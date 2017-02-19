Драки не будет. Митрион снялся с боя против Емельяненко

Недаром многие специалисты из области единоборств затруднялись дать однозначный ответ относительно победителя предстоящей схватки, а букмекеры и вовсе делали американца фаворитом. Однако бой так и не состоялся. Митрион в день боя был госпитализирован из-за обострения мочекаменной болезни, в результате чего запланированный на вечер бой был отменён.
Отменён или перенесён?
Перенесён. Это значит, что бой между Емельяненко и Митрионом всё-таки состоится. По словам самого Фёдора, он ожидает, что это встреча станет возможной через три-четыре месяца. «Несколько минут назад Bellator официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьёзно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за всё», — сказал Емельяненко.
Митрион в день боя был госпитализирован из-за обострения мочекаменной болезни.Вполне возможно, что эта встреча возглавит один из майских или июньских турниров Bellator. О сроках проведения этого боя говорить, конечно же, преждевременно, поскольку неясны сроки восстановления Митриона. Насколько быстро восстановится американец и как скоро он готов будет вернуться на прежний уровень? Не понадобится ли ему в таком случае так называемый разминочный бой, а может и два. Ответов на эти вопросы пока нет.
Чем болен?
По информации, имеющейся на данный момент, у Митриона дали о себе знать камни в почках. Именно поэтому госпитализация спортсмена носила эффект неожиданности и больше походила на очередной заговор против российских бойцов, которые в последнее время частенько получают дурные вести в день боя (вспоминается история с боем Поветкин — Стиверн). По словам президента организации Скотта Кокера (вот уж кто меньше всего заинтересован в срыве боя), Митрион действительно попал в экстренную ситуацию, итогом которой стала срочная госпитализация.
Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться.Насколько часты проблемы с почками у бойцов ММА — спросите вы. Подобные случаи встречаются достаточно часто. Единственное, это касается представителей более лёгких весов, где бойцу необходимо гонять вес, а значит подвергать серьёзным нагрузкам организм, в частности мочевыделительную систему. Ответ на вопрос, насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Митриона, будет получен по прошествии времени.
Вариант с заменой
Он не рассматривался, хотя некоторые горячие умы, как, например, Чейл Соннен, который умеет говорить не хуже, чем драться, одним из первых предложил свою кандидатуру на замену Митриону. Причём Соннен был готов выйти на бой с Фёдором в этот же день. Неизвестно, чем бы вся эта авантюра закончилась. Но можно сказать точно, что вряд ли неподготовленный Соннен смог бы оказать реальное сопротивление Емельяненко. Памятуя о недавнем поражении от Тито Ортиса, об очередном фиаско можно было бы говорить смело.
Ответ на вопрос, насколько серьёзны проблемы со здоровьем у Митриона, будет дан по прошествии времени.Да и не согласился бы Фёдор на такой шаг — слишком мелко. Лишний раз попиариться на имени Емельяненко — вот, пожалуй, главная задача Соннена, с которой он справился лучше всех. А то, как умеют пиариться на имени Фёдора, прекрасно известно.
>>> Ф. Емельяненко — Митрион. Хроника отменённого боя
Что дальше?
Фёдор в ближайшее время вернётся в Россию, где продолжит заниматься делами союза, президентом которого он является. Впереди ответственный старт — чемпионат мира по ММА среди юношей, где Фёдор будет присутствовать лично. После чего вернётся к тренировочному процессу. Наверняка в марте станет известна новая дата боя с Митрионом, и, уже отталкиваясь от неё, Емельяненко начнёт подготовку.
Можно ли ожидать какого-то промежуточного боя? Вряд ли. Фёдор дал чётко понять, что ближайший год-два он готов посвятить себя Bellator, который предложил ему стоящий контракт. Поэтому вряд ли, а точнее, почти наверняка он не будет размениваться на разминочные, промежуточные и прочие бои сомнительного характера. Разве что бой с тенью, который можно проводить по несколько десятков раз на дню.