Итоги февраля: Минаков на грани нокаута, Юсупов уничтожает немца

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Главные бои в марте

Рашид Юсупов — один из ярчайших примеров бойца, прошедшего путь от призёра и победителя любительских чемпионатов под эгидой Союза ММА, до чемпиона одной из сильнейших организаций Европы. Путь в ММА выходцу из ушу-саньда обеспечил трагически погибший от бандитских пуль основатель клуба «Горец» Мусаил Алаудинов. В 20 лет Юсупов выступил на первом чемпионате России, где лишь в финале уступил более опытному Магомеду Исмаилову. Через год Юсупов уже завоевал золото, причём выиграл чемпионат мира и Европы, после чего смог начать профессиональную карьеру.После пары разогревочных боёв Рашид подписал контракт с М-1, где стремительно начал путь к вершине, сметая с пути одного соперника за другим. В мае прошлого года он получил титульный бой с Виктором Немковым, и многие тогда сочли это неоправданным авансом. Однако опытный чемпион ничего не смог противопоставить скорости дерзкого претендента. Однако истинный класс Юсупова должна была показать первая защита против немца Штефана Пютца по прозвищу Терминатор, который дважды с переменным успехом дрался с Немковым и заслужил статус грозы молодых российских бойцов. Однако грозная машина за три с половиной раунда была разобрана на запчасти, после чего угловые Пютца выбросили полотенце, чтобы прекратить избиение.Новая звезда тяжёлого веса UFC Деррик Льюис и растрачивающий талант в работе с одиозным Эдмондом Тарвердяном бойфренд Ронды Роузи Трэвис Браун устроили знатную зарубу. В первом раунде гавайский гигант был близок к тому, чтобы добить Чёрного Зверя ударами в корпус, но Льюис умело связал бой и уже на ближней дистанции отправил соперника в нокдаун. В начале второго раунда Браун снова почувствовал близость успеха и слишком авантюрно попёр на грозного нокаутёра. Со зверями лучше не шутить, что Льюис и показал, отправив его в глубокий нокаут, который мог быть менее болезненным, прояви большую расторопность рефери Марио Ямазаки.Корейский Зомби Чан Сун Чжун после поражения от Жозе Алду три с лишним года мучился с различными с травмами, но вернулся в октагон как ни в чём не бывало и за полраунда побил топового оппонента. Деннис Бермудес сразу опасался длинных и опасных рычагов Бермудеса, но раз за разом пропускал его двойки. Наконец, кореец добавил к ним смертельный апперкот, который и потушил свет перед ветераном М-1. Бермудес после боя что-то говорил о поспешной остановке, но все, кто видел его глаза в тот момент, полностью согласятся с рефери.Иногда кажется, что нынешняя UFC ведёт целенаправленную политику против грепплеров, не давая им титульного боя, зато бесхитростные колхозные рубаки ныне в почёте. Роналду Соуза выиграл семь из восьми поединков в UFC, а единственный раз уступил раздельным решением напичканному допингом Йоэлю Ромеро. Кубинец, тем не менее, до титульного боя дорос, а бразильца продолжают испытывать крепкой оппозицией, которую он просто не замечает. Тим Бётч только выглядит добрым здоровяком, а на самом деле это сильный борец с крепким ударом. Аллигатору, впрочем, хватило единственной ошибки американца. Соуза поймал его за ногу, затем сел верхом и при первой возможности выкрутил руку на «кимуру».Чан Сун Чжун нокаутировал Денниса Бермудеса.Жермейн де Рандами победила по очкам Холли Холм и завоевала титул UFC в женском полулёгком весе. После исторической победы над Рондой Роузи Дочь Проповедника продолжает катиться под горку и не смогла победить даже однообразную и угловатую голландку. Американке временами не хватало скорости, из-за чего она выхватывала навстречу. Впрочем, бой должен был закончиться вничью, так как рефери по какому-то недоразумению не снял с де Рандами очко за постоянные атаки после гонга.Андерсон Силва победил по очкам Дерека Брансона. Первая за долгое время победа маэстро порадовала примерно так же, как нынешние потуги Роя Джонса. Раньше этого Брансона Паук бы просто не заметил, а сейчас возился с ним три раунда и выиграл лишь в близком бою. На ближней дистанции Силва пропускал слишком много, гораздо реже, чем раньше, бил ногами и постоянно застаивался. С соперником посильнее этого багажа может и не хватить.Роналду Соуза победил болевым приёмом Тима Бётча.Гловер Тейшейра победил по очкам Джареда Кэннонира. Тейшейра в очередной раз продемонстрировал уменье использовать слабые стороны оппонента. Видя, что в борьбе Кэннонир никакой, он в каждом раунде валил его в партер, где постоянно бомбил локтями. В стойке американец смотрелся даже чуть лучше, но это не позволило ему избежать одностороннего поражения в каждом из трёх раундов. Теперь Тейшейру ждёт поединок с Александром Густафссоном.Ислам Махачев победил по очкам Ника Ленца. Махачев действовал в стиле секундировавшего ему Хабиба Нурмагомедова. Напористо шёл вперёд и при первой же возможности переводил бой в партер, однако при этом удивлял соперника разнообразными ударами ногами. В запасе у базового борца Ленца просто не осталось козырей, и он был вынужден все три раунда бороться на выживание.Патрики Фрейре нокаутировал Джоша Томсона. Первый звоночек для экс-чемпиона Strikeforce прозвучал ещё в первом раунде, когда после попадания Фрейре с правой он оказался на пятой точке. Казалось, за перерыв он окончательно отошёл, но его продолжило болтать от мощных ударов бразильца. При этом самый сокрушительный урон челюсти Томсона Фрейре нанёс головой, а после этого уже добил находящегося в состоянии грогги визави апперкотом.Анатолий Токов нокаутировал Франсиску Франсе. Лишённый возможности подраться с Мэттом Митрионом Фёдор Емельяненко проявил себя в качестве тренера и после первого раунда жёстко напихал ученику за то, что принялся бороться с мастером бразильского джиу-джитсу. Токов советам внял и во втором раунде начал планомерно разбивать Франсе, а когда тот совсем потерялся, добил его в партере. Теперь ждём в круглой клетке и других представителей Fedor Team.Рашид Юсупов победил техническим нокаутом Штефана Пютца и отстоял титул М-1 Challenge в полутяжёлом весе.Абукар Яндиев нокаутировал Александра Бутенко и завоевал титул Challenge в лёгком весе. Своей сумасшедшей весогонкой Бутенко всё же загнал себя в тупик. Сначала он не сделал вес из-за проблем с почками, затем вышел на бой с жёлтой карточкой и не в лучшем самочувствии и титул сдал. Уже на первой минуте он пропустил тяжёлый выпад Яндиева, после чего рухнул и так и не сумел выбраться из партера под градом ударов.Деррик Льюис нокаутировал Трэвиса Брауна.Джонни Хендрикс победил по очкам Эктора Ломбарда. Устав гонять вес, ветераны полусреднего веса решили встретиться в более комфортной для себя категории, чтобы прервать затянувшуюся серию поражений. В не самом зрелищном поединке это удалось Хендриксу. В стойке он перебивал своего оппонента, а Ломбард не брезговал и грязными приёмами вроде хватания за сетку и ударов ниже пояса.Виталий Минаков нокаутировал Ди Джея Линдермана. Ох и заставил нас понервничать Виталий. В конце выигранного первого раунда он пропустил тяжелейший удар, после которого с трудом устоял на ногах и вообще потерялся. Гонг пришёлся очень, кстати. Затем Минаков измотал американца в партере и в третьем раунде отправил его в нокаут, однако физическая форма и быстро нахлынувшая на россиянина усталость вызывают вопросы. Как бы в отсутствие достойной оппозиции он не покрылся ржавчиной.Лиам Макгири победил техническим нокаутом Бретта Макдермотта. Невысокий и упитанный полутяж Макдермотт вышел против Макгири на коротком уведомлении и в первом раунде неплохо выглядел в разменах, однако затем бензобак быстро опустил, а экс-чемпион принялся бомбардировать его ударами с дистанции длинными конечностями. В итоге Макдермотт сломал нос, и рефери этот бой остановил.Бой в среднем весе. Александр Шлеменко — Пол БрэдлиТитульный бой в полусреднем весе. Алексей Кунченко — Максим ГрабовичТитульный бой в женском полулёгком дивизионе. Марлус Коэнен — Джулия БаддТитульный бой в полусреднем весе. Тайрон Вудли — Стефен ТомпсонБой за временный титул в лёгком весе. Хабиб Нурмагомедов — Тони ФергюссонБой в тяжёлом весе. Алистайр Оверем — Марк ХантБой в среднем весе. Витор Белфорт — Келвин ГастелумБой в лёгком весе. Эдсон Барбоза — Бенейл ДариушБой в полутяжёлом весе. Маурисью Руа — Джиан ВиллантеБой в наилегчайшем весе. Жуссьер Формига — Рэй БоргБой в полутяжёлом весе. Джими Манува — Кори АндерсонТитульный бой в тяжёлом весе. Благой Иванов — Шон ДжорданБой в легчайшем весе. Тимур Валиев — Бекбулат МагомедовТитульный бой в женском легчайшем весе. Тоня Эвингер — Яна КуницкаяБой в полутяжёлом весе. Квинтон Джексон — Мухаммед ЛавальБой в тяжёлом весе. Сергей Харитонов — Чейз Гормли31 марта. Москва. FIGHT NIGHTS 62.