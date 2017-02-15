Последний Император. Лучшие бои Фёдора Емельяненко

18 февраля в Сан-Хосе (США) известный российский боец Фёдор Емельяненко проведёт свой очередной поединок. Соперником Фёдора станет американец Мэтт Митрион. Это будет первый бой Последнего Импертаора в рамках турниров под эгидой промоутерской компании Bellator. В преддверии определяющего для нашего бойца противостояния вспоминаем спортивный путь Фёдора, его наиболее яркие и значимые поединки.
>>> Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE
Март 2003. Pride 25. Антонью Родригу Ногейра
Одержав две безусловные победы (над Сэмми Схилтом и Хитом Херрингом) в крупнейшем на тот момент ММА-промоушне, Фёдор получил право сразиться с чемпионом Pride в тяжёлом весе Антонью Родригу Ногейрой. Бразилец владел титулом с 2001 года и до встречи с россиянином не знал поражений в рамках организации. Трёхраундовая «война» двух мастеров закончилась в пользу Емельяненко, победу которому судьи отдали единогласно. Примерив очередной чемпионский пояс (первый Фёдор выиграл в 2001 году, победив Бобби Хоффмана на турнире в честь 10-й годовщины RINGS), россиянин навсегда вписал своё имя в историю смешанных единоборств, став новой звездой своего времени. Как отмечал сам Емельяненко, именно бой с Ногейрой он считает одним из самых сложных и интересных в своей карьере.
Июнь 2003. Pride 26. Кадзуюки Фудзита
Ещё одним значимым поединком в карьере Фёдора Емельяненко является бой с Кадзуюки Фудзитой. На тот момент японский борец проигрывал лишь таким титанам «кровавого спорта», как Мирко Филиппович и Марк Колман. Схватка с россиянином для Суперчерепашки оказалась настоящим шоком. Приняв на себя град молниеносных ударов, японец мог радоваться тому, что бой закончился для него всего лишь удушающим, в то время как Фёдор показал, что даже в тяжёлом весе можно побеждать не только за счёт силы и массы, но и благодаря скорости и технике. Одной из главных особенностей этого противостояния стало чудесное спасение Фёдора после пропущенного удара. Фудзита бросил руку и попал точно в голову сопернику, Емельяненко прилично болтануло, но он сумел спастись в клинче.Август 2003. Pride Total Elimination 2003. Гарри Гудридж
Не отличаясь особой стабильностью выступлений и имея дурную славу в связи с употреблением запрещённых препаратов, Гудридж тем не менее был известен своей крайне агрессивной манерой боя и нокаутирующим ударом. Но, даже попытавшись подавить Фёдора своей мощью, американец сразу же наткнулся на жёсткий отпор и, пропустив несколько ударов, свалился на покрытие, не оставив судье другого выбора, кроме как остановить бой. Примечательно и то, что, отправив Гудриджа в технический нокаут, Фёдор поквитался за Олега Тактарова, который потерпел тяжёлое поражение от американца в 1997 году.
Апрель 2004. Pride Total Elimination 2004. Марк Колман
Новый виток карьеры Последнего Императора в Pride начался с поединка против экс-чемпиона UFC Марка Колмана. Бывалый американец заметно превосходил Фёдора в росте и габаритах и, кроме того, славился отличными борцовскими навыками в сочетании с большой физической силой. Бой начался с видимого доминирования со стороны Молота, который сумел быстро «забрать» спину и попытался провести удушающий сзади. Однако россиянин дал понять, что размеры могут потерять определяющее значение при недостатке в технике. Выбравшись из практически «мёртвого» положения, Фёдор перевёл Колмана в удобное для себя положение, из которого провёл свой коронный рычаг локтя. Разочарованию американца не было предела, но время грубой силы окончательно прошло.Июнь 2004. Pride Critical Countdown 2004. Кевин Рендлман
Этот бой, вероятно, видели даже те, для кого смешанные единоборства не представляют особенного интереса. Потрясающий по исполнению бросок, после которого Фёдор чуть было не вошёл головой в пол, и не менее впечатляющая кимура, с помощью которой россиянин вынудил соперника сдаться, навечно остались в памяти зрителей как пример невероятной силы духа и воли к победе. Едва не сломав Фёдору шею, Рендлман, однако, привлёк ещё больше внимания к Последнему Императору, в поединках которого прибавилось зрелищности.Декабрь 2004. Pride Schokwave 2004. Антонью Родригу Ногейра
Этого реванша многие ждали с особым нетерпением. После победы Фёдора в 2003 году и второго боя, признанного несостоявшимся из-за рассечения вследствие удара головой, третий поединок должен был выявить, кто же из непримиримых соперников сильнее. Третий поединок против Минотавра можно назвать одним из самых тяжёлых в карьере Емельяненко: физическая и техническая подготовка бразильца не уступала по уровню его мотивации поквитаться за прошлое поражение и взять титул чемпиона Гран-при в тяжёлом весе. Схватка показала, что встретились два поистине универсальных бойца, способных конкурировать на равных как в партере, так и в стойке. Зрители до последнего не знали, кто окажется победителем, однако судьи единогласно присудили победу россиянину, который в тот вечер оказался более точным.
Август 2005. Pride Final Conflict 2005. Мирко Филиппович
Хорватский полицейский в 2005 году был на пике своей формы. Победы над Джошем Барнеттом, Кевином Рендлманом и Марком Колманом говорят сами за себя. Особый интерес к титульному поединку привлекла и победа Крокопа над братом Фёдора Емельяненко Александром. Многие окрестили предстоящее противостояние вендеттой и ожидали боя, интрига в котором сохранялась бы до самого его окончания. И, как оказалось, не прогадали. Три раунда ожесточённой борьбы, в которой Последний Император продемонстрировал, как можно сочетать спортивную злость с хладнокровием и расчётом. В результате Филиппович так и не смог использовать своё самое грозное оружие – мощные удары ногами в голову, а Фёдор раз за разом наращивал преимущество, атакуя с удобной для себя дистанции и проводя эффектные тейкдауны. Примечательно, что Емельяненко периодически использовал хайкик, иными словами, бил Крокопа его же оружием. В концовке хорват откровенно избегал боя, а Фёдор в очередной раз доказал, что свой титул Император получил не случайно.
Декабрь 2007. Yarennoka! Хон Ман Чой
Конечно, Фёдору приходилось драться с соперниками, превосходящими его в габаритах, однако если противник тяжелее практически на 60 килограммов и выше почти на 40 сантиметров, то разница в размерах приобретает совсем иное значение. Все мы помним, что изначально многие пророчили битву Давида и Голиафа, в которой у первого уже не будет заветного оружия, но не тут-то было. Грамотный план на бой в сочетании со смелостью и отличной техникой принесли свои плоды: сумев выбраться из-под града ударов корейского гиганта, Емельяненко поймал противника на рычаг локтя и вынудил того сдаться. По-видимому, с тех пор непобедимость Последнего Императора начала приобретать магический характер.Январь 2009. Affliction: Day of Reckoning. Андрей Орловский
Комментируя предстоящий бой, белорус отметил, что собирается удивить соперника своей боксёрской техникой, — и в определённой степени действительно удивил. На тот момент белорус уже успел побыть чемпионом UFC в тяжёлом весе, одержать победы над Фабрисью Вердумом и Роем Нельсоном и собирался продлить свою серию из пяти викторий. Но опыт показал, что прыгать головой вперёд, опустив руки, на человека с отличным ударом довольно безрассудно и опасно. Как мы помним, Фёдор, практически не показывая готовящийся удар, поймал Питбуля на противоходе и отправил того в глубокий нокаут. Ещё одна эффектнейшая победа, ставшая свидетельством того, что выдержка и спокойствие могут стоить в бою не меньше, чем напор и доминирование.
Декабрь 2015. Rizin FF. Джайдип Сингх.
31 декабря 2015 года Емельяненко вернулся на ринг после перерыва. Подписав контракт с новоиспечённой японской организацией Rizin FF, Фёдор стал хедлайнером новогоднего шоу. Соперником российского бойца был ранее небитый Джайдип Сингх. Бой прошёл по ожидаемой схеме. Фёдор с ударами отлично сокращал дистанцию и доставал Сингха, но рисковать драться и дальше в стойке не стал. Вместо этого он бросил соперника на землю, и на этом бой по сути закончился. Град ударов в партере вынудил Сингха сдаться. Этот поединок ознаменовал второе пришествие Емельяненко в большой спорт. После Фёдор провёл тяжёлый бой против бразильца Мальдонаду и сейчас готовится к очередному выходу на ринг.
Лучшие нокауты Фёдора Емельяненко в карьере.
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