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175 лет назад 2016
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Биография Фёдора Емельяненко
Фото: Из личного архива Фёдора Емельяненко
Текст: Вадим Жук

Вспомнить всё. Главные вехи жизни и карьеры Фёдора Емельяненко

В преддверии боя Фёдора Емельяненко с Мэттом Митрионом вспоминаем основные вехи жизни и карьеры Последнего Императора.
17 февраля 2017, пятница. 14:45. Бокс/ММА
18 февраля в Сан-Хосе (США) перевернётся очередная страница в биографии одного из лучших мировых бойцов ММА россиянина Фёдора Емельяненко. Его поединок против американца Мэтта Митриона, который станет для Последнего Императора дебютным в рамках турниров Bellator, обещает дать ответ на вопрос, насколько серьёзны намерения Фёдора вернуться на чемпионский Олимп. В ожидании главного боя зимы мы подготовили биографическую справку, в которой упомянули наиболее значимые и важные моменты в жизни и карьере Фёдора.

>>> Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE

28 сентября 1976 года. В небольшом городке Рубежное Ворошиловградской (Луганской) области Украинской ССР родился один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств Фёдор Владимирович Емельяненко.

1978 год. Двухлетний Фёдор вместе с семьёй переехал жить в Старый Оскол Белгородской области РСФСР, СССР.
Фёдор в детстве

Фёдор в детстве

Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко
1986 год. В возрасте 10 лет начал заниматься самбо и дзюдо под руководством Василия Ивановича Гаврилова.

1987 год. Был принят в спортивный класс, где его тренером стал Владимир Воронов, с которым Фёдор работает и поныне.
Фёдор со своим младшим братом Александром

Фёдор со своим младшим братом Александром

Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко
1994 год. Окончил с красным дипломом городское ПТУ № 22 по специальности «электрик».

1995 год. Ушёл служить в российскую армию, сначала в пожарных войсках, а потом в танковой дивизии под Нижним Новгородом.

1997 год. Окончил срочную службу в армии. После демобилизации впервые победил на чемпионате России и Европы по боевому самбо, получил звания мастера спорта России по самбо и дзюдо.
Фёдор Емельяненко в армии

Фёдор Емельяненко в армии

Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко
1998 год. Получил звание мастера спорта международного класса по самбо, а также впервые стал чемпионом России по дзюдо.

1999 год. В составе сборной России по самбо стал золотым медалистом командного чемпионата Европы.

1999 год. В 23 года впервые сочетался узами брака, женившись на девушке Оксане, с которой он познакомился ещё в школьные годы. В том же году у четы родилась дочь Мария.

2000 год. Начал фокусироваться на выступлениях в ММА, присоединившись к клубу Russian Top Team.
Фёдор и Александр Емельяненко на массе

Фёдор и Александр Емельяненко на массе

Фото: из личного архива Фёдора Емельяненко
21 мая 2000 года. В возрасте 23 лет официально дебютировал как профессиональный боец в ММА, заключив контракт с японской организацией RINGS.

22 декабря 2000 года. Потерпел первое официальное поражение в ММА от японца Цуёси Косаки, который рассёк Фёдору бровь запрещённым ударом локтя. Поскольку Емельяненко не мог продолжить участие в турнире, победителем боя и финалистом соревнований был признан Косака.

2001 год. Стал чемпионом RINGS в тяжёлом весе.

15 февраля 2002 года. Завоевал титул чемпиона RINGS в абсолютной весовой категории, после чего организация прекратила существование. В этом же году впервые стал чемпионом мира по боевому самбо.

23 июня 2002 года. Дебютировал в самой крупной на то время организации в мире ММА PRIDE, выиграв бой единогласным решением судей у голландца Сэмми Схилта.

16 марта 2003 года. В возрасте 26 лет выиграл единогласным решением судей у действующего чемпиона PRIDE в тяжёлом весе бразильца Антонью Родригу Ногейры, став последним чемпионом этой организации в тяжёлом весе.
Емельяненко — Хон Ман Чой

Емельяненко — Хон Ман Чой

Фото: Reuters
2003 год. Поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта.

2003 год. Покинул Russian Top Team и присоединился к клубу Red Devil Fighting Team под руководством Вадима Финкельштейна.

2004 год. Провёл два боя против принципиального соперника Антониу Родриго Ногейры. Первый из них был признан несостоявшимся вследствие неумышленного столкновения соперников головами, а во втором победу по очкам одержал Фёдор, подтвердив звание лучшего бойца PRIDE в тяжёлом весе.

3 апреля 2005 года. Отомстил за своё первое поражение в ММА японцу Цуёси Косаке, одолев его техническим нокаутом в 1-м раунде.
Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
28 августа 2005 года. Провёл напряжённый бой против хорватского бойца Мирко «Крокопа» Филиповича, одержав в нём победу единогласным решением судей и во второй раз успешно защитив титул чемпиона PRIDE в тяжёлом весе.

2006 год. Развёлся со своей первой женой Оксаной.

2006 год. В 30-летнем возрасте в его жизни важную роль стала играть религия.
Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко

Фото: РИА Новости
31 декабря 2006 года. Одолел в 1-м раунде болевым приёмом «кимура» новозеландца Марка Ханта, проведя свою последнюю защиту титула чемпиона PRIDE. Вскоре эта организация обанкротилась, а её активы перешли к главному конкуренту – UFC.

Октябрь 2007 года. После провала длительных переговоров с UFC подписал двухлетний контракт с недавно созданной организацией M-1 Global.

2007 год. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Петра Великого I степени.

29 декабря 2007 года. У Фёдора и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса.
Апрель 2008 года. Подписал контракт с организацией Affliction Entertainment.

19 июля 2008 года. В дебютном бою под эгидой Affliction за 36 секунд удушающим приёмом со спины одолел бывшего двукратного чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Тима Сильвию.

2008 год. Стал соавтором книги «Fedor: The Fighting System of the World’s Undisputed King of MMA» («Фёдор: боевая система неоспоримого Короля ММА»).

24 января 2009 года. Отправил в 1-м раунде в глубокий нокаут встречным правым кроссом экс-чемпиона UFC белоруса Андрея Орловского.
Фёдор Емельяненко является примером и наставником для молодого поколения

Фёдор Емельяненко является примером и наставником для молодого поколения

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
2009 год. Закончил учёбу в Белгородском государственном университете.

Октябрь 2009 года. Фёдор и Марина официально оформили свои отношения, сочетавшись узами брака.

7 ноября 2009 года. После ещё одних безуспешных переговоров с UFC подписал контракт с американской организацией Strikeforce и провёл свой дебютный бой под её эгидой (а также в клетке), нокаутировав во 2-м раунде дотоле небитого чернокожего американца Бретта Роджерса.

2009 год. Емельяненко присвоено звание «Почётного гражданина Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и личный вклад в развитие физической культуры и спорта.
Награды Емельяненко (период выступления в Pride)

Награды Емельяненко (период выступления в Pride)

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
2009 год. Снялся в роли бойца спецназа в художественном фильме «Ключ Саламандры».

26 июня 2010 года. Потерпел второе (и первое настоящее) поражение в официальном бою ММА, проиграв бразильцу Фабрисью Вердуму удушающим приёмом «треугольник».

Октябрь 2010 года. Был избран в Белгородскую областную думу по списку кандидатов от партии «Единая Россия».

12 февраля 2011 года. Потерпел второе поражение подряд, когда после окончания 2-го раунда боя против бразильца Антонью Силвы был снят врачами из-за обширной гематомы правого глаза.

Июль 2011 года. У Фёдора и Марины появился на свет второй ребёнок – дочь Елизавета.

30 июля 2011 года. Третье подряд поражение – техническим нокаутом в 1-м раунде американцу Дэну Хендерсону.
Владимир Путин и Фёдор Емельяненко

Владимир Путин и Фёдор Емельяненко

Фото: РИА Новости
20 ноября 2011 года. Впервые провёл бой в Москве, одолев американца Джеффри Монсона единогласным решением судей.

16 мая 2012 года. Был избран первым президентом новосозданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

21 июня 2012 года. Одержав победу нокаутом в 1-м раунде над бразильцем Педру Риззо, в возрасте 35 лет объявил о завершении карьеры в ММА.

2012 год. Стал соавтором книги «Самбо – наука побеждать».

2012 год. Стал членом совета по развитию физкультуры и спорта, а также советником министра спорта РФ. По этой причине вместе с семьёй переехал жить из Старого Оскола в Москву.
Фёдор с факелом зимних Олимпийских игр

Фёдор с факелом зимних Олимпийских игр

Фото: РИА Новости
2013 год. Развёлся со второй женой Мариной и вернулся к первой жене Оксане, с которой обвенчался в церкви.

14 июля 2015 года. Заявил о возобновлении профессиональных выступлений в смешанных единоборствах.

31 декабря 2015 года. В возрасте 39 лет возобновил спортивную карьеру под эгидой японской организации RIZIN, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над индийцем Джайдипом Сингхом.

17 июня 2016 года. Провёл последний на данное время официальный бой, в котором одержал победу решением большинства судей над бразильцем Фабиу Мальдонаду.
Мальдонаду — Емельяненко

Мальдонаду — Емельяненко

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кто победит: Фёдор Емельяненко или Мэтт Митрион?
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