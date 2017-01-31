Уайлдер – Вашингот, Котто – Кирклэнд. 8 главных боёв февраля

13 января. Хайалиа, Флорида, США. Эрисланди Лара (Куба, 24-2-2, 14 KO) – Юрий Форман (Израиль, 34-3-0, 10 KO) – KO 4

14 января. Бруклин, Нью-Йорк, США. Баду Джек (Швеция, 20-1-3, 12 KO) – Джеймс Дигейл (Англия, 23-1- 1, 14 KO) – D MD 12

14 января. Бруклин, Нью-Йорк, США. Джервонта Дэвис (США, 17-0-0, 16 KO) – Хосе Педраса (Пуэрто-Рико, 22-1-0, 12 KO) – TKO 7

28 января. Лас-Вегас, Невада, США. Лео Санта Крус (Мексика, 33-1-1, 18 KO) – Карл Фрэмптон (Северная Ирландия, 23-1-0, 14 KO) – MD 12

28 января. Лас-Вегас, Невада, США. Майки Гарсия (США, 36-0-0, 30 KO) – Деян Златичанин (Черногория, 22-1-0, 15 KO) – КО 3

28 января. Индио, Калифорния, США. Мигель Берчельт (Мексика, 31-1-0, 28 KO) – Франциско Варгас (Мексика, 23-1-2, 17 KO) – KO 11

10 февраля. Толедо, Огайо, США. Роуши Уоррен (США, 14-1-0, 4 KO) – Жанат Жакиянов (Казахстан, 26-1-0, 18 KO)

10 февраля. Толедо, Огайо, США. Роберт Истер-младший (США, 18-0-0, 14 KO) – Луис Крус (Пуэрто-Рико, 22-4-1, 16 KO)

18 февраля. Цинциннати, Огайо. США. Эдриен Бронер (США, 32-2-0, 24 KO) – Адриан Гранадос (Мексика, 18-4-2, 12 KO)

18 февраля. Цинциннати, Огайо. США. Давид Аванесян (Россия, 22-1-1, 11 KO) – Ламонт Питерсон (США, 34-3-1, 17 KO)

23 февраля. Нижний Тагил, Россия. Дмитрий Бивол (Россия, 8-0-0, 6 KO) – соперник ещё не определён

25 февраля. Бирмингем, Алабама, США. Деонтей Уайлдер (США, 37-0-0, 36 KO) – Джеральд Вашингтон (США, 18-0-1, 12 KO)

25 февраля. Фриско, Техас, США. Мигель Котто (Пуэрто-Рико, 40-5-0, 33 KO) – Джеймс Кирклэнд (США, 32-2-0, 28 KO)

25 февраля. Фриско, Техас, США. Гильермо Ригондо (Куба, 17-0-0, 11 KO) – Мойзес Флорес (Мексика, 25-0-0, 17 KO)

Первый месяц нового года выдался не слишком урожайным на значительные поединки в мировом профессиональном боксе. Однако несколько примечательных боёв всё-таки состоялись.33-летний кубинец Эрисланди Лара проводил очередную защиту принадлежащих ему мировых титулов WBA Super и IBO в первом среднем весе. Его соперником стал бывший чемпион мира в этом же дивизионе – 36-летний уроженец Гомеля, ныне проживающий в США Юрий Форман. Его лучшие годы остались далеко позади, и Лара, как и ожидалось, одержал уверенную победу. В 4-м раунде кубинец левым апперкотом отправил соперника на пол. Форман смог встать до окончания отсчёта, но был сильно потрясён, и рефери решил остановить поединок. Для Лары эта победа стала шестой успешной защитой титула, который он завоевал в 2013 году. После боя Эрисланди заявил о желании встретиться в ринге с Геннадием Головкиным, Саулем Альваресом и братьями Джермаллом и Джермеллом Чарло.Объединительный поединок между чемпионом мира WBC в суперсреднем весе 33-летним шведом Баду Джеком и чемпионом IBF 30-летним британцем Джеймсом Дигейлом предполагался весьма конкурентным противостоянием. Таковым он оказался и на самом деле. Уже в 1-м раунде Дигейл отправил соперника в нокдаун, поймав того ударом слева вразрез. Первые четыре раунда Дигейл смотрелся активнее, но затем инициатива перешла к Джеку, который сумел в 12-м раунде также послать оппонента в нокдаун. В одной из трёхминуток Джек случайным ударом потряс рефери, который пытался вклиниться между боксёрами перед гонгом на перерыв. По итогам напряжённого боя каждый из чемпионов сохранил свой титул, так как один из боковых судей определил преимущество Дигейла со счётом 114-112, но двое других посчитали, что поединок был равным – 113-113. Таким образом была зафиксирована ничья большинством судейских голосов.22-летний чернокожий американский боксёр Джервонта Дэвис стал чемпионом мира по версии IBF в первом лёгком весе, победив его прежнего владельца – 27-летнего пуэрториканца Хосе Педрасу. Талантливый Дэвис, промоутером которого является сам Флойд Мейвезер-младший, уверенно переигрывал более опытного оппонента на протяжении первых шести раундов. А в 7-й трёхминутке претендент принялся избивать чемпиона, в результате чего рефери прекратил схватку, присудив Джервонте победу техническим нокаутом. Таким образом, Дэвис с первой же попытки обзавёлся званием чемпиона мира.28-летний мексиканский боксёр Лео Санта Крус победил в матче-реванше чемпиона мира WBA в полулёгком весе 29-летнего североирландца Карла Фрэмптона. Бой выдался упорным, временами уступавший оппоненту в габаритах Фрэмптон работал первым номером в агрессивном стиле. Однако больше наносил ударов и чаще попадал всё же долговязый мексиканец. Санта Крус учёл ошибки их первой встречи на ринге, сделал надлежащие выводы и в рематче гораздо грамотнее и осмотрительнее действовал в обороне. Как итог – один судья выставил ничью со счётом 114-114, а двое его коллег присудили победу мексиканскому боксёру с идентичным счётом 115-113.Таким образом, Санта Крус отквитал поражение от Фрэмптона, датированное летом прошлого года, и вернул себе титул чемпиона мира. Не исключено, что соперники вскоре устроят третье противостояние на ринге.29-летний мексикано-американский боксёр Майки Гарсия нокаутировал чемпиона мира WBC в лёгком весе 32-летнего черногорца Деяна Златичанина. Златичанин является первым и пока единственным чемпионом мира по профи-боксу из Черногории. Для него это была первая защита чемпионского пояса, который он завоевал летом прошлого года. Гораздо более мастеровитый Гарсия почти во всём превосходил прямолинейного соперника, который предпочитал работать в сугубо силовом ключе, и закономерной развязкой боя стало то, что Майки послал черногорца в нокаут уже в 3-м раунде. Теперь Гарсия может подняться в дивизион первого полусреднего веса, однако готов задержаться и в лёгком весе ради проведения объединительных боёв или для того, чтобы встретиться в ринге с Василием Ломаченко, если тот решит подняться в эту весовую категорию.25-летний мексиканский боксёр Мигель Берчельт нокаутировал действующего чемпиона мира по версии WBC в первом лёгком весе – 32-летнего соотечественника Франциско Варгаса и отобрал у него титул. Первые раунды боя проходили в конкурентной борьбе, но ближе к середине поединка начало отчётливо вырисовываться преимущество Берчельта. А в 11-м раунде наступила развязка. Претендент нанёс своему сопернику несколько сокрушительных ударов, после чего рефери вынужден был вклиниться между бойцами и остановить бой. Таким образом, Варгас утратил титул во второй его защите, а Мигель Берчельт обзавёлся званием полновесного чемпиона мира с первой же попытки.33-летний казахстанец Жанат Жакиянов в первый раз в своей карьере получил возможность оспорить звание полновесного чемпиона мира. Завоевав ещё в позапрошлом году пояс временного чемпиона мира WBA в легчайшем весе, Жакиянов не выходил на ринг более года. Но вот теперь казахстанский боксёр сразится с действующим суперчемпионом мира WBA в этом весе 29-летним американцем Роуши Уорреном, который обзавёлся титулом в июне прошлого года и теперь будет проводить его первую защиту. Также на кону поединка будет стоять принадлежащий заокеанскому боксёру мировой титул второстепенной федерации IBO. Фаворитом противостояния у букмекеров является Уоррен, шансы которого на победу оцениваются в пропорции от 3,5 до 5,5 к 1.В рамках этого же вечера бокса в штате Толедо 26-летний американец Роберт Истер-младший проведёт первую защиту мирового титула IBF в лёгком весе, который он завоевал в сентябре прошлого года, одолев раздельным решением судей ганца Ричарда Комми. Претендентом на пояс Истера станет 31-летний пуэрториканец Луис Крус, для которого этот поединок станет первой в карьере попыткой обзавестись званием чемпиона мира. Большим фаворитом предстоящей схватки считается действующий чемпион, вероятность выигрыша которого котируется у букмекеров в соотношении примерно 50 к 1. Победитель этого поединка затем обязан будет сразиться с россиянином Денисом Шафиковым, который обладает статусом официального претендента, завоевав его после недавней победы над вышеупомянутым ганцем Комми.Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях – 27-летний чернокожий американец Эдриен Бронер, потерявший мировой титул WBA в первом полусреднем весе перед своим последним боем по причине того, что не смог уложиться в рамки весовой категории, теперь будет проводить нетитульный поединок. Его соперником станет 27-летний проживающий в США мексиканец Адриан Гранадос. В случае победы в этом поединке Бронер рассчитывает получить бой против кого-либо из звёздных оппонентов. Шансы Эдриена на победу в схватке с Гранадосом доходят до соотношения 5 к 1.В главном бою андеркарда этого же вечера в Цинциннати отношения на ринге будут выяснять 28-летний россиянин Давид Аванесян и 33-летний бывший чемпион мира WBA и IBF в первом полусреднем весе американец Ламонт Питерсон. На кону схватки будет стоять принадлежащий Аванесяну пояс временного чемпиона мира WBA в полусреднем весе, который он завоевал в ноябре 2015 года. В своём предыдущем поединке малоизвестный на родине Давид одолел по очкам легенду ринга американца Шейна Шугара Мозли. Правда, лучшие годы последнего уже давно остались позади. Теперь же Аванесяну предстоит схлестнуться с вполне ещё боеспособным известным заокеанским бойцом. И фаворитом этого противостояния рассматривается именно Питерсон.26-летний перспективный российский боксёр Дмитрий Бивол проведёт первую защиту завоёванного им в мае прошлого года пояса временного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе против пока ещё не определившегося оппонента. Ранее сообщалось, что таковым должен стать 32-летний новозеландец Роберт Берридж, но он пока контракт на проведение боя не подписал. Бивол всё ещё набирается необходимого опыта на профи-ринге, к тому же в прошлом поединке он получил травму руки. Однако ведущая дела Дмитрия промоутерская компания «Мир бокса» Андрея Рябинского уже достаточно скоро планирует выводить своего подопечного на более серьёзную оппозицию, в том числе и на полновесных чемпионов мира.Изначально очередную добровольную защиту мирового титула WBC в супертяжёлом весе 31-летний чернокожий американский гигант Деонтей Уайлдер должен был проводить против поляка Анджея Вавжика. Однако последний провалил допинг-тест и команде американца пришлось подыскивать ему замену. Выйти в назначенную дату на один ринг с Уайлдером предлагал кубинский супертяж Луис Ортис. Однако промоутеры Деонтея предпочли подписать своему подопечному 34-летнего соотечественника Джеральда Вашингтона, который должен был боксировать в андеркарте этого же вечера. Для доселе небитого на профи-ринге Вашингтона это будет первая попытка оспорить звание чемпиона мира. Но против Уайлдера этот претендент считается глубоким андердогом.36-летний звёздный пуэрториканский экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто вернётся на ринг после более чем годичного перерыва. В своём последнем официальном бою, который состоялся в ноябре 2015 года, Котто проиграл по очкам мексиканцу Саулю Альваресу и потерял мировой титул WBC в среднем весе. Мигель долго подбирал соперника, и вот его команда остановилась на кандидатуре 32-летнего чернокожего американского боксёра Джеймса Кирклэнда, который не выходил на ринг ещё дольше чем Котто – почти два года. Мигель заявил, что нынешний год станет последним в его боксёрской карьере. В этом противостоянии он рассматривается отчётливым фаворитом, шансы на его победу достигают соотношения 6 к 1.В андеркарде вечера бокса во Фриско на ринг выйдет двукратный олимпийский чемпион – 36-летний кубинец Гильермо Ригондо, который на сей раз будет отстаивать мировые титулы WBA Super и IBO в легчайшем весе. Великолепный мастер с Острова Свободы также в последние годы нечасто выходил на ринг. Однако теперь его проблемы с менеджментом вроде бы решились позитивно и Гильермо снова будет боксировать. Его ближайшим соперником станет 30-летний ещё небитый на профи-ринге мексиканец Мойзес Флорес, который ещё с апреля 2015 года владеет поясом временного чемпиона мира WBA. И вот теперь ему представился шанс оспорить звание суперчемпиона мира этой же федерации. Но шансов победить Ригондо у Флореса немного. Вероятность выигрыша кубинского боксёра оценивается в букмекерских конторах в диапазоне от 8 до 14 к 1.