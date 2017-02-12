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175 лет назад 2016
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UFC 208
Фото: Reuters
Текст: Рустам Набиуллин

UFC 208: новая чемпионка в новом весе

Холм не стала первой чемпионкой UFC в полулёгком весе, Силва не без сомнений выиграл у Брансона, а Махачев научил Ленца падать – в обзоре UF
12 февраля 2017, воскресенье. 14:45. Бокс/ММА
По отзывам зрителей, главные бои очередного турнира UFC в Нью-Йорке вызвали больше разочарования, нежели восторга. Посмею предположить, что и от Холли Холм, и от Андерсона Силвы ждали больше, но и то, что бывшие чемпионы показали в клетке в этот вечер, безусловно, достойно уважения. А начнём мы с того, кто более других сумел порадовать именно российскую публику.

Останься на ногах, если сможешь


Не прошло и минуты, как Ислам Махачев подножкой опрокинул Ника Ленца на настил, где фактически контролировал того до конца раунда. Американец, в свою очередь, попытался пару раз провести «гильотину», но россиянин полностью контролировал ситуацию. Во втором отрезке бойцы провели чуть больше времени в стойке, после чего махачкалинец той же подножкой снова повалил соперника на покрытие, а за несколько секунд до перерыва был близок к тому, чтобы забрать спину. Заключительный раунд отметился тем, что Ленц сам попытался провести тейкдаун, но контратака Махачева оказалась более эффективной: американец вновь оказался на полу. Примечательно, что Ислам не просто удерживал соперника, а с каждым разом старался улучшить своё положение и за минуту до окончания боя оказался верхом на сопернике, бомбардируя того ударами сзади. Ленц продемонстрировал завидную стойкость и сумел подняться, но ещё один тейкдаун в исполнении Махачева лишь упрочил мнение судей относительно победы россиянина. Можно говорить о том, что Махачев провёл скучный бой, “заодеялив” оппонента, но в этом случае исполнение было настолько техничным, а противник – настолько беспомощным, что претензии можно отложить куда подальше. Вряд ли после этой победы Махачев войдёт в топ-15 дивизиона, но вполне может рассчитывать на соперника уровня Эла Яквинты или Эвана Данэма.
UFC 208. Результаты

Жермейн де Рандами победила Холли Холм единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47)
Андерсон Силва победил Дерека Брансона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27)
Роналду Соуза победил Тима Бётша болевым приёмом в 1-м раунде
Гловер Тейшейра победил Джареда Каноньера единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26)
Дастин Порье победил Джима Миллера решением большинства судей (28-28, 30-27, 29-28)
Белал Мухаммед победил Рэнди Брауна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)
Уилсон Рейс победил Юту Сасаки единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Ислам Махачев победил Ника Ленца единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-27)
Рик Гленн победил Филиппа Новера раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)
Райан Лэфлэйр победил Роана Карнейро единогласным решением судей (30-26, 30-27, 29-28).

Страсти по Пауку


Начало поединка между Андерсоном Силвой и Дереком Брансоном было в высшей степени осторожным и выжидательным. Бойцы долго не решались провести полноценную атаку, кружа по клетке, как два коршуна над добычей. Ближе к концу раунда бразилец всё-таки отважился обострить ситуацию и нанёс зрелищный, но безвредный хайкик с разворота, после чего пропустил целую серию апперкотов в клинче и закончил отрезок на настиле после неудачной попытки пробить коленом в прыжке. Во втором раунде Паук больше запомнился своими танцами, нежели какими-то эффективными действиями, в то время как Брансон нанёс сопернику несколько акцентированных ударов. К заключительному отрезку бразилец начал напоминать себя эпохи расцвета: скорость позволяла ловко парировать проходы соперника в ноги, обманные движения стали завершаться попаданиями. Однако в клинче осталась всё та же неразбериха: схватив Брансона за шею обеими руками, Силва будто “залипал”, напрочь забывая о защите и позволяя сопернику беспрепятственно наносить удары. Вдобавок за полторы минуты до конца боя Брансону удался тейкдаун, благодаря которому он удерживал Паука на настиле до финальной сирены. Парадокс в том, что, несмотря на видимое преимущество Брансона по количеству ударов и продолжительности контроля, судьи единогласным решением отдали победу Пауку. Конечно, им виднее, да и бразилец в 41 год выглядит более чем достойно, но, например, победа раздельным решением или ничья выглядела бы куда более закономерной. А что бы сказали в АСВ?

Дочь проповедника снова без титула


Многие ждали, что дисциплина и боксёрские навыки Холли Холм не оставят Жермен де Рандами ни единого шанса на успех, но представительница Нидерландов даже и не думала настраиваться на поражение. В начале поединка Холм предприняла несколько попыток серийных атак, но соперница хорошо чувствовала дистанцию и вовремя смещалась с линии удара, не забывая пробивать навстречу. Во втором раунде Холли сделала ставку на контроль у сетки с целью провести тейкдаун, однако Рандами хватило физики, чтобы спокойно переждать натиск соперницы и при случае нанести той несколько ударов коленями по корпусу. Правда, в этот вечер Жермен отметилась не только с хорошей стороны: сразу после сигнала об окончании второго раунда голландка нанесла оппонентке ещё два мощных удара, и это не выглядело как действие на автоматизме. Никаких санкций от судей не последовало, хотя с учётом силы удара балл можно было снимать смело. В третьей пятиминутке Рандами продолжила наращивать преимущество, подлавливая Холли встречными ударами, но под конец Холм удалось потрясти соперницу хайкиком, но Жермен быстро оправилась и перешла в контратаку, снова продолжив наносить удары после сирены – и вновь никаких действий от судей.

На последние два раунда сил у американки осталось немного: Холм делала массу обманных движений, пыталась провести атаку с наскока, но Рандами всё отлично видела и только ждала новых действий соперницы, чтобы контратаковать. В первой половине пятого раунда Холм смогла вновь потрясти Рандами левым навстречу и проконтролировать её у сетки почти до конца боя, но общего расклада это не изменило: 87 ударов в голову от голландки — и лишь 16 от представительницы США. В итоге победа Рандами единогласным решением судей. Жермен оказалась лучше во всех аспектах, но удары после сирены делают впечатление от этой победы несколько смазанным. Очень вероятно, что первой претенденткой на титул Рандами станет Кристиана Жустину. Что касается Холм, то дочь проповедника показала невероятную стойкость, но физической силы и технического арсенала ей сегодня явно не хватило.

Прочие поединки


Также в этот вечер Роналду Соуза поймал на “кимуру” Тима Бётча, оставаясь одним лидеров в титульной гонке, Гловер Тейшейра единогласным решением судей одолел Джареда Каннонье, а Дастин Пуарье решением большинства судей выиграл в зубодробительной схватке у Джима Миллера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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