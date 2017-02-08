Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE

8 февраля
Цифра дня
Емельяненко подписал контракт с Bellator на несколько поединков. Официальной цифры количества проведённых боёв озвучено не было, однако ожидается, что это 4-5 поединков, с возможность титульного боя в рамках тяжёлого веса. Президент организации Скотт Коккер, ранее владевший компанией Strikeforce (в которой также выступал Фёдор), не исключил того, что после двух успешно проведённых боёв Последний Император может претендовать на титульник.
Видео дня
Проморолик к предстоящему поединку с Мэттом Митрионом.
Экспертное мнение
Президент Bellator Скотт Кокер считает, что бой Емельяненко — Митрион не продлится дольше одного раунда. «Когда я услышал, что Емельяненко хочет возобновить карьеру, то захотел в этом участвовать. Сначала пригласил его на встречу с болельщиками, где он общался с ними и раздавал автографы. А затем мы начали переговоры и заключили соглашение. Это было непросто, переговоры длились 4-5 месяцев, но сейчас деловая сторона уже завершена. Когда люди узнали о возвращении Фёдора, они сходили с ума. Он всё ещё звезда. И мы рады, что он будет драться в Bellator.
Что касается Митриона, то он тоже хорош. Их бой не будет длиться 4-5 раундов, они с Фёдором не будут танцевать вокруг друг друга. Я думаю, что всё закончится в первом раунде. Кто-нибудь из них нанесёт решающий удар, и бой будет окончен».
Цитата дня
Емельяненко отметил сильные стороны соперника, выразив удовлетворение тем, что тот ведёт себя корректно, не позволяя себе никаких эмоциональных выходок. «Я был на его победном бою в Англии, но виделись мы только на пресс-конференции и официальных встречах. Закулисных разговоров не было. Радует, что он относится ко мне уважительно. Никаких выпадов, выскочек. Культурный, хороший боец с быстрыми руками, с хорошей ударной техникой, моложе, потяжелее… Будем готовиться».