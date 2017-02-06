Емельяненко – Митрион, Холм – Рандами. Главные бои месяца в ММА

11 февраля. Нью-Йорк, США. UFC 208: Холм — Рандами

Соперницей Холли за первый в истории UFC женский титул в полулёгком весе станет Жермен де Рандами. Железная леди из Голландии одержала в организации три победы и потерпела лишь одно поражение.

18 февраля. Сан-Хосе, США. Bellator 172: Емельяненко — Митрион

Что касается Митриона, то он парень мощный и быстрый, но порой так увлекается атакой, что в защите образуются большие бреши, которыми и может воспользоваться Последний Император.

18 февраля. Санкт-Петербург, Россия. М-1 Challenge 74: Юсупов — Пютц

19 февраля. Галифакс, Канада. UFC Fight Night 105: Льюис — Браун

Штефан Пютц в реванше уступил пояс Виктору Немкову, но две последующие победы над Андреем Селедцовым и Маркусом Лопесом вновь вывели немца на титульный бой в полутяжёлом весе.

Прочие турниры

В этом месяце фанаты смешанных единоборств наконец-то дождутся возвращения своего безусловного кумира, который сразится спопытаются снова завоевать чемпионские пояса, апроверит, на что способенпосле ухода отСокрушительная победанади завоевание чемпионского пояса сказались на дочери проповедника весьма неоднозначно. За невероятным триумфом последовали два жёстких поражения оти переход в более тяжёлую весовую категорию.Соперницей Холли за первый в истории UFC женский титул в полулёгком весе станет. Железная леди из Голландии одержала в организации три победы и потерпела лишь одно поражение. Изначально за титул должна была биться, но по неизвестным причинным бразильянка отказалась, оставив пояс двум своим возможным соперницам. Что касается шансов, то Холмс выглядит куда предпочтительнее. На её стороне и опыт, и репутация, и техника. Рандами с оппонентками уровня Холм встречалась лишь раз, когда ещё в 2013 году была нокаутирована нынешней чемпионкой. Таким образом, американка имеет хорошие шансы ещё раз услышать заветное «Andnew...», если, конечно, последние неудачи не истощили её психологически.: 70% на 30% в пользу Холм.В этот же вечер нью-йоркская публика увидит и легендарного. После потери пояса и травмы в реванше сПаук из-за допинга упустил победу в бою с, а потом потерпел два поражения от Майкла Биспинга и Даниэля Кормье. Вероятно, теперь, спустя три года без побед, к бразильцу вернётся былой азарт и уверенность, а для начала второго восхождения восьмой номер рейтинга– вариант просто на загляденье.Кроме того,в бою противпопробует реабилитироваться за быстрое поражение отиспробует хватку аллигатора напокажет, чего стоит чемпионский пояс М-1 в схватке спреподаст урок дагестанской борьбы, азарубится сЧего ждать от возвращения Фёдора в США, не знает никто. Но за одно то, что после череды поражений, периода простоя и валидольного боя в Питереподписывает контракт с одной из лучших лиг мира и выходит против очень серьёзного противника, вызывает уважение к этому человеку. Рассуждать о шансах достаточно трудно. Во-первых, подготовка, полностью проведённая в Старом Осколе с до боли знакомыми спарринг-партнёрами, ни один из которых и близко не похож на Митриона, вызывает беспокойство. Во-вторых, присутствие голландского тренера по тайскому боксу, конечно, позволяет надеяться на сюрпризы от Фёдора, но никак не обнадёживает. В-третьих, непонятно, какая главная цель Фёдора, полноценно вернуться или за счёт своего имени продвинуть бойцов своей команды, ведь участие Фёдора где бы то ни было всегда предполагает контракты для его учеников. Что касается Митриона, то он парень мощный и быстрый, но порой так увлекается атакой, что в защите образуются большие бреши, которыми и может воспользоваться Последний Император.Но надо помнить, что просто попасть по американцу мало: упал не значит нокаутирован, поэтому придётся потрудиться и на покрытии, что с учётом разницы в весе и габаритах тоже довольно опасно. Митрион имеет мало общего с неуклюжим, но, заняв выгодную позицию, вполне сможет долго контролировать Фёдора сверху подобно Бигфуту. Как ни крути, тревоги много, и, без сомнения, россиянина ждёт очень трудный поединок, но надеяться мы будем на лучшее и при любом исходе будем благодарны Емельяненко за смелость и отвагу.: 50% на 50%.В рамках того же турнирасразится стряхнёт стариной в бою противпротестирует амбиции, аокажется один на один в клетке сШтефан Пютц в реванше уступил пояс, но две последующие победы надвновь вывели немца на титульный бой в полутяжёлом весе. На этот раз соперником Терминатора будет, отобравший чемпионский пояс у того самого Немкова, одержав победу раздельным решением судей. Россиянин на пять лет моложе (24 года Юсупову – 29 лет Пютцу) и имеет серию из семи побед без поражений, однако Пютц с учётом опыта и универсальности выглядит более предпочтительно. Так или иначе, будем надеяться, что Рашид сумеет подготовиться должным образом и оставить титул в России.Прогноз: 60% на 40% в пользу Пютца.Не менее интересным будет и чемпионский поединок в лёгком весе. Железную хваткуиз Украины предстоит испытать, который бросил вызов обладателю пояса и тут же получил свой шанс. Оба бойца имеют отличные борцовские навыки, но харьковчанин в последнее время одерживает победы именно решениями. Представляется, что более молодой и взрывной Яндиев не позволит сопернику продержаться всю дистанцию боя и сразу обрушит на чемпиона всю свою мощь, которой более чем достаточно. Если Александр выдержит напор первого раунда, шансы сохранить титул резко увеличатся.: 60% на 40% в пользу Яндиева.Этим же вечером восходящая звезда команды «Новый Поток»выступит противиз Франции. В случае победы Дамир, вероятнее всего, получит право сразиться за титул с победителем пары Бутенко-Яндиев. Такжевыйдет на бой с, а болельщик московского «Спартака»попытается отстоять честь красно-белых в поединке против представителя столичных армейцевЧёрный зверь буквально рвёт всех на своём пути. Бой су Льюиса не задался, но менее грозным соперником для кого бы то ни было это его не делает. Очень бы хотелось увидеть дуэль Льюиса с, но всему своё время. Пока что на горизонте. Сразу же хочется сказать, что шансов у женихакрайне мало, но есть одна деталь. Браун недавно сменил тренировочную базу, уйдя отв зал Black House MMA. С трудом верится, что в предстоящем поединке Трэвису это поможет, но если он сможет навязать конкурентный бой, то тренерский фактор в последних неудачах самой известной бойцовской пары будет очевиден. Пока же представляется, что Льюис снесёт соперника за счёт скорости и мощи.: 70% на 30% в пользу Льюиса.Помимо схватки двух тяжеловесов канадские любители ММА также увидят возвращениепосле серии из трёх поражений и желания завершить карьеру. Убедить бородача в правильности подобных мыслей попытается, который и сам звёзд с неба не хватает, но очень хочет победить после поражения нокаутом отв июне прошлого года.встретится с другой экс-претенденткой на титулпомерится силами с, асразится сНа турнире UFC Fight Night 104 в Хьюстоне, запланированном на 4 февраля,, №9 в списке полулегковесов, встретит отсутствовавшего три года Корейского зомбипожертвуют своей милой внешностью, чтобы приблизиться к, апроведёт бой с. Отметим, что на этом турнире должен был состояться дебют, но его соперниквначале травмировался, а потом оказался подозреваемым в употреблении допинга. К сожалению, своевременную замену Ледету не нашли и первый бой россиянина в организации откладывается.В Куала-Лумпуре не знающий поражений российский полулегковесдебютирует в промоушене OneFCпротив, а в Челябинске уральский богатырь Иван Штырков проведёт поединок против экс-бойца UFC. Стоит отметить, что в лучшей лиге мира голландец не одержал ни одной победы.В Душанбе едва не победивший Фёдора Емельяненковыступит против местного тяжеловеса. Если бразилец победит, то мы вполне можем ожидать его бой за титул FN против победителя пары Сидельников-Павлович. А в Белфасте экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весепоспорит сза потенциальное право на бой за титул, которым сейчас владеет