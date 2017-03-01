Приготовьтесь к рубке! Хэй, Головкин, Турман — в марте

Шесть главных поединков февраля

Мартовские баталии

33-летний казахстанец Жанат Жакиянов завоевал титулы суперчемпиона мира WBA и чемпиона мира IBO в легчайшем весе. Ему удалось одолеть действующего обладателя этих поясов – 29-летнего американца Роуши Уоррена, который проводил их первую защиту. Фаворитом противостояния у букмекеров считался Уоррен, шансы которого на победу оценивались в пропорции от 3,5 до 5,5 к 1. Уже в стартовой трёхминутке Жакиянов дважды побывал в нокдауне, однако это не помешало ему выстоять и уже с третьего раунда взять ход боя под свой контроль. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых двое судей отдали победу Жакиянову (115-111, 116-110), а третий их коллега посчитал, что лучше был Уоррен (115-111).В рамках этого же вечера бокса в штате Толедо 26-летний американец Роберт Истер-младший успешно провёл первую защиту мирового титула IBF в лёгком весе, который он завоевал в сентябре прошлого года. Претендентом на пояс Истера был 31-летний пуэрториканец Луис Крус, для которого этот поединок стал первой в карьере попыткой обзавестись званием чемпиона мира. Большим фаворитом схватки считался действующий чемпион, вероятность выигрыша которого котировалась у букмекеров в соотношении примерно 50 к 1. По ходу боя Истер владел безоговорочным преимуществом, дважды отправлял своего соперника в нокдаун и в итоге одержал победу единогласным решением судей – 119-106, 118-107 и 117-108. Теперь IBF обязала Истера провести следующую защиту титула в бою с официальным претендентом – россиянином Денисом Шафиковым.Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях 27-летний чернокожий американец Эдриен Бронер, потерявший мировой титул WBA в первом полусреднем весе перед своим последним боем по причине того, что не смог уложиться в рамки весовой категории, провёл нетитульный поединок против 27-летнего проживающий в США мексиканца Адриана Гранадоса. Шансы Бронера на победу доходили до соотношения 5 к 1. Однако в первой половине боя лучше выглядел Гранадос, который атаковал наскоками и многоударными комбинациями. Во второй половине боя оба боксёра заметно устали. По итогам отведённых регламентом 10 раундов казалось, что победителем должен быть объявлен Гранадос. Однако двое из трёх официальных судей отдали предпочтение Бронеру – 97-93, 96:94 и 93-97.В рамках того же вечера бокса в Цинциннати 28-летний россиянин Давид Аванесян отстаивал титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе в бою против 33-летнего бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе американца Ламонта Питерсона. Фаворитом противостояния считался Питерсон, вероятность победы которого оценивалась букмекерами в соотношении от 3 до 4 к 1. По ходу боя американец был активнее Аванесяна, а также лучше работал с дальней дистанции. Российскому боксёру удавалось работать на ближней дистанции, но соперник это чувствовал и не позволял ему сближаться. В итоге все трое боковых судей отдали победу Питерсону со счётом 115-113 и 116-112 (дважды).26-летний перспективный российский боксёр Дмитрий Бивол успешно провёл первую защиту завоёванного им в мае прошлого года пояса временного чемпиона мира WBA в полутяжёлом весе в бою с 32-летним новозеландцем Робертом Берриджем. В поединке, который был рассчитан на 12 раундов, россиянин одержал досрочную победу. Уже в третьем раунде Бивол дважды отправил соперника в нокдаун. В четвёртой трёхминутке у новозеландца открылось рассечение, и доктор остановил бой. В итоге была зафиксирована победа Бивола техническим нокаутом. Теперь, по словам менеджера российского боксёра Вадима Корнилова, их команда будет нацеливаться на организацию поединка Дмитрия против действующего регулярного чемпиона мира WBA в этом весе британца Натана Клеверли.31-летний чемпион мира WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер защитил свой титул в бою с 34-летним соотечественником Джеральдом Вашингтоном, победив его техническим нокаутом. Изначально Уайлдер должен был проводить защиту против поляка Анджея Вавжика. Однако тот провалил допинг-тест, и ему на замену был выбран Вашингтон. Шансы на победу Уайлдера доходили до соотношения 20 к 1. Первые раунды прошли в равной борьбе, однако в 5-й трёхминутке Уайлдеру удалось провести комбинацию, состоявшую из джеба, правого кросса и левого хука, которая отправила претендента в нокдаун. После этого чемпион принялся добивать потрясённого оппонента и рефери решил прекратить бой. Теперь Уайлдер желает провести объединительный бой, однако WBC обязала его встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, которого Деонтей уже побеждал в январе 2015 года, когда завоевал пояс чемпиона мира.28-летний американец пуэрториканского происхождения Дэнни Гарсия, который является обладателем мирового титула WBC в полусреднем весе, встретится в объединительном поединке с действующим суперчемпионом мира WBA 28-летним соотечественником Китом Турманом. Этот бой ожидался любителями бокса уже достаточно продолжительное время. И вот теперь опекающий обоих противников нынешний серый кардинал мирового профессионального бокса Эл Хэймон наконец решил свести в одном ринге своих звёздных непобеждённых подопечных. Фаворитом этого противостояния является Турман, шансы которого на победу букмекеры оценивают в пропорции примерно 2,5 к 1.Бывший чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовых категориях 36-летний британец Дэвид Хэй встретится в 12-раундовом нетитульном поединке с 34-летним соотечественником Тони Беллью, который нынче является действующим чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBC. По обоюдному согласию команд оппонентов, встреча пройдёт в рамках супертяжёлого веса. Это будет противостояние принципиальных соперников, которые испытывают большую личную неприязнь друг к другу. На предматчевых мероприятиях между ними постоянно возникают пререкания и склоки, а однажды дело дошло даже до рукоприкладства. Фаворитом боя считается Хэй, вероятность выигрыша которого в некоторых букмекерских конторах достигает соотношения 8 к 1.28-летний чернокожий американец Гэри Расселл-младший будет проводить вторую защиту мирового титула WBC в полулёгком весе, который он завоевал в марте 2015 года, одержав досрочную победу над его прежним владельцем мексиканцем Джонни Гонсалесом. В качестве претендента в этом поединке выступит 32-летний колумбиец Оскар Эскандон, который в марте прошлого года обзавёлся поясом временного чемпиона мира WBC, нокаутировав мексиканца Робинсона Кастелланоса, и теперь предпримет попытку завладеть званием полновесного чемпиона мира. Бой будет проходить в родном штате Расселла, который является огромным фаворитом противостояния. В некоторых букмекерских линиях котировки на победу американца доходят до неприличной пропорции 100 к 1.В рамках того же вечера бокса в Мэриленде 26-летний небитый на профессиональном ринге американец Джермелл Чарло будет впервые отстаивать звание чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе, которым он обзавёлся в мае прошлого года, нокаутировав бойца с Виргинских островов Джона Джексона. Его соперником станет 31-летний соотечественник Чарльз Хэтли, для которого этот бой станет первой в карьере попыткой завоевать мировой титул. Явным фаворитом противостояния считается действующий чемпион мира. Вероятность выигрыша Чарло в этом поединке оценивается в букмекерских конторах в широком диапазоне от 10 до 18 к 1.31-летний проживающий с детства в Германии уроженец Эквадора Джек Кулькай будет в первый раз отстаивать звание регулярного чемпиона мира WBA в первом среднем весе, в которое он был возведён в июне прошлого года. Претендентом в этом бою выступит 29-летний экс-чемпион мира WBO в этом же весе американец Деметриус Андраде. Этого титула он лишился не по причине поражения, а ввиду продолжительной неактивности, обусловленной проблемами с менеджментом. И вот теперь Андраде попытается стать двукратным чемпионом мира. Любопытно, что оба соперника становились чемпионами мира и в любительском боксе. Они встречались в официальном поединке в аматорах, победителем из которого вышел американец. Он же является и фаворитом предстоящего боя. Шансы Андраде на победу рассчитываются в соотношении примерно 20 к 1.Российский боксёр первого полусреднего веса 23-летний Айк Шахназарян проведёт свой очередной поединок 17 марта в Москве. Его соперником станет бьющий филиппинец Ал Ривера (17-2-0, 15 КО). На кону поединка будет титул WBC International принадлежащий россиянину. После поражения от Эдуарда Трояновского в апреле 2015 года Шахназарян провёл работу над ошибками, и успешно реабилитировался, одержав четыре досрочные победы подряд. Его соперник 23-летний филиппинец Ривера также имеет внушительную серию побед, которая насчитывает семь досрочных побед.34-летний казахстанец Геннадий Головкин проведёт защиту принадлежащих ему мировых титулов WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе от притязаний 30-летнего американца Дэниеля Джейкобса, который является обладателем звания регулярного чемпиона мира по версии WBA. По сути, этот бой для непобеждённого на профи-ринге казахстанского нокаутёра является обязательной защитой титула суперчемпиона WBA. Схватка станет главным событием большого боксёрского вечера на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден и будет показана по самой престижной и финансово выгодной системе телевизионных трансляций бокса Pay-per-view (Плати-и-смотри). Явным фаворитом противостояния в букмекерских конторах считается Головкин, вероятность выигрыша которого оценивается в пропорции от 6 до 10 к 1.Главным боем программы андеркарда этого же вечера в «Мэдисон Сквер Гарден» станет схватка между 29-летним непобеждённым никарагуанским чемпионом мира WBC в первом легчайшем весе Романом Гонсалесом, который признаётся лучшим действующим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий журналом The Ring, и 30-летним тайским экс-чемпионом мира WBC в этой же весовой категории Висаксилом Вангеком. Гонсалес обзавёлся удерживаемым им ныне мировым титулом в сентябре прошлого года, выиграв по очкам у мексиканца Карлоса Куадраса, став таким образом чемпионом мира в четвёртой для себя весовой категории. Теперь никарагуанец будет впервые отстаивать свой новый титул WBC, являясь большим фаворитом предстоящего боя.31-летний венесуэлец Хорхе Линарес проведёт немедленный матч-реванш с 30-летним британцем Энтони Кроллой, на кону в котором будет стоять принадлежащий южноамериканцу мировой титул WBA в лёгком весе. В сентябре прошлого года встреча этих соперников в ринге завершилась победой Линареса по очкам единогласным решением судей. Таким образом, он отобрал чемпионское звание у Кроллы. Однако схватка прошла в конкурентной борьбе и два из трёх боковых судей отдали победу венесуэльцу с минимальным разрывом в очках. По этой причине команды бойцов согласовали проведение рематча. Чемпионивший уже в трёх весовых категориях Линарес считается небольшим фаворитом противостояния, которое состоится в родном городе его соперника. Шансы на победу венесуэльца рассчитываются у букмекеров в соотношении примерно 2 к 1.