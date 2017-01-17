Величайший. Почему Мохаммед Али лучший боксёр планеты

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Олимпийский триумф и выброшенная в реку золотая медаль

Завоевание мирового титула и превращение в Мохаммеда Али

«Я величайший! Я король мира!»

Отказ воевать во Вьетнаме, отлучка от бокса и возвращение на ринг

«Грохот в джунглях» и «Триллер в Маниле»

Путешествие в СССР и закат карьеры

Борьба с болезнью Паркинсона и общественная деятельность

Личная жизнь

Уход из жизни Величайшего

являлся одним из символов не только бокса, но и всего спорта. Его имя знакомо во всех уголках мира. Он был не только спортсменом гигантского масштаба, но и выдающейся харизматической личностью, проявившей себя на поприще общественной, гражданской и политической деятельности. Он сам себя провозгласил Величайшим, и поклонники бокса приняли это определение. Он очень много говорил, иногда вёл себя высокомерно, но люди прощали ему всё, настолько он был впечатляющ в ринге и за его пределами. Величайший ушёл от нас летом прошлого года, но историей его жизни и спортивной карьеры будут восхищаться ещё многие поколения людей.Мохаммед Али (настоящее имя) родился 17 января 1942 года в городе Луисвилль (штат Кентукки) в семье среднего класса. Он начал заниматься боксом, когда ему было 12 лет. Легенда гласит, что поводом к тому, чтобы ставший впоследствии символом бокса всех времён и народов парнишка пошёл в тренировочный зал и надел боксёрские перчатки стал один уличный хулиган, который однажды отобрал у него велосипед.Первой вершиной в любительском боксе Кассиуса стало завоевание золотой медали на самом престижном национальном турнире США «Золотые перчатки». Ещё одна любопытная история из жизни Али повествует о том, как он, будучи никому неизвестным 15-летним подростком, позвонил уже тогда маститому тренеру Анджело Данди и самоуверенно назвал себя будущим чемпионом мира. Данди тогда не принял всерьёз этот звонок от неизвестного парня, которого он посчитал просто выскочкой, но спустя несколько лет вынужден был о нём вспомнить.В 1960 году в 18-летнем возрасте Клей завоёвал золотую медаль Олимпийских игр в Риме в полутяжёлом весе. Кассиус прибыл в Вечный город малоизвестным боксёром, а улетел домой новой звездой спорта. Его выступление на Олимпиаде впечатлило буквально всех. На пути к финалу Клей уверенно разобрался со своими оппонентами, в том числе и с олимпийским чемпионом предыдущей Олимпиады 1956 года – знаменитым советским боксёромА в решающем поединке за золотую медаль Кассиусу противостоял четырёхкратный чемпион Европы поляк Збигнев Петшиковский. Но приехавший на олимпийский турнир в качестве фаворита маститый боец ничего не смог противопоставить гениальным рефлексам молодого американского парня.Получив вожделенную золотую награду, Кассиус почти не расставался с ней. Говорят, он даже спал с ней на шее. Ещё одна из легенд жизни Али посвящена судьбе этой медали. Предание гласит, что, когда в одном из ресторанов его родного Луисвилля, в котором не обслуживали темнокожих, Клею отказались подать меню, несмотря даже на то что он продемонстрировал официантам свою золотую медаль, Кассиус настолько расстроился, что, выйдя на улицу, выбросил её с моста в реку.Правда, согласно другой, более приземлённой версии утраты этой медали, Клей её просто потерял. Как бы то ни было, но во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте, на открытии которых Али уже трясущимися руками зажёг огонь, тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч в торжественной обстановке повторно вручил чемпиону специально сделанный другой экземпляр потерянной им золотой медали.Спустя всего два месяца после олимпийского триумфа Кассиус провёл свой первый поединок на профи-ринге. Чуть позднее Клей выпорол в спарринге экс-чемпиона мира в тяжёлом весе. Первый чемпионский бой Кассиус получил в 1964 году. После шестого раунда грозный и мощный тогдашний действующий чемпион мираотказался продолжать поединок, сославшись на травмированное плечо.Вскоре после этого триумфа Кассиус принял ислам и новое мусульманское имя – Мохаммед Али, вступив в негритянскую религиозную и националистическую организацию «Нация ислама», известную также под названием «Чёрные мусульмане», и позиционировал себя ярым борцом за права чернокожих.Кроме того, уже в те времена Али был известен своими громогласными вызывающими заявлениями, за что некоторые недоброжелатели среди журналистов называли его «Луисвилльским болтуном». Иногда Мохаммед облекал свои высказывания и лозунги в стихотворную форму. Однако он всегда подкреплял своё красноречие и разглагольствования делом. Так, строкой одного из его стихотворений была ставшая затем крылатой фраза, характеризующая его стиль бокса: «Порхать как бабочка и жалить как пчела».Мохаммед Али перебрался в Майами, где стал тренироваться на постоянной основе у легендарного наставника. Их творческий тандем был тесно связан не только профессиональными, но и человеческими узами до самого конца профессиональной карьеры Али. После победы над Листоном Мохаммед стал кричать: «Я величайший! Величайший! Я король мира!».С этим его прозвищем связана одна любопытная история. Во время медицинской проверки на призывном пункте у Мохаммеда был определён заниженный коэффициент интеллекта. Однако никогда не унывающий Али с присущим ему юмором прокомментировал журналистам этот факт: «Вы же знаете, что я самый великий, а не самый умный».В матче-реванше с Листоном Мохаммед одержал победу нокаутом уже в 1-м раунде посредством своего знаменитого «удара-фантома». До сих пор в среде боксёрской общественности ведутся споры, действительно ли громила Листон был вырублен этим незаметным быстрым и, как кажется многим, лёгким ударом, или же симулировал собственный нокаут.После этого на протяжении полутора лет Али провёл несколько успешных защит мирового титула, после чего получил повестку в военкомат. Однако в марте 1967 года, когда война во Вьетнаме была в самом разгаре, Мохаммед сорвал воинскую присягу, прокомментировав своё нежелание проходить службу в армии США словами: «Вьетконговцы не сделали мне ничего плохого». А в заявление написал, что должен быть освобождён от воинской службы, так как является «священником исламской религии».В итоге суд приговорил Али к пяти годам тюрьмы, из-за чего замороженной оказалась и его спортивная карьера. В тюрьму его так и не посадили, но от бокса он был отлучён на три с половиной года. Возвращение на ринг Мохаммеда состоялось в октябре 1970 года. А в марте 1971-го он получил шанс оспорить отобранное у него без боя звание чемпиона мира. Однако нарекавшийся «Боем столетия» поединок против Джо Фрейзера оказался неудачным для Али. В нём ещё не до конца «снявший с себя ржавчину» бывший чемпион мира в упорной борьбе проиграл, потерпев первое поражение на профи-ринге.После этого Мохаммед начал новый путь к бою за мировой титул. Среди поверженных им на этом пути противников был немало бойцов чемпионского уровня. Одним из побеждённых оппонентов стал и, который к тому времени потерял мировую корону. Наконец, в октябре 1974 года Али вышел на бой против тогдашнего могучего небитого чемпиона мира Джорджа Формена. Прошедший в Заире поединок получил название «Грохот в джунглях». Этот бой также считается одной из лучших схваток в ринге за всю историю бокса. И в ней яркую победу нокаутом в 8-м раунде одержал Али, ставший снова чемпионом мира.К тому времени стиль Мохаммеда претерпел изменения. Он погрузнел и уже не мог порхать как бабочка, всё чаще клинчевал и зачастую оставался у канатов, принимая на себя множество ударов соперников. В октября 1975 года Али в третий раз вышел на ринг против своего старого принципиального соперника Джо Фрейзера. 14 раундов рубки в удушающей жаре при высочайшей влажности сделали этот бой, известный под названием «Триллер в Маниле», ещё одним легендарным поединком, в котором довелось участвовать Мохаммеду Али. На заключительную, 15-ю, трёхминутку избитого Фрейзера на ринг попросту не выпустили его секунданты.На этот раз Али удерживал мировой титул до февраля 1978 года, когда неожиданно уступил его недавнему дебютанту на профи-ринге – олимпийскому чемпиону 1976 года в полутяжёлом весе. В том же году Мохаммед побывал с визитом в Советском Союзе, где, в частности, встретился с Л.И. Брежневым, а также поучаствовал в спарринге с тремя ведущими советскими тяжеловесами – Игорем Высоцким, Петром Заевым и Евгением Горстковым. В сентябре того же года Али взял реванш у Спинкса, после чего в возрасте 37 лет ушёл на покой, который продлился два года.В октябре 1980 года Мохаммед вернулся на ринг, чтобы снова оспорить звание чемпиона мира, а также поправить своё пошатнувшееся финансовое положение, но был уже бледной тенью себя прежнего. После 10-раундового избиения от своего бывшего постоянного спарринг-партнёра Ларри Холмса Али был снят с боя секундантами. Но и после этого Мохаммед не угомонился. Ещё через год, в декабре 1981-го, он провёл поединок на Багамах с будущим чемпионом мира Тревором Бербиком. Ту, ставшую для него «лебединой песней», схватку растерявший свои лучшие качества Величайший проиграл по очкам в 10 раундах.В 1984 году у Али была диагностирована болезнь Паркинсона. Сам Мохаммед всегда говорил, что не связывает постигший его недуг с занятиями профессиональным боксом, утверждая, что им может заболеть любой человек. Но замедление речи и движений мышц лица у Али определены были врачами ещё накануне его боя с Холмсом, хотя тогда «эскулапы» разрешили ему выйти на ринг.В своё время знаменитый спортивный доктор, который долгие годы работал в команде Али, признавался, что за всю свою долгую жизнь не видел человека с лучшим здоровьем, чем у Мохаммеда. Например, если Али подхватывал простуду, она всегда проходила у него уже к следующему утру. И вот человеку с таким идеальным организмом пришлось более трёх десятилетий вести изнурительную борьбу с такой тяжёлой, мучительной болезнью.В последние годы Величайший уже не мог говорить и ему было очень тяжело самостоятельно передвигаться, всё его тело постоянно тряслось и дрожало. Однако он не прекращал общественной работы, осуществляя поездки с гуманитарными миссиями в Ливан, Ирак, Афганистан и многие другие страны. В 1996 году он зажёг олимпийский огонь в Атланте, подняв факел трясущимися от болезни руками. Он встречался с руководителями государств, членами королевских семей, бизнесменами, религиозными лидерами, с обожавшими его простыми людьми.Личная жизнь Мохаммеда Али была такой же насыщенной, как спортивная и общественная. Он четыре раза сочетался узами брака. Свою последнюю жену – Йоланду «Лонни» Уильямс — он повёл под венец в 1986 году. С тех пор она была преданным другом и помощником во всех его начинаниях и делах. В последние годы лишь Йоланда могла понимать, что хочет сказать и сделать Величайший.Также Али приходится отцом девяти детям, двое из которых были внебрачными, – у него было семь дочерей и два сына. Одна из его дочерей, Лейла, стал известной профи-боксёршей, чемпионкой мира по нескольким версиям в суперсреднем и полутяжёлом весах. Мать Лейлы, третья жена Мохаммеда Вероника Порче-Али, была известной фотомоделью. Во время визита легендарного боксёра в СССР принимавшие его в Кремле советские аппаратчики были шокированы тем, как супруга Али воровала серебряные ложки прямо со стола.Из-за ухудшавшегося здоровья Мохаммед Али попадал в больницу в 2013 и 2015 годах. Тогда врачам удавалось стабилизировать состояние легендарного боксёра. Однако в начале июня 2016 года все их усилия оказались тщетными. Величайший был госпитализирован в одну из клиник Финикса из-за проблем с дыханием, спровоцированных развитием болезни Паркинсона. После этого его состояние постоянно ухудшалось, а затем стало критическим. Али был подключён к аппарату искусственного дыхания. Постепенно его органы начали отказывать: возникли проблемы с работой кишечника, была потеряна чувствительность кожного покрова.А вечером 3 июня пресс-секретарь семьи Али Боб Ганнелл сделал заявление для прессы: «После 32-летней борьбы с болезнью Паркинсона Мохаммед Али скончался в возрасте 74 лет. Трёхкратный чемпион мира в тяжёлом весе умер сегодня вечером». Панихида по легендарному боксёру состоялась в его родном городе Луисвилле. Такое решение было принято его ближайшими родственниками. Попрощаться с Али прибыли многие выдающиеся мастера кулачного искусства и другие представители боксёрской общественности, а также десятки тысяч простых людей – поклонников и почитателей Величайшего боксёра в истории.