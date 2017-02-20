Камнем по голове. С кем драться Фёдору Емельяненко

Шейх Конго, Франция, 41 год

Тито Ортис, США, 42 года

Калифорнийский плохиш, закопавший карьеру не одной легенды единоборств, был готов выйти на бой против Емельяненко в прошедшую субботу, но идея не понравилась руководству Bellator и Скотту Кокеру.

Чейл Соннен, США, 39 лет

Мухаммед Лаваль, США, 36 лет

Сергей Харитонов, Россия, 36 лет

Фёдор в последнее время не стремится ко встрече с соотечественниками, однако бой с Харитоновым был бы привлекательным по многим причинам.

Отмена боя с, у которого за несколько часов до выхода в клетку обнаружили камень в почке, — событие крайне неприятное для Последнего Императора. В таком возрасте не так просто выйти на пик формы и удержать его. К тому же и сам Фёдор объективно признал, что у него остаётся не так много времени в статусе действующего бойца. Проблема Митриона может оказаться гораздо серьёзнее, чем кажется, а потому в ближайшие месцы Фёдора может ждать новый соперник, а потому попробуем понять, кто он?Француз на сегодня, пожалуй, сильнейший и самый стабильный боец в линейке тяжеловесов Bellator, несчитая уже давно не выступающего в организации. Конго, несмотря на приличный возраст одержал четыре победы подряд, но большинство из них унылыми решениями. Он далеко не самый зрелищный боец, почему и был уволен из UFC, но отличный мастер стратегии. В гипотетическом бою с Фёдором на стороне Конго будет разница в габаритах, умение держать удар и большой опыт противостояния соперникам топ-уровня. Что же до зрелищности, то Фёдор способен сделать ярким любой бойКалифорнийский плохиш, закопавший карьеру не одной легенды единоборств, был готов выйти на бой против Емельяненко в прошедшую субботу, но идея не понравилась руководству Bellator и Скотту Кокеру. Возможно, лишь потому, что объективно Ортис не был готов к бою, но при полноценном тренировочном лагере он способен подготовиться и показать яркий поединок. Официально полутяж, весящий между боями хорошо за сотню, завершил карьеру после победы над, но ради такого большого и денежного боя легко может стряхнуть пыль со своих перчаток и вернуться в клетку.Недавний соперник Ортиса, так же как и Емельяненко, делал трёхлетний перерыв в карьере. После поражения в первом раунде от Рашада Эванса он покинул UFC и подписал контракт с Bellator. Однако в дебютном бою проиграл удушением Ортису. По двум минутам действий в клетке было сложно оценить форму одного из самых болтливых бойцов ММА, но при целенаправленной подготовке он ещё может привести себя в форму и дать бой Емельяненко. Разница в весе также не должна быть значительной. Соннен может показать на весах 100 килограммов.Американский борец нигерийского происхождения до сих пор неприятный соперник для любого бойца, хоть и потерпел два поражения в последних трёх поединках. Лаваль сначала уступил чемпиону Bellator в полутяжёлом весе, а затем после убедительной победы над японцембезуспешно сразился св Гран-при RIZIN в тяжёлом весе. Оправданием для Короля Мо может служить тот факт, что он вышел на заменуна коротком уведомлении и при лучшей подготовке доставил бы Крокопу куда больше проблем.Фёдор в последнее время не стремится ко встрече с соотечественниками, однако бой с Харитоновым был бы привлекательным по многим причинам. Во-первых, Сергей несколько лет назад пытался оспорить у Фёдора титул лучшего тяжеловеса страны, во-вторых, он имел жёсткий конфликт с, а в ходе перепалки так или иначе обыгрывалось имя Фёдора. Наконец, Харитонов, как и Емельяненко, уже прошёл пик своей карьеры, но по-прежнему обладает каменными кулаками, способными доставить проблем кому угодно.