Тони боя: фанаты, эксперты, бойцы и тренеры. Я сам хочу этого, нам с Фергюсоном давно пора выяснить, кто лучший.

— Говорят, Макгрегор вернётся уже в мае. Зачем UFC вводит временный пояс?
— По моей информации, Макгрегор возвращается только летом. А это уже 8-9 месяцев с момента завоевания титула, потому бой с Фергюсоном имеет смысл. Это логичное решение компании.


— Не смущает, что титул временный?
— Конечно, хотелось бы получить поединок за настоящий титул, а не за временный. Но победа на UFC 209 позволит мне убрать с пути Тони Фергюсона, главного конкурента в лёгком весе. В дальнейшем такая победа выведет меня на настоящий титульный бой с Макгрегором. А если Конор не примет поединок, это автоматически сделает меня чемпионом без вопросов.

— Не факт, что Макгрегор спешит защищать пояс, учитывая все его варианты.
— Этого я не знаю, свой бой с Фергюсоном я принял. Настоящие фанаты понимают, что наш поединок – это и есть реальная вершина лёгкого дивизиона.

— А как же чемпионский поединок Альварес – Макгрегор на UFC 205?
— У Альвареса теперь рекорд 3-2 в UFC, а Макгрегор до чемпионского боя дрался только с одним легковесом – пятым номером рейтинга (Нейтом Диасом. — Прим. «Чемпионата»). И выиграл у него лишь один бой из двух. Такие, как Магрегор или Альварес, не имеют права называть себя главными звёздами категории. Эти ребята должны быть рядом с лучшими представителями категории, но не на её вершине.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
UFC Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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