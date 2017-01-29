Шевченко — в шаге от титула, Орловский — снова в нокауте

Валентина Шевченко побеждает болевым и становится главной претенденткой на титульный бой, Андрей Орловский нокаутирован в первом раунде.

Нейтрализованный убийца

Очередной нокаут Питбуля

UFC on FOX 23. Результаты главных боёв



Женщины до 61 кг. Валентина Шевченко (Перу) (14-2) — Джулианна Пенья (США) (8-3) — победа Шевченко рычагом локтя во втором раунде.

До 77 кг. Дональд Черроне (США) (32-8) — Хорхе Масвидаль (США) (32-11) — победа Масвидаля техническим нокаутом во втором раунде.

Свыше 93 кг. Андрей Орловский (Беларусь) (25-14) — Франсис Нгану (США) (10-1) — победа Орловского нокаутом в первом раунде.

До 66 кг. Джейсон Найт (США) — Алекс Касерес (США) (12-10) — победа Найта удушением из-за спины во втором раунде.

Bellator 171. Результаты основных боёв



До 79 кг. Чиди Нжокуани (США) (17-4) — Мелвин Гиллард (США) (32-17-2) — победа Нжокуане единогласным решением судей.

До 77 кг. Дэвид Рикелс (США) (18-4) — Аарон Дерроу (США) (14-9) — победа Рикелса техническим нокаутом в третьем раунде.

Женщины до 57 кг. Джессика Миддлтон (США) (2-0) — Элис Йогер (США) (4-5) — победа Миддлтон единогласным решением судей.

До 66 кг. Эй-Джей Макки (США) (7-0) — Брэндон Филлипс (США) (6-3) — победа Макки

Шевченко отомстила за Дудиеву