И снова допинг. Вавжик провалил тест, бой с Уайлдером отменён

Лихие 90-е

Не менее лихие нулевые

Более-менее тщательно допинг-тесты в боксе стали проводиться лишь в последнюю пару десятилетий, поэтому большинство историй с применением запрещённых препаратов датируются именно этим периодом.

Наши дни

Настоящая эпидемия допинговых скандалов в профи-боксе развернулась в последние несколько лет.

Вместо эпилога

В связи с уличением польского супертяжеловесав употреблении допинга (допинг-пробы, взятые у поляка 15 и 16 января в Варшаве,на анаболический стероид станзонол) перед поединком с чемпионом мира по версии WBC американцеммы решили вспомнить наиболее известные случаи выявленного применения профи-боксёрами запрещённых препаратов. Более-менее тщательно допинг-тесты в боксе стали проводиться лишь в последнюю пару десятилетий, поэтому большинство историй с применением запрещённых препаратов датируются именно этим периодом. Сегодня мы вспомним известных боксёров, которые проваливали проверки на допинг.В качестве пролога хотелось бы вспомнить неоднозначную допинг-историю, вина которого не доказана, а сопутствующие обстоятельства оставляют больше вопросов, чем ответов на них. Причём на фоне недавней так называемой мельдониевой истории, когда российский боец был полностью оправдан (при этом Поветкин лишился боя за чемпионский титул WBC против Уайлдера), повторный поваленный допинг-тест многие недалёкие умы посчитали рецидивом. Перед боем за временный титул WBC против канадца гаитянского происхожденияодна из проб Александра дала положительный результат на запрещённый препарат остарин (20 пикограмм). При этом две другие пробы россиянина (1-я и 3-я) оказались чистыми.1 февраля будет состоится вскрытие пробы В, которое обязано пролить свет на эту ситуацию. Хотя, судя по методам и системе работы VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг), правды в обнародовании данных второй пробы может быть мало, если вообще будет.В декабре 1995 года состоялся бой между южноафриканцеми немцем, на кону которого стоял вакантный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии IBF. Белый Буйвол из ЮАР одержал победу по очкам разделённым решением судей, однако был уличён в приёме стероидов. В результате поединок был признан несостоявшимся, и IBF отказалась именовать Боту в качестве чемпиона мира. В нынешнем году Франсуа снова попал в допинговую историю, когда после боя с новозеландцем Сонни Биллом Уильямсом в анализах мочи южноафриканца были обнаружены два запрещённых препарата – фентермин и бензодиазепины.Фигурантом такого дела оказывался и суперзвёздный американец. После поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, который состоялся в мае 2000 года, допинг-тесты как самого Роя, так и его соперника Ричарда Холла дали положительный результат на андростендион. Однако никаких дополнительных действий и наказаний в отношении обоих боксёров со стороны санкционирующих и контролирующих организаций предпринято не было.Сразу три противника знаменитого мексикано-американцаоказывались замешаны в допинговые истории. Причём все они сами являлись боксёрами звёздного масштаба. Потерпевший от де ла Хойи досрочное поражение в сентябре 2002 года мексиканецбылдисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $ 100 тыс. на основании положительного результата послематчевого теста на стероиды.Вторая встреча Оскара с американцем, состоявшаяся в сентябре 2003 года, победителем которой единогласным решением судей был признан Шугар, имела через какое-то время допинговое продолжение. Мозли признался в употреблении допинга во время подготовки к матчу-реваншу с де ла Хойей. Шейн употреблял препарат EPO – рекомбинантный допинг, который дал ему, основатель скандально известной фармацевтической компании BALCO. Однако Мозли утверждал, что не знал о том, что эритропоэтин входит в число запрещённых средств.После состоявшегося в мае 2006 года боя де ла Хойи с безбашенным никарагуанцемпоследний был уличён в употреблении запрещённого мочегонного средства «фуросемид» (того же самого препарата, на использовании которого был пойман и Гильермо Джонс), обычно использующегося либо для того, чтобы быстро сбросить вес, либо для того, чтобы замаскировать использование стероидов. Дело находилось под контролем Атлетической комиссии штата Невада, и в следующий раз Майорга вышел на ринг лишь спустя почти полтора года.По той же причине, что и Франсуа Бота, не стал чемпионом мира среди супертяжеловесов и знаменитый американец. Выиграв в апреле 2005 года единогласным решением судей у соотечественника, Тони затем был пойман на употреблении стероидов. В итоге поединок был признан несостоявшимся, и WBA вернула свой чемпионский титул Руизу. Однако Туши Свет не угомонился и в 2007 году после боя с соотечественникомснова был уличён в употреблении допинга. Правда, и его соперник тоже провалил тест на стероиды. Как результат Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала обоих боксёров сроком на год.Допинговым рецидивистом оказался и «чемпионивший» в двух весовых категориях известный американец. Его дважды ловили на употреблении допинга после боёв за звание чемпиона мира WBA в первом тяжёлом весе. Первый раз это произошло в 2002 году после проигранного им поединка против француза Жана-Марка Мормека, когда тесты выявили в его организме следы запрещённых мочегонного и противовоспалительного препаратов. А второй раз датирован 2007 годом, когда Хилл уступил в схватке с немецким туркомПопадался на допинге и мексиканец, который в январе должен провести бой против двукратного олимпийского чемпиона украинца. Действующий чемпион мира в полулёгком весе по версии WBO в 2006 году делал первую попытку обзавестись поясом чемпиона мира. В том бою Салидо противостоял известный мексикано-американский боец. Орландо тогда выиграл единогласным решением судей, однако в его крови был обнаружен нандролон, вследствие чего завоёванный мексиканцем на ринге чемпионский пояс по версии IBF был у него отобран.В 2006 году ещё одним титульным неудачником по причине употребления допинга стал аргентинец. Он выиграл техническим нокаутом у тогдашнего действующего чемпиона мира в среднем весе по версии WBA испанца, но затем был уличён в использовании запрещённого вещества клембутерола. В результате помимо потери чемпионского пояса Каррера был ещё и отлучён от бокса на шесть месяцев. Надо отметить, что в состоявшемся спустя год матче-реванше Кастильехо полностью расквитался с читером-обидчиком, отправив аргентинца в чистый нокаут.Настоящая эпидемия допинговых скандалов в профи-боксе развернулась в последние несколько лет. Американецв конце 2011 года попался на употреблении синтетического тестостерона (введённого ему в бедро) после боя с пакистано-британцем, в котором последний выставлял на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе. В следующий раз Питерсон появился на ринге лишь спустя 14 месяцев.Польский гигант-супертяжпопался на использовании допинга после проигранного им боя с украинским чемпионом мира, который состоялся в ноябре прошлого года. Обе допинг-пробы показали наличие в организме Ваха анаболических стероидов, вследствие чего он был дисквалифицирован на один год. Допинговый рецидив Ваха произошёл в ноябре прошлого года, когда после поражения в бою с россиянином Александром Поветкиным польский «гулливер» снова был уличён в приёме запрещённых препаратов. Однако позднее WBC отказался признавать Мариуша виновным и налагать на него какие-либо санкции из-за подмоченной в последнее время репутации антидопингового агентства РУСАДА, которое проводило тогда тесты.Тот же самый сценарий произошёл и с выступавшим в ноябрьском вечере бокса в Казани нигерийцем, который одержал сенсационную победу над дотоле небитым российским нокаутёром, а затем показал положительный результат в послематчевой проверке на допинг. Проживающий в США африканец также был помилован WBC, под эгидой которой проводили бои в Казани как сам Дуродола, так и Мариуш Вах.В мае 2012 года американецпровалил допинг-тест ВАДА, который взяли в преддверии его матча-реванша с одолевшим его в первом бою мексикано-американцем Виктором Ортисом. В организме Берто были обнаружены следы нандростерона (метаболического побочного продукта нандролона). В итоге рематч был отменён и действие боксёрской лицензии Андре было приостановлено.Заслуженный ветеран ринга и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе американецбыл уличён в употреблении допинга после завершившегося вничью боя с нигерийцем Латифом Кайоде, который прошёл в июне прошлого года. В крови Тарвера был найден препарат дросталолон, после чего бой был признан несостоявшимся, Антонио был оштрафован, и теперь его возвращение на ринг ожидается лишь в следующем месяце.Другой маститый ветеран, экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец, был уличён в употреблении допинга накануне матча-реванша с американцем Дэнни Гарсией, который состоялся в октябре прошлого года. Гарсия всё же согласился выйти на ринг против использовавшего во время подготовки стероиды соперника и нокаутировал его в 4-м раунде. Впоследствии Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало Моралеса на два года.Из последних допинговых историй с профессиональными боксёрами стоит отметить уличение в приёме запрещённого препарата австралийского супертяжа, который в марте 2016 года в Грозном одержал досрочную победу над действующим регулярным чемпионом WBA Русланом Чагаевым из Узбекистана. В допинг-пробе Брауна были обнаружены следы кленбутерола, известного своим анаболическим действием.Российский полутяжеловесбыл уличён в употреблении допинга, вследствие чего лишён принадлежавшего ему звания чемпиона Европы по версии EBU, а также дисквалифицирован на два года начиная с даты его последней защиты титула. Допинг-проба Михалкина, взятая после поединка с французом Патриком Буа, состоявшегося 12 марта 2016 года, дала положительный результат на мельдоний. Игорь стал ещё одним из многих отечественных спортсменов, которые в последнее время были уличены в приёме пресловутого милдроната, который был включён в список запрещённых препаратов с 1 января 2016 года.26 июня 2016 британский супертяжеловес, обладатель чемпионских поясов по версиям IBO/WBA/WBOпровалил допинг-тест. В феврале 2015 года, ещё до поединка с бывшим обладателем поясов (ныне принадлежащим британцу, за исключением титула IBF) украинцем Владимиром Кличко, в допинг-пробе 27-летнего Фьюри был обнаружен анаболический стероид нандролон.Также на употреблении допинга попадались такие экс-чемпионы мира, как Шеннон Бриггс, Хоан Гузман (дважды), Энцо Маккаринелли, Розендо Альварес, Элио Рохас, Омар Нино Ромеро, а также такие боксёры, как Монти Барретт, Сэм Солиман, Али Фунека, Мануэль Варгас и другие.Особняком стоит уличение боксёров в приёме наркотических средств, которые трудно причислись к стимуляторам, но которые всё же признаются допинговыми агентствами запрещёнными. Прежде всего речь идёт о марихуане и кокаине. Наиболее известными боксёрами, в крови которых после их боёв обнаруживались следы марихуаны, были(после его поединка с Анджеем Голотой),(после боя с Серхио Габриэлем Мартинесом),(после схватки с Тимоти Брэдли),(после поединка с Тони Таббсом),(после боя с Дэвидом Лопесом) и(после поединка с Эктором Камачо). А, так сказать, «официальными» кокаинщиками были объявлены(после боя с Оливером Макколлом),(после поединка с Джорджем Формэном) и(после схватки с Орлином Норрисом).