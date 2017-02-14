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175 лет назад 2016
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Мэтт Митрион и Фёдор Емельяненко
Фото: allboxing.ru
Текст: Иван Ковалёв

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Ф. Емельяненко

Мэтт Митрион – большой и сильный. Скоро ему предстоит драться с великим Фёдором Емельяненко. Что мы знаем об американском тяжеловесе?
14 февраля 2017, вторник. 10:30. Бокс/ММА
Фёдор Емельяненко давно всем всё доказал. Правильнее всего начать именно с этой мысли, поскольку споры о целесообразности возобновления его карьеры продолжаются до сих пор. Одни негодуют: Емельяненко по-спортивному состарился, а вернулся, чтобы уничтожать «мешков», от одного из которых чуть не улетел в нокаут. Другие верят, что со своим уникальным талантом Фёдор всё ещё способен бить лучших.

>>> Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE
Мэтт Митрион – левша. Довольно быстрый для своих габаритов (190 сантиметров – рост и примерно 115 килограмм – вес), но не молниеносный. Базовый ударник с чёрным поясом сётокан карате Митрион 10 из 11 победных поединков закончил нокаутами.

Следующий бой Емельяненко идеально подходит для решения этого глобального спора. Мэтт Митрион, бившийся в UFC на протяжении семи лет, не тянет на звание величайшего соперника в карьере Фёдора.
Но и сравнивать американца с условным Джайдипом Сингхом нельзя ни в коем случае. Митрион — золотая середина – как раз между топами и «сбитыми лётчиками». Идеальный бой для Емельяненко, чтобы показать окружающим и понять самому – к чему идёт вторая молодость.

Поражение от столь крепкого парня, как Митрион, большой трагедией стать не должно. Просто окажутся правы те, кто говорит о преклонном возрасте, «ржавчине» после простоя и ушедшей скорости, не позволяющей Фёдору держать левую руку в районе бедра. Но если Емельяненко пройдёт Митриона… Во-первых, это будет первая большая победа Последнего Императора со времён Strikeforce. Во-вторых, можно будет всерьёз рассчитывать на полноценный поход за чемпионским поясом Bellator. И, в-третьих, это будет похоже на сказку – миллионы людей, полюбившие Емельяненко уже после его главных достижений, в прямом эфире увидят, как Последний Император побеждает действительно элитного тяжеловеса.

Чтобы оценить шансы нашего бойца в предстоящем поединке, присмотримся к его сопернику.

Кто такой?


Мэтт Митрион с малых лет играл в американский футбол, делал это с успехом, а параллельно с этим активно осваивал карате сётокан. С футболом Митрион завязал, сыграв два сезона в NFL, после чего окончательно сосредоточился на боевых искусствах. В 2009 году Мэтт присоединился к участникам девятого сезона шоу The Ultimate Fighter. Однако формат «реалити» оказался не для него – будущий соперник Фёдора выбыл на втором этапе. Тем не менее в UFC решили не ставить крест на перспективном и зрелищном бойце. С Митрионом был подписан контракт, ставший (повезло же) первым для Мэтта в профессиональной бойцовской карьере. Таким образом, Митрион является одним из немногих единоборцев, начавших путь сразу в лучшей организации мира. Семь лет выступлений в UFC можно назвать для американского тяжеловеса вполне удачными. Рекорд 9-5 и скальпы таких парней, как Деррик Льюис (сегодняшний топ), Кимбо Слайс, Шон Джордан и Габриель Гонзага, – таков впечатляющий итог карьеры Митриона в элитной лиге.

Чем опасен?


Мэтт Митрион – левша. Довольно быстрый для своих габаритов (190 сантиметров – рост и примерно 115 килограмм – вес), но не молниеносный. Базовый ударник с чёрным поясом сётокан карате Митрион 10 из 11 победных поединков закончил нокаутами. Это к слову об опущенных руках Фёдора. За счёт ювелирного тайминга, скорости средневеса и чувства дистанции Емельяненко его соперникам крайне редко удавалось достать Фёдора в стойке. В поединке с Мальдонаду всё было иначе. После провального первого раунда — то ли из-за возраста, то ли по причине грогги и усталости – наш тяжеловес пропускал необязательные удары от уже вымахавшегося бразильца, банально не успевая маневрировать и уклоняться. Возможно, подкорректировав подготовку и выбрав более аккуратный геймплан, команда нашего бойца подберёт ключи к опасному ударнику Митриону. В любом случае едва ли Фёдор сразу полетит на более крупного соперника в жёсткий размен, осознавая приличный уровень «ударки» Митриона. Да и смысла в этом большого нет. Американец всего дважды в карьере проигрывал техническим нокаутом, так что «пробитым» его не назовёшь.

Слабые стороны


А вот борцовские навыки Митриона вызывают вопросы. Два поражения приёмами – не самый плачевный показатель. Но если рассмотреть каждое из них по отдельности, можно сделать вывод, что борьба – не самый сильный аспект в арсенале соперника Емельяненко. Например, Бен Ротвел поймал Митриона на «гильотину» после того, как тот опрометчиво и очень издалека (прямо как в американском футболе) полетел оппоненту в ноги. В случае с поражением от Брендана Шауба Митрион не был инициатором перехода боя на настил. Однако итог получился схожим – Шауб быстро и беспрепятственно улучшил позицию и провёл удушающий. Более мастеровитый в данном аспекте Емельяненко ранее неоднократно доказывал, что его навыков достаточно, чтобы «душить» и «ломать» на земле гораздо более крупных соперников.
С футболом Митрион завязал, сыграв два сезона в NFL, после чего окончательно сосредоточился на боевых искусствах.

Чем известен?


Помимо участия в реалити-шоу The Ultimate Fighter и карьеры футболиста Мэтт Митрион был заметен парочкой интересных историй. В 2013 году Митрион жёстко раскритиковал бойца-трансгендера Фэллон Фокс, назвав ту лживым ублюдком и больным мужиком, который любит избивать женщин. За эти слова UFC даже на время приостановило контракт Мэтта и даже чуть не уволило бойца. Со временем ситуация разрешилась – Митриону пришлось публично извиниться перед Фокс. Тремя годами позднее, в самом конце карьеры в UFC, Мэтт долго спорил с организацией на предмет нанесённого ему Трэвисом Брауном тычка в глаз. Браун выиграл тот бой, а Митрион чуть не лишился зрительного органа, а позже лишился контракта с UFC. Ещё будущий соперник Фёдора Емельяненко частично подтверждал в прессе слухи о проблемах с алкоголем. Правда, несколько месяцев назад Митрион заверил, что сейчас сосредоточен лишь на подготовке к главному бою жизни и выпивает гораздо реже.

Карьера в Bellator


Более удачного дебюта, чем у Митриона в Bellator, не придумать — две победы нокаутом в двух стартовых поединках. Можно с уверенностью сказать, что к самому значимому вызову в карьере Мэтт подходит в прекрасной форме и приподнятом расположении духа. Вызов американца точно не пугает – после объявления боя Емельяненко – Митрион, Мэтт рассказал, что одним из его требований при подписании контракта с Bellator была возможность встретиться в клетке с Последним Императором.


Бой Емельяненко – Митрион доказывает нам: Фёдор действительно вернулся, чтобы драться с серьёзными оппонентами. Начиная с первого поединка после возвращения класс оппозиции Императора растёт от боя к бою. Первый выход в ринг с Джайдипом Сингхом предсказуемо закончился лёгкой победой нашего бойца. Дальше была тяжёлая победа решением большинства судей (вызвавшая много вопросов у болельщиков) в пользу Емельяненко в битве с упёртым Фабиу Мальдонаду.
А вот борцовские навыки Митриона вызывают вопросы. Два поражения приёмами – не самый плачевный показатель.

>>> Выживший. Почему результат боя Фёдор – Мальдонаду закономерен

Теперь впереди Емельяненко ждёт Мэтт Митрион – в недавнем прошлом представитель топ-15 UFC. И сейчас очень хочется пофантазировать – к каким новым вызовам/контрактам/организациям может привести победа над таким бойцом. Но пока рано заглядывать за спину Митриону, который ко всему прочему является фаворитом в букмекерской линии (ставки на победу американца принимаются в среднем из расчёта 1.8, победа Фёдора стоит в линии с коэффициентом 2.10), как минимум неэтично.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
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