Кто сильнее — Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?

18 февраля в Сан-Хосе (США) известный российский боец ММА тяжеловес Фёдор Емельяненко (36-4) проведёт свой очередной поединок. Соперником Последнего Императора станет крепкий американец Мэт Митрион (11-5). Встреча бойцов станет главным событием турнира Bellator 172. Предлагаем принять участие в определении сильных сторон того и другого бойца, на основе которых можно будет сделать вывод относительно преимуществ каждого в различных компонентах.
Перед вами таблица, состоящая из 10 основных бойцовских характеристик: габариты, мощность, защита, выносливость, техника, прочность, скорость, психика, опыт, звёздность. Отдавайте своё предпочтение тому или другому в зависимости от того, кто заслуживает быть лучшим в этом аспекте. По итогам голосования мы определим, кто из бойцов и в каком компоненте сильнее/слабее и на основе полученных данных сможем выявить достоинства и недостатки каждого.
>>> Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE
Примечательно, что в настоящий момент фаворитом в букмекерской линии является американец, ставки на победу которого принимаются в среднем с коэффициентом 1.80, в то время как победа Фёдора стоит в линии с коэффициентом 2.10.
Лучшие бои Фёдора Емельяненко