Терминатора разобрали на запчасти. Юсупов побил Пютца

М-1 Challenge 74: Юсупов уничтожил Терминатора
Штефан Пютц на протяжении почти трёх раундов пытался попасть по Рашиду Юсупову, но попадал лишь лицом по кулакам соперника. Чемпион, в свою очередь, отлично чувствовал дистанцию, хорошо двигался и действовал как заправский боксёр, не забывая при этом о грамотной работе в клинче. В итоге к середине третьей пятиминутки рассечение на переносице немца стало настолько серьёзным, что рефери был вынужден прервать поединок для вмешательства врача. Сам Пютц выразил готовность продолжать, но его угловые выбросили полотенце, решив не подвергать своего подопечного излишней опасности. Таким образом, Юсупов сохраняет пояс чемпиона в полутяжёлом весе, а Вадиму Финкельштейну придётся хорошо подумать над следующим претендентом, поскольку уровень М-1 дагестанец явно перерос.
Александру Бутенко после проблем со сгонкой веса и предостережений врачей, вероятно, вообще не нужно было соглашаться на бой. Однако украинец вышел на взвешивание, заранее зная о пятикилограммовом перевесе. Абукара Яндиева это нисколько не смутило, более того, пояс остался на кону, что лишь упрочило мотивацию претендента. Абукар первым же ударом снёс соперника с ног и за последующую минуту обрушил на того град мощнейших ударов. К чести Александра отмечу, что он до последнего пытался уйти с линии атаки, но в самом начале боя, когда у соперника ещё много сил, это было сделать чрезвычайно сложно. Как только защита Бутенко стала откровенно пассивной, рефери остановил бой, признав появление нового чемпиона М-1 в лёгком весе.
Вполне возможно, что следующий претендент на этот титул уже готов. Боец команды «Новый поток» Дамир Исмагулов уже давно изъявляет желание сразиться за пояс, а после уверенной победы над Морганом Эру из Франции эти амбиции уж точно имеют право на существование. Ученик Александра Шлеменко здорово показал себя в физике и контроле, но стоит отметить, что француз практически ничего не показал ни в борьбе, ни в движении, что заметно облегчило Исмагулову задачу. Кроме того, поединок проходил в промежуточном весе 72 кг. Иными словами, для боя против взрывного и мощного Яндиева Дамиру придётся повышать свой уровень буквально во всех аспектах. Получится у него это или нет, узнаем совсем скоро.
Кроме того, белорус Артём Дамковский единогласным решением судей одолел Эривана Перейру из Бразилии, Виталий Бранчук, по мнению всей судейской бригады, выиграл у Моктара Бенкаси, а в схватке футбольных фанатов победа досталась представителю красно-синих Дмитрию Тебекину, который в первом раунде поймал на «гильотину» Артура Тюльпарова, выступавшего за московский «Спартак».
Bellator 172: бес в ребро, камни в почки
Bellator провёл очень неплохую пиар-кампанию по раскрутке боя Фёдора, вызвав неподдельный интерес американской публики. Более того, на арене в Сан-Хосе почитатели таланта россиянина могли приобрести свою копию «великого свитера абсолютной победы», но, видимо, Мэтт Митрион обзавестись культовой вещью не успел. Как выяснилось за несколько часов до боя, вместо клетки американец отправился в больницу лечить почки, в то время как Фёдор получил возможность секундировать Анатолия Токова. По слухам, Митрион хотел провести бой несмотря ни на что, но вердикт врачей был безапелляционным. Скотт Кокер, в свою очередь, пытался спасти вечер, но Чейл Соннен запросил слишком много денег, а Тито Ортис уже ушёл на покой.
«Никто не мог предсказать, что Митрион заболеет», — оправдывался президент Bellator, но как при нынешнем уровне медицины и требованиях к подготовке можно не заметить камни в почках, представляется с трудом. Среди фанатов уже появились теории о допинге у американца и желании Кокера скрыть эту информацию. Вспомнили и его алкогольное прошлое, но от всего этого не легче. Впоследствии Кокер предположил, что Фёдор может встретиться с Митрионом в мае или июне. В случае замены соперника шанс на рандеву с Императором может получить Мухаммед Лаваль. Стоит признать, что фанатам смешанных единоборств досталась не только горечь разочарования, но и сбережённая нервная система. Как говорит сам Фёдор, что ни делается, всё к лучшему. Россиянин показал, что способен подготовиться к бою в назначенный срок без лишних неожиданностей, и заодно получил возможность доработать всё, что не успел, и, очень надеюсь, разнообразить свою подготовку перед следующим боем.
Кроме того, здорово заявил о себе, но и заставил понервничать Анатолий Токов. В первом раунде боец FedorTeam едва не попался на рычаг локтя и «треугольник» от Франсиску Франса, но во втором парировал проход соперника в ноги и серией ударов сверху оформил первую победу в США. Теперь Анатолий имеет хорошие шансы встретиться и с Мелвином Манхуфом, и с Рафаэлом Карвалью, и даже с Александром Шлеменко. Также ждём появления в круглой клетке Кирилла Сидельникова, Вадима Немкова и Валентина Молдавского.
В этот же вечер Шейх Конго единогласным решением судей выиграл у Оли Томпсона, также встав в очередь претендентов на бой с Последним Императором, а Патрики Фрейре во втором раунде нокаутировал экс-бойца UFCДжоша Томпсона.
Кикбоксинг
За пределами мира ММА состоялся турнир по профессиональному кикбоксингу W5 Гран-При КИТЭК. Настоящим украшением бойцовского шоу стало выступление Влада Туйнова, который не оставил ни единого шанса Али Чакыру из Турции. После уверенной победы Бриллиант посоветовал Джорджио Петросяну начинать молиться. И это особенно актуально в свете того, что итальянский Доктор в привычной для себя манере «разобрал» Артёма Пашпорина, став новым чемпионом организации в лёгком весе.
Для боя сокрушительного Туйнова против техничного Петросяна W5 точно могли бы арендовать площадку побольше, чем зал БК «Динамо» в Крылатском. Помимо прочего в весе до 81 кг Александр Стецуренко защитил титул от претензий крепкого словака Владимира Идрани, а Тимур Надров совершил созвучное своей фамилии действие с одной из опорных точек Серджио Вилзена, нокаутировав соперника во втором раунде и став новым чемпионом в весе до 61 кг.
Бокс
Рой Джонс-младший в свои 48 лет одержал 65-ю победу в карьере, задав 43-летнему Бобби Ганну такую трёпку, что в начале восьмого раунда соперник отказался продолжать бой. В итоге американский боксёр с российским паспортом завоевал вакантный титул WBF в первом тяжёлом весе.
Российский боксёр Давид Аванесян (22-2-1, 11 КО) уступил свой титул «регулярного» чемпиона WBA в полусреднем весе американцу Ламонту Питерсону (35-3-1, 17 КО). Питерсон был активнее Аванесяна, а также лучше работал на дистанции. Российскому боксёру удавалось работать на ближней дистанции, но соперник это чувствовал и не позволял сближаться. Все трое судей отдали победу Питерсону.
Американский боксёр Эдриен Бронер (32-2, 24 КО) в ярком поединке победил своего соперника мексиканского происхождения Адриана Гранадоса (18-4-2, 12 КО). В первых раундах лучше выглядел Гранадос, который атаковал наскоками и многоударными комбинациями. Адриан работал на публику, получая удовольствие от поединка. Во второй половине боя боксёры заметно устали. В итоге решение судей разделилось. Один судья отдал свой голос Гранадосу (97:93), а двое других — Бронеру (97:93, 96:94).