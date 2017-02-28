Нурмагомедов — Фергюсон. Live

Новость дня
Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, власти США отказали в выдаче визы. Таким образом, он не сможет поддержать своего сына в бою с Фергюсоном. Кроме того, в визах было отказано представителям команды Хабиба: Шамилю Завурову и троюродному брату Магомедрасулу Хасбулаеву.
Кадр дня
Весогонка — одна из ключевых стадий подготовки. Хабиб на финишной прямой подготовки к бою с Фергюсоном.
Экспертное мнение
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что чемпион организации в лёгком весе Конор Макгрегор проведёт свой следующий поединок в MMA против победителя боя Нурмагомедов — Фергюсон. «Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры с Мейвезером. Мы нигде. Я жду, что Конор проведёт свой следующий бой против победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Это два жёстких спортсмена. Первый и второй номер рейтинга. Лучше нельзя придумать. Эти ребята ненавидят друг друга. Конор избегает Хабиба? Хабиб крутой, но в Коноре все сомневаются с самого его прихода», — заявил он.
Видео дня
Представление Хабиба Нурмагомедова.
Цитата дня:
Нурмагомедов не скрывает желания биться за полноценный титул, но понимает, что реалии таковы — нужно бить Фергюсона и получать титульник. «Конечно, хотелось бы получить поединок за настоящий титул, а не за временный. Но победа на UFC 209 позволит мне убрать с пути Тони Фергюсона, главного конкурента в лёгком весе. В дальнейшем такая победа выведет меня на настоящий титульный бой с Макгрегором. А если Конор не примет поединок, это автоматически сделает меня чемпионом без вопросов», — сказал Хабиб.