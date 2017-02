Вспомнить всё. Главные вехи жизни и карьеры Фёдора Емельяненко

Фёдор в детстве Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко

Фёдор со своим младшим братом Александром Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко

Фёдор Емельяненко в армии Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко

Фёдор и Александр Емельяненко на массе Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко

Емельяненко — Хон Ман Чой Фото: Reuters

Фёдор Емельяненко Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Фёдор Емельяненко является примером и наставником для молодого поколения Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Награды Емельяненко (период выступления в Pride) Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Владимир Путин и Фёдор Емельяненко Фото: РИА Новости

Фёдор с факелом зимних Олимпийских игр Фото: РИА Новости

Мальдонаду — Емельяненко Фото: РИА Новости

18 февраля в Сан-Хосе (США) перевернётся очередная страница в биографии одного из лучших мировых бойцов ММА россиянина. Его поединок против американца, который станет для Последнего Императора дебютным в рамках турниров Bellator, обещает дать ответ на вопрос, насколько серьёзны намерения Фёдора вернуться на чемпионский Олимп. В ожидании главного боя зимы мы подготовили биографическую справку, в которой упомянули наиболее значимые и важные моменты в жизни и карьере Фёдора.28 сентября 1976 года. В небольшом городке Рубежное Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР родился один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Фёдор Владимирович Емельяненко.1978 год. Двухлетний Фёдор вместе с семьёй переехал жить в Старый Оскол Белгородской области РСФСР, СССР.1986 год. В возрасте 10 лет начал заниматься самбо и дзюдо под руководством Василия Ивановича Гаврилова.1987 год. Был принят в спортивный класс, где его тренером стал Владимир Воронов, с которым Фёдор работает и поныне.1994 год. Окончил с красным дипломом городское ПТУ № 22 по специальности «электрик».1995 год. Ушёл служить в российскую армию, сначала в пожарных войсках, а потом в танковой дивизии под Нижним Новгородом.1997 год. Окончил срочную службу в армии. После демобилизации впервые победил на чемпионате России и Европы по боевому самбо, получил звания мастера спорта России по самбо и дзюдо.1998 год. Получил звание мастера спорта международного класса по самбо, а также впервые стал чемпионом России по дзюдо.1999 год. В составе сборной России по самбо стал золотым медалистом командного чемпионата Европы.1999 год. В 23 года впервые сочетался узами брака, женившись на девушке Оксане, с которой он познакомился ещё в школьные годы. В том же году у четы родилась дочь Мария.2000 год. Начал фокусироваться на выступлениях в ММА, присоединившись к клубу Russian Top Team.21 мая 2000 года. В возрасте 23 лет официально дебютировал как профессиональный боец в ММА, заключив контракт с японской организацией RINGS.22 декабря 2000 года. Потерпел первое официальное поражение в ММА от японца Цуёси Косаки, который рассёк Фёдору бровь запрещённым ударом локтя. Поскольку Емельяненко не мог продолжить участие в турнире, победителем боя и финалистом соревнований был признан Косака.2001 год. Стал чемпионом RINGS в тяжёлом весе.15 февраля 2002 года. Завоевал титул чемпиона RINGS в абсолютной весовой категории, после чего организация прекратила существование. В этом же году впервые стал чемпионом мира по боевому самбо.23 июня 2002 года. Дебютировал в самой крупной на то время организации в мире ММА PRIDE, выиграв бой единогласным решением судей у голландца Сэмми Схилта.16 марта 2003 года. В возрасте 26 лет выиграл единогласным решением судей у действующего чемпиона PRIDE в тяжёлом весе бразильца Антонью Родригу Ногейры, став последним чемпионом этой организации в тяжёлом весе.2003 год. Поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта.2003 год. Покинул Russian Top Team и присоединился к клубу Red Devil Fighting Team под руководством Вадима Финкельштейна.2004 год. Провёл два боя против принципиального соперника Антониу Родриго Ногейры. Первый из них был признан несостоявшимся вследствие неумышленного столкновения соперников головами, а во втором победу по очкам одержал Фёдор, подтвердив звание лучшего бойца PRIDE в тяжёлом весе.3 апреля 2005 года. Отомстил за своё первое поражение в ММА японцу Цуёси Косаке, одолев его техническим нокаутом в 1-м раунде.28 августа 2005 года. Провёл напряжённый бой против хорватского бойца Мирко «Крокопа» Филиповича, одержав в нём победу единогласным решением судей и во второй раз успешно защитив титул чемпиона PRIDE в тяжёлом весе.2006 год. Развёлся со своей первой женой Оксаной.2006 год. В 30-летнем возрасте в его жизни важную роль стала играть религия.31 декабря 2006 года. Одолел в 1-м раунде болевым приёмом «кимура» новозеландца Марка Ханта, проведя свою последнюю защиту титула чемпиона PRIDE. Вскоре эта организация обанкротилась, а её активы перешли к главному конкуренту – UFC.Октябрь 2007 года. После провала длительных переговоров с UFC подписал двухлетний контракт с недавно созданной организацией M-1 Global.2007 год. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Петра Великого I степени.29 декабря 2007 года. У Фёдора и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса.Апрель 2008 года. Подписал контракт с организацией Affliction Entertainment.19 июля 2008 года. В дебютном бою под эгидой Affliction за 36 секунд удушающим приёмом со спины одолел бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Тима Сильвию.2008 год. Стал соавтором книги «Fedor: The Fighting System of the World’s Undisputed King of MMA» («Фёдор: боевая система неоспоримого Короля ММА»).24 января 2009 года. Отправил в 1-м раунде в глубокий нокаут встречным правым кроссом экс-чемпиона UFC белоруса Андрея Орловского.2009 год. Закончил учёбу в Белгородском государственном университете.Октябрь 2009 года. Фёдор и Марина официально оформили свои отношения, сочетавшись узами брака.7 ноября 2009 года. После ещё одних безуспешных переговоров с UFC подписал контракт с американской организацией Strikeforce и провёл свой дебютный бой под её эгидой (а также в клетке), нокаутировав во 2-м раунде дотоле небитого чернокожего американца Бретта Роджерса.2009 год. Емельяненко присвоено звание «Почётного гражданина Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической культуры и спорта.2009 год. Снялся в роли бойца спецназа в художественном фильме «Ключ Саламандры».26 июня 2010 года. Потерпел второе (и первое настоящее) поражение в официальном бою ММА, проиграв бразильцу Фабрисью Вердуму удушающим приёмом «треугольник».Октябрь 2010 года. Был избран в Белгородскую областную думу по списку кандидатов от партии «Единая Россия».12 февраля 2011 года. Потерпел второе поражение подряд, когда после окончания 2-го раунда боя против бразильца Антонью Силвы был снят врачами из-за обширной гематомы правого глаза.Июль 2011 года. У Фёдора и Марины появился на свет второй ребёнок – дочь Елизавета.30 июля 2011 года. Третье подряд поражение – техническим нокаутом в 1-м раунде американцу Дэну Хендерсону.20 ноября 2011 года. Впервые провёл бой в Москве, одолев американца Джеффри Монсона единогласным решением судей.16 мая 2012 года. Был избран первым президентом новосозданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России.21 июня 2012 года. Одержав победу нокаутом в 1-м раунде над бразильцем Педру Риззо, в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры в ММА.2012 год. Стал соавтором книги «Самбо – наука побеждать».2012 год. Стал членом совета по развитию физкультуры и спорта, а также советником министра спорта РФ. По этой причине вместе с семьёй переехал жить из Старого Оскола в Москву.2013 год. Развёлся со второй женой Мариной и вернулся к первой жене Оксане, с которой обвенчался в церкви.14 июля 2015 года. Заявил о возобновлении профессиональных выступлений в смешанных единоборствах.31 декабря 2015 года. В возрасте 39 лет возобновил спортивную карьеру под эгидой японской организации RIZIN, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над индийцем Джайдипом Сингхом.17 июня 2016 года. Провёл последний на данное время официальный бой, в котором одержал победу решением большинства судей над бразильцем Фабиу Мальдонаду.