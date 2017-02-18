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175 лет назад 2016
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Емельяненко встретится с Митрионом, Юсупов оспорит титул с Пютцем
Фото: facebook.com/BellatorMMA
Текст: Константин Устьянцев

Емельяненко — Митрион, Юсупов — Пютц. Главные бои выходных

Фёдор Емельяненко проведёт дебютный бой в Bellator против Мэтта Митриона, Юсупов защитит титул в поединке с Пютцем — в превью уик-энда.
18 февраля 2017, суббота. 14:00. Бокс/ММА

M-1 Challenge 74


Дата и место проведения: 18 февраля. Санкт-Петербург (Россия). Арена: ДС «Юбилейный».
На кого смотрим: Рашид Юсупов — Штефан Пютц, Александр Бутенко — Абукар Яндиев.
Где смотреть: «Матч Боец». Начало: 18:00 мск.
Статус: **** (четыре звезды из пяти).

Российский полутяжеловес 24-летний Рашид Юсупов (7-0) проведёт первую защиту своего чемпионского титула, завоёванного в поединке против Виктора Немкова. Соперником Юсупова станет хорошо известный питерской публике 29-летний немец Стефан Пютц (15-2), для которого предстоящий поединок будет второй попыткой вновь посягнуть на трон полутяжёлого дивизиона М-1.
Для незнающего поражений Юсупова этот бой — хорошая проверка на прочность. Универсальность Пютца и его нестандартная манера ведения поединка может удивить новоиспечённого чемпиона. Пютц проиграл всего лишь один бой в рамках турниров М-1 (титульный бой Немкову). Сумеет ли Юсупов традиционно отлажено провести схватку, найти нужную дистанцию и нейтрализовать атакующую мощь Т-800 — главные вопросы.

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом в этом противостоянии является Юсупов, ставки на победу которого принимаются в среднем из расчёта 1,6. Победа претендента оценивается коэффициентом 2,10. В соглавном поединке вечера сойдутся легковесы: действующий чемпион М-1 Александр Бутенко и претендент Абукар Яндиев. Бутенко на взвешивании не уложился в лимит лёгкой весовой категории, показав перевес почти в 5 кг. Поэтому глава компании М-1 Вадим Финкельштейн был вынужден получать от Яндиева согласие на бой, и тот не отказался. В результате поединок будет санкционирован как титульный, Бутенко начнёт его с жёлтой карточкой. Ещё одним любопытным противостоянием обещает стать встреча полутяжеловесов Дмитрия Тебекина и Артура Тюльпарова, которые представляют болельщиков столичных ЦСКА и «Спартака» соответственно. «Околофутбол» переходит в регламентированный формат поединков один на один по правилам ММА. Посмотрим, что из этого получится.

Bellator 172


Дата и место проведения: 19 февраля. Сан-Хосе (США). Арена: SAP Center.
На кого смотрим: Фёдор Емельяненко — Мэтт Митрион, Анатолий Токов — Франсиско Франсе.
Где смотреть: «Матч ТВ». Начало: 06:00 мск.
Статус: ***** (пять звёзд из пяти).

Легенда смешанных боевых единоборств 40-летний россиянин Фёдор Емельяненко (36-4) возвращается в дело. 18 февраля в Сан-Хосе Фёдору предстоит непростое испытание в дебютном бою в рамках организации Bellator, с которой он подписал контракт на несколько поединков. Его соперником станет крепкий американец Мэтт Митрион (11-5). Боец без страха и упрёка, превосходящий россиянина в линейных габаритах, к тому же чуть моложе (38 лет). Митрион пришёл в бои из американского футбола и достаточно быстро сделал себе имя в UFC. Из своих 11 побед 10 он одержал досрочно, причём все эти победы стали следствием ударных действий американца (ТКО/КО). Емельяненко последний раз проводил поединок на территории США в 2011 году, после этого Последний Император успел выступить в России, уйти из спорта, вернуться, выступить в Японии (Сингх), России (Мальдонаду) и вновь отправиться за океан, в Мекку единоборств для того, чтобы биться с лучшими. Первое испытание в лице Митриона — отличная «проба пера».

Соперник более чем подходящий: идущий вперёд, предпочитающий атакующий стиль, размены, при этом слабо обученный (в тот числе тактически), почти не исповедующий партер, а легенды о его выносливости оставляют больше вопросов, чем ответов. Фёдор при должном подходе (а работал Емельяненко с голландским ударником Питерем Тайссе) должен разбирать Митриона без каких-либо рисков со своей стороны. Возможно, что Емельяненко выстроит свою тактику таким образом, чтобы удерживать Митриона на дистанции за счёт акцентированных попаданий лоу-киком, а после подключать комбинации рук.


Партер для американца будет означать полный провал, поэтому Мэтт вряд ли позволит себя «провалить» и перевести. Митрион может рассчитывать на стартовый спурт и точное попадание. Здесь за счёт свежести и мощи у него будет возможность решить исход боя в свою пользу. В противном случае его ждёт методичное уничтожение от Последнего Императора. Букмекеры, кстати, считают фаворитом Митриона. Но не забывайте, что букмекерская линия подчас не отражает реальных шансов бойцов на успех. В рамках турнира выступит представитель Fedor Team Анатолий Токов (24-3). Российскому средневесу будет противостоять бразилец Франсиско Франсе (13-4).

Остальные бои


Минувшей ночью в Вилмингтоне (США) бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший (65-9, 47 КО) одержал победу над Бобби Ганном (21-7-1, 18 КО). 48-летний ветеран доминировал на ринге с первого раунда, контролируя соперника джебом. Ганн пропускал многие удары Джонса, а его собственные попытки атаки не приносили успеха. В седьмом раунде Джонс разбил сопернику нос, а затем потряс комбинацией ударов, но не довёл дело до нокаута. Тем не менее в перерыве после раунда команда Ганна решила не продолжать поединок.

18 февраля в Челябинске состоится гала-турнир единоборств, главным событием которого станет поединок небитого российского тяжеловеса Ивана Штыркова (8-0) и американского ветерана Родни Уоллеса (26-13). Изначально соперником Штыркова должен был стать голландец Гилберт Айвел, однако тот снялся с боя по причине травмы.

18 февраля в Цинциннати (США) регулярный чемпион мира во втором полусреднем весе по версии WBA Давид Аванесян проведёт поединок против экс-чемпиона мира Ламонта Питерсона. В мае прошлого года Аванесян завоевал титул временного чемпиона WBA в бою с Шейном Мозли, над которым одержал победу по очкам. В ноябре WBA изменила его статус временного чемпиона на статус регулярного.

19 февраля в канадском Галифаксе состоится турнир UFC Fight Night 105, главным событием которого станет бой между тяжеловесами Трэвисом Брауном и Дереком Льюисом. Соглавным противостоянием вечера будет поединок Джонни Хендрикса и Эктора Ломбарда.

>>> Ф. Емельяненко — Митрион. LIVE
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фёдор Емельяненко M-1 Challenge
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