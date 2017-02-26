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175 лет назад 2016
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Деонтей Уайлдер
Фото: Reuters
Текст: Вадим Жук

Герой Алабамы. Уайлдер защитил титул

Американец Деонтей Уайлдер остановил в 5-м раунде соотечественника Джеральда Вашингтона, защитив звание чемпиона мира по версии WBC.
26 февраля 2017, воскресенье. 13:30. Бокс/ММА

Предыстория


В мае прошлого года 31-летний Деонтей Уайлдер (38-0-0, 37 KO) должен был провести защиту против официального претендента на принадлежащий ему пояс чемпиона мира WBC – россиянина Александра Поветкина. Однако тогда в организме последнего был найден мельдоний и поединок не состоялся. Затем руководство WBC разрешило Деонтею провести добровольную защиту, и в июле он расправился с мексикано-американским претендентом Крисом Арреолой.
Но в том бою Уайлдер сломал правую руку и порвал на ней бицепс, из-за чего впоследствии перенёс две хирургические операции.

Вследствие этого WBC постановило: пока американец восстанавливается и залечивает травмы, разыграть между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном пояс временного чемпиона мира, а Уайлдер затем должен был встретиться в ринге с победителем этого боя. Однако и тот претендентский поединок не состоялся по причине обнаружения в организме Поветкина остарина. Поэтому восстановившийся Уайлдер наметил проведение уже пятой кряду добровольной защиты удерживаемого им титула.

Изначально соперником Деонтея должен был стать поляк Анджей Вавжик, однако и у этого оппонента американца был обнаружен допинг, из-за чего его промоутерам пришлось искать своему подопечному замену. Несмотря на то что в соперники Уайлдеру вызывался грозный кубинец Луис Ортис, команда американского чемпиона подобрала ему в качестве претендента малоизвестного соотечественника – 34-летнего бывшего игрока в американский футбол Джеральда Вашингтона (18-1-1, 12 KO), который также готовился к выходу на ринг в этом вечере бокса, но против другого соперника.

Бой


Явным фаворитом поединка у букмекеров считался Уайлдер, шансы на победу которого рассматривались в соотношении от 15 до 20 к 1. На предматчевом взвешивании Вашингтон потянул на 108,4 кг, а весы под Уайлдером показали 100,7 кг. Однако предполагаемого преимущества Деонтея в скорости в первых раундах не наблюдалось. Сначала соперники вели позиционную борьбу. В стартовой трёхминутке они присматривались друг к другу и не спешили рисковать. Оживились бойцы только под конец трёхминутки, однако нанести точные акцентированные удары у них не вышло.
После отсчёта нокдауна Уайлдер коршуном налетел на потрясённого оппонента и принялся осыпать его градом размашистых ударов.

Осторожный бой продолжался и во 2-м раунде. Оба визави главное внимание уделяли защитным действиям. Вашингтон неплохо оборонялся и действовал где-то даже активнее чемпиона. Нередко соперники наносили джебы, но этим ударам не хватало точности. Ощутимо активизироваться бойцы начали лишь с 3-го раунда, но удары с обеих сторон по-прежнему редко доходили до цели. В самой концовке трёхминутки последовал результативный всплеск у Вашингтона. Казалось, претендент был в начальных раундах немного результативнее.

Осознав, что нужно что-то менять в сценарии схватки, в 4-м раунде Уайлдер стал больше работать первым номером. Но Вашингтон оказался к этому готов. Джеральд всё так же внимательно действовал в обороне и пытался опасно контратаковать. Чемпион же выглядел скованным. Однако избранная Уайлдером тактика выцеливания оправдала себя в 5-й трёхминутке. Стоило Вашингтону несколько утратить фокус, как чемпион тут же воспользовался его расслабленностью. Трёхударная комбинация Деонтея бросила претендента на настил ринга. После джеба Уайлдер всадил жёсткий правый кросс в область виска и тут же нанёс добивающий левый хук.
Изначально соперником Деонтея должен был стать поляк Анджей Вавжик, однако у него был обнаружен допинг, из-за чего его промоутерам пришлось искать своему подопечному замену.

Не очень опытный претендент тут же попытался вскочить на ноги, но было видно, что ему это далось непросто. После отсчёта нокдауна Уайлдер коршуном налетел на потрясённого оппонента и принялся осыпать его градом размашистых ударов. Джеральд пропускал приличные плюхи. В итоге рефери вклинился между бойцами и прекратил схватку. Со стороны показалось, что он это сделал рановато, однако Вашингтон особо не возражал по поводу остановки боя.

Перспективы


Уайлдер сделал то, что и должен был сделать, хотя в начальных раундах Деонтей смотрелся довольно бледно. И до, и после объявления ринг-анонсером победителя чемпион апеллировал к родной для него публике, которой собралось в зале почти 12,5 тыс. Но, одерживая победы над такими соперниками, он так и будет оставаться героем лишь своего штата Алабама. Для того же, чтобы добыть общемировое признание, Деонтею нужно выходить против соперников самого высокого уровня.


В последнее время Уайлдер часто заявлял, что нацеливается на объединительные бои. Сначала он хочет оспорить мировой титул WBO, обладатель которого должен определиться в апреле в бою между его нынешним владельцем новозеландцем Джозефом Паркером и официальным претендентом Хью Фьюри, а затем Деонтей желает сразиться с победителем также намеченной на апрель схватки между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, по итогам которой определится обладатель мировых титулов IBF и WBA.
В послематчевом интервью Деонтей ещё раз заявил о том, что стремится к унификационным поединкам и готов выйти в ринг против чемпиона мира WBO Джозефа Паркера.

Этим планам Уайлдера может поспособствовать и то, что всё никак не определится новый официальный претендент на его титул. После положительного результата допинг-пробы B главный претендент на эту роль россиянин Александр Поветкин был исключён из рейтинга WBC (https://www.championat.com/boxing/article-266426-vada-aleksandr-povetkin-doping-proba-b-polozhitelna-na-ostarin.html ). Эта организация хотела свести в новом элиминаторе кубинца Луиса Ортиса и канадца Бермейна Стиверна. Однако последний заявил, что отказывается от участия в этом поединке, мотивировав это тем, что у него «для жарки есть рыба и покрупнее».

Занимающий первую строчку в рейтинге супертяжеловесов WBC гаитянский канадец ранее уже просил назначить его официальным претендентом без боя, и, наверное, он надеется в ближайшем поединке сразиться с Уайлдером. Но в послематчевом интервью Деонтей ещё раз заявил о том, что стремится к унификационным поединкам и готов выйти в ринг против чемпиона мира WBO Джозефа Паркера.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Деонтей Уайлдер
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