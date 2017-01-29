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175 лет назад 2016
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Валентина Шевченко
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Шевченко — в шаге от титула, Орловский — снова в нокауте

Валентина Шевченко побеждает болевым и становится главной претенденткой на титульный бой, Андрей Орловский нокаутирован в первом раунде.
29 января 2017, воскресенье. 11:45. Бокс/ММА

Нейтрализованный убийца


Главным событием весьма скромного по составу участников турнира Bellator стал бой набравшего хороший ход Чиди Нжокуани и ветерана UFC Мелвина Гиллиарда по прозвищу Молодой Убийца. Хотя слово молодой сейчас к нему уже не очень подходит — лучшие годы этого бойца позади, что и показал отчётный поединок. Нжокуани отлично использовал длину своих конечностей и разбивал Гилларда в стойке, а затем добивал в партере. Честно говоря, сложно припомнить,
когда убийца имел такой бледный вид в размене ударами, всё-таки большинство своих поединков он проиграл в партере.

В концовке второго раунда Нжокуани потряс Гилларда ударом ногой по печени и был близок к тому, чтобы завершить поединок досрочно, однако Мелвина спас гонг. Но на этом его мучения продолжились. В третьем раунде Нжокуани перевёл бой в партер и жёстко избил локтями. Результат этого одностороннего поединка судьи признали разгромным, а один из них даже выставил редкий счёт — 30:24.

Очередной нокаут Питбуля


UFC вернулась в Денвер, одну из колыбелей ММА в начале 90-х, где 23 года назад прошёл первый турнир организации. Правда, той «Макниколлз-Арены» уже давно не существует, а потому турнир проходил в современном «Пепси-Центре». Открывал основной кард бой полулегковесов Алекса Касереса и Джейсона Найта, известного благодаря победе над россиянином Мусой Хаманаевым, после которой он подписал контракт в UFC. Найт захватил инициативу с первого раунда. Поначалу Касересу удавалось хорошо его встречать, но судьбу пятиминутки решил тейкдаун в концовке. Во втором раунде Найт сразу перевёл поединок на землю, где и завершил его удушением. Для Касереса это поражение стало пятым в семи поединках.
UFC on FOX 23. Результаты главных боёв

Женщины до 61 кг. Валентина Шевченко (Перу) (14-2) — Джулианна Пенья (США) (8-3) — победа Шевченко рычагом локтя во втором раунде.
До 77 кг. Дональд Черроне (США) (32-8) — Хорхе Масвидаль (США) (32-11) — победа Масвидаля техническим нокаутом во втором раунде.
Свыше 93 кг. Андрей Орловский (Беларусь) (25-14) — Франсис Нгану (США) (10-1) — победа Орловского нокаутом в первом раунде.
До 66 кг. Джейсон Найт (США) — Алекс Касерес (США) (12-10) — победа Найта удушением из-за спины во втором раунде.

Бой Андрея Орловского с Франсисом Нгану изначально выглядел попыткой скормить заслуженного ветерана горячему проспекту. Но белорус сейчас не в том положении, чтобы выбирать соперников, а его карьера неуклонно идёт к закату. Бойцы с минуту присматривались друг другу, после чего Орловский начал предпринимать атаки. В одной из них короткий правый хук на встречу его и срубил, а затем Нгану добил его несколькими ударами в партере. Теперь француза прочат в соперники нашему Александру Волкову.


Два топовых в прошлом легковеса Дональд Черроне и Хорхе Масвидаль встретились в полусреднем весе, при этом Ковбой вернулся в октагон спустя полтора месяца, чтобы выступить на домашнем турнире. Подгоняемый рёвом трибун Черроне пошёл в обмен ударами ногами по корпусу, который Масвидать принял и жёстко попадал с правой со средней дистанции. Ковбой менять тактику не собирался, хотя лёгкости в движениях ему не доставало. У Масвидаля даже проходили удары с разворота, хотя внешне они не несли большой угрозы. В концовке раунда Ковбой пропустил две тяжёлых двойки. После второй его откровенно спас гонг. Масвидаль начал беспрепятственно и жёстко бомбить его, и продлись раунд на пять секунд дольше, все было бы закончено. Впрочем, продлился бой ещё недолго. На исходе первой минуты второго раунда Масвидаль снова потряс ковбоя с правой и принялся добивать. Возможно, Херб Дин, что ему нередко присуще, остановил бой рановато, но итог вряд ли был бы другим.
Bellator 171. Результаты основных боёв

До 79 кг. Чиди Нжокуани (США) (17-4) — Мелвин Гиллард (США) (32-17-2) — победа Нжокуане единогласным решением судей.
До 77 кг. Дэвид Рикелс (США) (18-4) — Аарон Дерроу (США) (14-9) — победа Рикелса техническим нокаутом в третьем раунде.
Женщины до 57 кг. Джессика Миддлтон (США) (2-0) — Элис Йогер (США) (4-5) — победа Миддлтон единогласным решением судей.
До 66 кг. Эй-Джей Макки (США) (7-0) — Брэндон Филлипс (США) (6-3) — победа Макки

Шевченко отомстила за Дудиеву


Живущая в Перу уроженка Киргизии Валентина Шевченко сделала себе имя яркой победой над легендарной Холли Холм и заслужила право на бой в главном карде турнира. Её соперница Джулианна Пенья одержала четыре победы к ряду, в том числе над нашей соотечественницей Миланой Дудиевой, а потому в случае победы также могла претендовать на титульный бой с Амандой Нуньес. Базовый кикбоксёр Шевченко заметно прибавила в грепплерских навыках, что показала в первом раунде, дважды бросив соперницу на настил. Большая часть противостояния проходила в клинче, где соперницы обменивались ударами коленями. В концовке раунда Пенья попыталась выйти на рычаг локтя, но её приём остановил гонг.

Бой не изменил рисунка во втором раунде. Пенья, опасаясь ударной техники Валентины, постоянно вязала бой, но провести тейкдаун долгое время не могла. Когда, наконец, ей это удалось, Шевченко нашла момент и поймала соперницу на рычаг локтя в самой концовке раунда в стиле Фёдора Емельяненко. Теперь Валентина готова оспорить пояс в латиноамериканском дерби с Амандой Нуньес. Их первая встреча год назад завершилась победой бразильянки за счёт превосходства в партере.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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