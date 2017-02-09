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175 лет назад 2016
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Александр Емельяненко
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Запахло весной. С кем драться Александру Емельяненко

Реванши с Монсоном, Маликовым и Харитоновым и вызов проспектам Штыркову и Умиеву — самые очевидные варианты соперников для Емельяненко.
9 февраля 2017, четверг. 13:45. Бокс/ММА
Александр Емельяненко не только отбыл наказание в колонии, но и готов вернуться на ринг. Недавно он стал гостем турнира промоутерской компании «Ахмат» и заявил о своём желании подписать с ней контракт. Надеемся, что новых попаданий в скандальные хроники у Емельяненко не будет и Александр решил твёрдо встать на путь исправления и возвращения в спорт. За прошедшее время он не стоял на месте. Конечно, нынче 36-летний Александр сможет достойно противостоять не каждому российскому тяжеловесу, но многие бои с его участием были бы весьма интересны. Хочется верить, что придут они со свежим весенним ветром.

Реванш с Джеффом Монсоном


О желании провести этот поединок уже заявил представитель Джеффа Монсона. 46-летний американец с российским паспортом в последнее время страдает от хронических болей в спине, но периодически выходит в клетку и даже иногда побеждает совсем безвестных соперников. Недалёк час, когда Снеговик сможет драться только где-нибудь на заправке или на заднем дворе. Для Емельяненко это возможность закрыть поражение на турнире М-1 в 2012 году и взять верх над потерявшим соревновательную форму, но всё ещё опасным в партере ветераном.
За прошедшее время он не стоял на месте. Конечно, нынче 36-летний Александр сможет достойно противостоять не каждому российскому тяжеловесу, но многие бои с его участием были бы весьма интересны.

Остановить Халка


В мире российских ММА есть такой персонаж, как Иван Штырков. Парень идёт проторенной дорожкой и избивает уехавших с ярмарки ветеранов под чутким руководством боксёрского промоутера Алексея Титова. Обладающий массивной мускулатурой, но сырой в плане техники боец уже имеет в коллекции скальпы Джеффа Монсона, Рикко Родригеса и даже Бигфута Силвы. На очереди Гилберт Айвел, а в перспективе, возможно, и Александр Емельяненко, который известен своей фразой о том, что, пока качок замахнётся, можно успеть выпить и закусить. Отличный шанс доказать слова делом и остановить победное шествие Уральского Халка.

Месть горцу


Одно из самых болезненных в карьере поражений Емельяненко потерпел от дагестанца Магомеда Маликова. В последний раз тот выходил на ринг в июле 2014 года, когда проиграл Бретту Роджерсу, сломав ногу. Судя по всему, с боями Магомед решил завязать, но если у промоутеров найдутся хорошие деньги, мог бы и тряхнуть стариной и вновь выйти против Александра. Правда, градус их противостояния за эти годы уже остыл и вкусное блюдо к столу может быть подано уже совсем холодным.

Тюремное дерби


Теоретических их бой мог пройти и в местах не столь отдалённых, но бывали там бойцы в разное время. Дацик и Емельяненко вступали в словесные перепалки, однако до драки дело не дошло. Вопрос только в том, насколько конкурентоспособен Рыжий Тарзан. Говорят, что с режимом он не дружит давно, набрал запредельно лишний вес и сейчас похож больше на профессионального поедателя гамбургеров, чем на серьёзного бойца. Ну так жанр фрик-шоу никто не отменял.
С режимом Дацик не дружит давно, набрал запредельно лишний вес и сейчас похож больше на профессионального поедателя гамбургеров, чем на серьёзного бойца. Ну так жанр фрик-шоу никто не отменял.

Классика жанра


Однако самым эпичным был конфликт Емельяненко с Сергеем Харитоновым, который произошёл прямо на страницах «Чемпионата». Помехой к исполнению многолетней мечты фанатов и ещё одного культового реванша может стать действующий контракт Харитонова с Bellator, однако прецедент Александра Шлеменко показывает, что Скотт Кокер может при определённых уловиях позволить своим бойцам выступить на стороне. Свой последний бой он проиграл тяжёлым нокаутом Хави Айале и как и Емельяненко должен реабилитировать свою репутацию бойца.

Опыт против молодости


Если говорить о выступлении в лиге «Ахмат» против местных бойцов, то чемпионом организации является Зелимхан Умиев по прозвищу Ахиллес. Он выиграл Гран-при, победив в финале бразильца Жерониму дус Сантсу, и сейчас на ходу. В связи с дефицитом качественных тяжеловесов в промоутерской компании Емельяненко мог бы составить чемпиону достойную оппозицию после пары проходных боёв и при условии набора оптимальной формы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Емельяненко Вячеслав Дацик Джефф Монсон
Новости. Бокс/ММА
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