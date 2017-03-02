Шлеменко: в США меня поддерживали не меньше, чем в России

О возобновлении карьеры в Bellator
— Александр, после известного допингового скандала американская публика не упрекала вас в жульничестве?
— На удивление, нет. Я заметил, что американские фанаты гораздо лучше разбираются в теме допинга. В частности, когда обнародовали цифры, соотношение 50:1 тестостерона к эпитестостерону, многие говорили, что такого не может быть, и просто сочувствовали в этой ситуации. По крайней мере там я не встречал людей, которые бы упрекнули меня в читерстве, кроме Кендалла Гроува. И когда он это говорил перед боем, то публика его в этом не поддержала. Напротив, когда мы с ним дрались, за меня зал болел больше, чем за него, за своего соотечественника. Всё, что со мной тогда происходило, было очень неприятно, но в США меня поддерживали точно не меньше, чем в России.
— Для боя такого уровня, как Шлеменко — Брэдли, в М-1 предусмотрен какой-либо допинг-контроль?
— Разговоры про это были, но до конкретных действий не дошло. Сам я готов к проверке в любое время.
— Виталий Минаков и Bellator уже давно не могут довести переговоры до логического конца. В чём секрет ваших хороших отношений со Скоттом Кокером, который отпускает вас драться в том же М-1?
— У нас всё получается, потому что мы с моим менеджером Алексеем Жернаковым играем по правилам. Мы не уходим от своих контрактных обязательств и, главное, никого не подставляем. У кого-то ещё отношения с организацией могут не ладиться, скорее всего, из-за нарушения условий контракта. Вот и всё.
Про супербои
— Множество сорванных попыток организовать ваш бой с Рамазаном Эмеевым не наводит на мысль, что он вас избегает?
— Нет, не наводит. Не получается организовать бой по разным причинам, всякое бывает. Но сейчас я не могу сказать, что у меня есть очень большое желание подраться с ним. Если бой удастся организовать, я, конечно, выйду и подерусь, но значимость этой победы для меня сейчас не является такой уж большой.
— Вы уже пробовали драться в более тяжёлой весовой категории. Может ли последовать вашему примеру и Алексей Кунченко, выйдя против того же Эмеева?
— Это плохая идея. У Алексея также нет таких мыслей. Более того, мой переход в более тяжёлый вес ничем хорошим для меня не закончился. Это, скорее, будет хорошим шансом на победу для Рамазана. Для чего это нужно Алексею, я не понимаю. Я поддержу эту идею, только если Рамазан спустится в категорию 77 кг. Тогда с удовольствием.
С Юсуповым или Пютцем драться точно неинтересно. Если бы это был боец уровня Тито Ортиса, я бы ещё подумал, а Рашид и Штефан, не в обиду им будет сказано, бойцы не очень известные в мире смешанных единоборств.
— А с бойцом уровня Майкеля Фалькана или Владимира Минеева?
— Как я уже сказал, в 77 кг нам может быть интересен любой боец. Если нет, то вообще не вижу смысла в этой затее, нам это неинтересно.
— Если говорить про вас, интересно ли вам попробовать себя с полутяжами из М-1, Рашидом Юсуповым или Штефаном Пютцем?
— С Юсуповым или Пютцем точно неинтересно. Если бы это был боец уровня Тито Ортиса, я бы ещё подумал, а Рашид и Штефан, не в обиду им будет сказано, бойцы не очень известные в мире смешанных единоборств. Если бы это был громкий бой, например, с Джоном Джонсом или с тем же Даниэлем Кормье, то эти варианты можно рассматривать, есть значимость, а переходить в более тяжёлую весовую категорию и драться в бою, где для тебя нет никакой выгоды, абсолютно бессмысленно.
Про школу «Шторм»
— Ваша школа «Шторм» называется авторской. В чём заключается этот авторский подход?
— Авторский подход начинается с самого начала: с дизайна зала, с подбора тренажёров, тренировочных методик, начиная с функциональной и заканчивая психологической подготовкой. Там полностью применяются мои методики, по которым я работаю сам и тренирую своих учеников. Это проверенные в боях методики. И если вы обратите внимание на выступления, то заметите, что у представителей нашей школы есть отличительные черты: ребята работают именно теми ударами, которыми я привык работать и которыми часто побеждал, просто работают в моём стиле.
— Как вы пополняете свою команду, откуда берёте молодёжь?
— В большей степени стараемся воспитывать начиная с нуля. Мы открылись совсем недавно, школа существует всего два года, поэтому всё не так быстро. Но у нас очень много мальчишек, которые растут, совершенствуются, и я думаю, что уже лет через пять наша школа будет звучать повсюду.
— Недавно вы открыли школу в Новосибирске. Планируете ли расширяться дальше?
— Конечно, хотелось бы, но всё не так просто. Я знаю, что есть большой спрос, многие спрашивают и здесь в Москве, когда появится школа, но очень важно сохранить именно ту самую авторскую методику. Для нас недостаточно просто открыть зал под вывеской «Шторм». Если бы мы просто развивали бренд, то уже могли бы открыть школы и в Москве, и в Питере. Мы же хотим, чтобы люди реально получали от работы и удовольствие, и результат. И самое главное, наши школы являются не коммерческими, а социальными проектами, то есть у нас большое количество бесплатных групп для детей, очень много вариантов заниматься на профессиональном оборудовании совершенно бесплатно. Но в каждом регионе для этого нужно найти человека, который бы поддерживал всё это направление, был бы за здоровую нацию. В Омске и Новосибирске таких людей мы нашли.
Джон Солтер, Крис Ханикатт, Хисаки Като. Это три самых реальных соперника на бой со мной.
— Могут ли в команде New Stream появиться девушки-бойцы ММА?
— Что касается этой команды, то не я один принимаю решение. Если такие девушки найдутся и если руководство решит, то, думаю, мы не будем против. Тем более девушки у нас и так есть, например Екатерина Букина, бронзовый призёр по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
— А именно по смешанным единоборствам взялись бы девушек тренировать?
— Да. У нас в команде есть девушки, правда, ещё молодые совсем, но на наших собственных турнирах уже выступают.
Про подготовку
— В вашем зале уже некоторое время лично с вами тренируется Иван Штырков. Это ваш новый спарринг-партнёр?
— В моём зале Иван готовился непосредственно к двум своим последним боям, против Антонью Силвы и Родни Уоллеса. Я помогал ему разработать план на бой, а спарринги были прежде всего по заданиям, то есть нарабатывали те моменты, которые могли бы возникнуть в бою. С ним я работал как тренер, в том числе и над его функциональной подготовкой. И считаю, что мы здорово продвинулись в этом аспекте. Я очень рад, что у нас всё получилось. Иван выиграл эти два боя.
— При подготовке к бою стараетесь подбирать себе спарринг-партнёров под конкретного соперника?
— Большая часть моих боёв прошла в Америке, поэтому там спарринг-партнёров подбирали, а в России у нас достаточно большая команда и мы вполне обходимся силами своей школы. И вообще, мне приятно, когда ребята из нашей школы впоследствии побеждают бойцов, тренировавшихся в известных американских залах.
— В США есть ли залы, в которых вы чаще всего предпочитаете тренироваться?
— В последнее время чаще всего тренируемся в зале Cleber Jiu Jitsu, но в большей степени нам нужен этот зал в качестве помещения для тренировок. А также часто сотрудничаем с Black House MMA, у них и проводим спарринги.
Про следующих соперников
— Кто может стать вашим следующим соперником в Bellator?
— Джон Солтер, скорее всего. Либо борец Крис Ханикатт, который скоро будет драться с Кендаллом Гроувом. Либо Хисаки Като. Это три самых реальных соперника на бой со мной.
— То есть это точно не Мелвин Манхув и не Рафаэл Карвалью?
— Эти двое будут биться за титул. Я смогу встретиться с кем-то из них только после того, как они проведут свой бой, но я-то хочу подраться раньше. Либо если кто-то из них травмируется, то я буду готов выйти на замену. Уже был случай, когда Карвалью травмировался, но я не смог выйти, потому что не успел открыть американскую визу.
— Недавно в Bellator был подписан Анатолий Токов. Насколько вероятен ваш бой с ним?
— Я очень сильно сомневаюсь, что наш бой состоится, потому что на данный момент в рейтинге Анатолий находится ещё очень далеко от меня. И, чтобы получить бой со мной, ему нужно ещё очень много сделать в Bellator. Добраться до титульного боя быстрее меня Токов сможет, только если у меня не будет желания драться, а у меня его много. О бое с ним можно было бы думать, если бы Анатолий победил бойца, который действительно на хорошем счету в организации, а пока он выиграл у такого же дебютанта, как и он сам. Чтобы дойти до меня, Токову нужно одержать в Bellator по меньшей мере три значимые зрелищные победы.
Про учеников
— Важен ли для Александра Сарнавского реванш с Устаром Гаджидаудовым?
— Нет, зачем возвращаться к прошлому? Да, Александр пропустил удар, потерпел поражение, но лучше победить кого-то более высокого уровня, и этот проигрыш будет закрыт.
— Пока Андрей Корешков травмирован, мог бы Алексей Кунченко занять его место в Bellator?
— Нет, не смог бы. Нельзя сравнивать известность и количество выступлений Андрея Корешкова в США с достижениями Алексея. Пока Кунченко неизвестен американскому зрителю, он не провёл ни одного поединка за пределами России. Он, конечно, может там выступать и даже очень успешно, но Андрей точно входит в пятёрку лучших бойцов полусреднего веса Bellator, а Алексею предстоит ещё очень долгий путь, чтобы достичь позиций Андрея.
Я заметил, что американские фанаты гораздо лучше разбираются в теме допинга.
— Многие считают, что Шлеменко в UFC уже не появится, а ваши ученики могут там оказаться?
— Мы ещё посмотрим, появится или нет. А что касается учеников, всё возможно, смотря, какие будут условия. От этого всё зависит.
Про бойцовские команды
— В России сейчас сформировалось довольно много бойцовских команд. Какая из них, по-вашему, наиболее сильная и конкурентоспособная?
— Я считаю, что сейчас самыми сильными в России являются команды New Stream и Eagles MMA Хабиба Нурмагомедова. Затем следует команда из Старого Оскола, а вообще сейчас очень много команд, выделять кого-то ещё не буду, чтоб не обидеть остальных.
— Недавно руководство Fight Nights разорвало контракт с бойцом, который после победы публично продемонстрировал флаг Нагорного Карабаха. Считаете ли вы это решение адекватным?
— Эта новость прошла мимо меня, но считаю, что политику не нужно вмешивать в спорт. Если спортсмен это сделал, то последующая реакция была адекватной.
Про совместное выступление с Кунченко на одном турнире
— Не помешает ли вам то, что вы с Алексеем Кунченко будете драться в один вечер?
— Жаль, что не смогу его секундировать и подсказывать во время боя, но мы же в России, нас тут много, поэтому всё будет хорошо. Когда такое происходит в Америке, то сложно, ведь приезжает всего три-четыре человека, а здесь на каждого бойца по два секунданта, а в этот же вечер с нами выступает и Роман Богатов. Команда большая, поэтому беспокоиться не о чем.