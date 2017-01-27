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175 лет назад 2016
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Главные бои выходных
Фото: Reuters
Текст: Константин Устьянцев

Шевченко, Орловский, Фрэмптон. Главные бои выходных

Шевченко встретится с Нуньес в главном бою UFC on FOX, Оловский проэкзаменует Нганну, а Фрэмптон и Санта Круз проведут матч-реванш.
27 января 2017, пятница. 18:30. Бокс/ММА

Bellator 171



Дата и место проведения: 28 января. Малвейн (США). Арена: Kansas Star Arena.

На кого смотрим: Мелвин Гиллард — Чиди Нджокуани, Эй Джей Макки.

Где смотреть: «Матч Боец». Начало: 08:00 мск.

Статус: *** (три звезды из пяти).

В главном поединке 171-го номерного турнира компании Bellator сойдутся два темнокожих ударника: 33-летний американец Мелвин Гиллард (32-16) и его 28-летний соотечественник Чиди Нджокуани (16-4). Гилард отбыл полугодичную дисквалификацию, которая была наложена на него за положительный допинг-тест на кокаин после боя с Дэвидом Рикелсом в рамках Bellator 159. Гиллард был дисквалифицирован на год (позже срок дисквалификации, наложенный Атлетической комиссией штата Канзас скостили и уменьшили до шести месяцев, поскольку боец согласился пройти курс реабилитации для наркозависимых), также на него был наложен штраф в размере $ 10 тыс., а его бой с Рикелсом был признан несостоявшимся. Для возвращения в клетку Гилларду был подобран непростой оппонент — Нджокуани, который ещё ни разу не проигрывал под эгидой Bellator. Его победная серия составляет шесть поединков, в то время как Гилларду хвастать особо нечем: из семи последних боёв он официально выиграл лишь один, два боя признаны несостоявшимися (no contest), четыре поражения. Также стоит отметить значительную разницу в росте этих бойцов. Рост Гилларда — 175 см, Нджокуани — 190 см. Поединок пройдёт в промежуточном весе 175 фунтов, однако бойцы на официальной церемонии взвешивания показали 178 и 179 фунтов соответственно. В рамках предварительных боёв основного карда рекомендуем обратить внимание на подающего надежды 21-летнего американского полулегковеса Эй Джея Макки (6-0), который проведёт поединок против 27-летнего соотечественника Брэндона Филлипса (6-2).



Вечер бокса в Лас-Вегасе


Дата и место проведения: 29 января. Лас-Вегас (США). Арена: MGM Grand.

На кого смотрим: Карл Фрэмптон — Лео Санта Круз, Ли Селби — Виктор Баррос, Деян Златичанин — Майки Гарсия.

Где смотреть: «Матч Боец». Начало: 05:30 мск.

Статус: ***** (пять звёзд из пяти).

28 января в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBA в полулёгком весе 29-летний североирландец Карл Фрэмптон (23-0-0, 14 КО) проведёт поединок против 28-летнего мексиканца Лео Санта Круза (32-1-1, 18 КО), который будет носить статус матча-реванша. Первая встреча этих бойцов состоялась в июле 2016 года в Нью-Йорке, на кону был чемпионский пояс, принадлежащий Крузу. Победа решением судей (117-111, 116:112 — Фрэмптон, 114-114) досталась британцу. Организация незамедлительного реванша обещает подарить боксу очередной шедевр в исполнении двух топ-бойцов, а бой получится напряжённым и зрелищным. По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в поединке выступает действующий чемпион. Ставки на победу Фрэмптона принимают в среднем из расчёта 1.6. Победа Санта Круза оценивается коэффициентом 2,3. В андекарте валлийский боксёр Ли Селби (23-1, 8 KO) проведёт третью защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. Соперником Ли в предстоящем бою будет бывший чемпион мира Джонатан Виктор Баррос (41-4-1, 22 KO). Также в рамках шоу состоится не менее интригующий поединок, в котором сойдутся не знающие поражений: чемпион мира по версии WBC в лёгком весе 32-летний черногорец Деян Златичанин (22-0-0, 15 КО) и бывший чемпион мира в двух весовых категориях 29-летний американец Майки Гарсия (35-0-0, 29 КО).



UFC on Fox 23


Дата и место проведения: 29 января. Денвер (США). Арена: Pepsi Center.

На кого смотрим: Валентина Шевченко — Джулианна Пенья, Дональд Черроне — Хорхе Масвидаль, Андрей Орловский — Франсис Нганну.

Где смотреть: N/A. Начало: 05:00 мск.

Статус: **** (четыре звезды из пяти).

В крупнейшем спортивном сооружении штата Колорадо — «Пепси центре», являющемся домашней ареной для клубов Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» и Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс», в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени пройдёт очередной турнир UFC. Главным событием шоу станет женский поединок-элиминатор в легчайшем весе, в котором сойдутся уроженка Киргизии, ныне представляющая Перу 28-летняя Валентина Шевченко (13-2), и 27-летняя американка Джулианна Пенья (8-2). Шевченко достаточно громко заявила о себе в рамках турниров UFC в дебютной встрече победив Сару Кауфман, затем проиграв решением судей нынешней чемпионке Аманде Нуньес, а после сделав самый настоящий апсет, победив единогласным решением экс-чемпионку в легчайшей весовой категории опытнейшую Холли Холм. Её соперница американка Пенья за последние два года всего трижды выходила в октагон, но всякий раз одерживала уверенные победы, в том числе над россиянкой Миланой Дудиевой. По мнению букмекеров, шансы на успех в этом противостоянии примерно равны. Победа Шевченко оценивается коэффициентом 1.75, победа американки стоит в линии с коэффициентом 2. В соглавном поединке опытный 32-летний Дональд Ковбой Черроне (32-7), выступающий последнее время в полусреднем дивизионе, схлестнётся с не менее опытным соотечественником 32-летним Хорхе Масвидалем (31-11). Примечательно, что Черроне проводит свой второй бой за последние полтора месяца, и, по его словам, Масвидаль единственный из бойцов, кто принял его предложение, находясь в схожих условиях (Масвидаль также свой последний бой провёл в декабре 2016 года). Крайне любопытно будет посмотреть на поединок с участием белорусского тяжеловеса 37-летнего Андрея Орловского (25-13). Его соперником будет рослый темнокожий француз 30-летний Франсис Нганну (9-1), идущий в UFC без поражений.



Другие бои


28 января в Каспийске состоится первый в новом 2017 году календарный 58-й турнир по ММА компании EFN, главным событием которого станет поединок между российским легковесом Мурадом Мачаевым (20-1) и бразильцем Диегу Брандан (20-11). 30-летний Мачаев по прозвищу Душитель своё единственное поражение потерпел от Марцина Хелда в октябре 2012 года в Bellator и с того момента не знает горечи поражений. Его соперник 29-летний Брандан после поражения от американца Брайана Ортеги был уволен из UFC. Предстоящий бой станет для него первым за пределами сильнейшей лиги мира.

28 января в Челябинске во дворце спорта «Надежда» пройдёт открытое первенство области по смешанному боевому единоборству, организованное челябинской региональной федерацией ММА. Бороться за звание сильнейшего бойца ММА будут юноши со всего Южного Урала в двух возрастных категориях 14-15 (весовые категории: до 36 кг, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 73, 80) и 16-17 лет (до 48 кг, 52, 57, 61, 65, 70, 77, 84, 93).

29 января в Индио (США) не знающий поражений чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Франсиско Варгас (23-0-2, 17 КО) проведёт защиту своего пояса в поединке против Мигеля Берчелта (30-1, 27 КО). Варгас завоевал свой титул в поединке против Такаси Миуры в ноябре 2015 года, а после состоялась первая защита чемпионского титула, в которой была зафиксирована ничья с Орландо Салидо, позволившая сохранить Варгасу свой чемпионский ремень. В андеркарде свой очередной поединок проведёт тот самый экс-чемпион мира, который уступил Варгасу, — японец Такаси Миура (30-3-2, 23 КО). Соперником 32-летнего бойца в рейтинговом бою станет 31-летний мексиканец Мигель Роман (56-11-0, 43 КО).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Bellator UFC Андрей Орловский MMA
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