Не чета Макгрегору. Бабай, пугающий Хабиба Нурмагомедова

Мексиканское пугало
Многие, наверное, обратили внимание на необычное прозвище Тони Фергюсона — Эль Кукуй. В испаноязычной культуре так зовут сказочное чудовище, которое не имеет конкретного облика, но которым пугают детей. В русской культуре аналогом такого пугала служит Бабай, а потому прозвище Фергюсона художественно можно перевести именно так. Тони родился в Южной Каролине, а вырос в мексиканской общине небольшого городка Маскегон в Мичигане, где и начал активно заниматься спортом.
Своё прозвище Фергюсон успешно оправдывает в октагоне. Брутальный облик с огромными оттопыренными ушами и вытатуированными крыльями во всю спину отлично сочетается с агрессивной манерой ведения боя, при которой Тони не даёт сопернику даже спокойно вдохнуть. Однако главный его козырь вовсе не устрашающий внешний вид, а невероятная для легковеса длина рук, с помощью которой он способен достать соперника где угодно.
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С барной стойки в октагон
Фергюсон рос разносторонним парнем и перепробовал несколько видов спорта, среди которых американский футбол, бейсбол, лёгкая атлетика и, конечно, вольная борьба. В футбол он успешно играл на уровне чемпионата штата, а в борьбе стал чемпионом лиги американских колледжей. После переезда с семьёй в Калифорнию юноша забросил спорт и решил посвятить себя бизнесу. Днём он занимался продажами, а вечером делал коктейли за барной стойкой. Когда шеф узнал, что Фергюсон занимался борьбой, он попросил его потренировать в этом компоненте нескольких молодых бойцов ММА.
Тони настолько быстро и легко втянулся в процесс, что решил и сам попробовать себя в клетке, тем более что уже тогда там можно было заработать гораздо больше, чем в баре, а талант за годы простоя никуда не делся. Первые бои Фергюсон проводил на локальных турнирах в Калифорнии и не отличался разнообразием. Его задача была свалить соперника на землю, а там уже забить или задушить. Случались, конечно, и осечки. Два из трёх своих поражений он потерпел на заре карьеры от опытного Карена Дарабедяна и безвестного Джейми Тони, который поймал его на треугольник.
Сбалансированный и опасный
Однако по-настоящему грозным бойцом Фергюсона сделала UFC, куда он гордо въехал на белом коне в 2011 году, выиграв шоу The Ultimate Fighter в полусреднем весе. Впрочем, выступать в главной лиге мира он решил всё же в лёгком весе, где достиг стремительных успехов, лишь раз споткнувшись об Майкла Джонсона. Настоящий подъём Фергюсона начался три года подряд, когда он стал по-настоящему универсальным бойцом, одинаково опасным и в партере и в стойке. К бою с Нурмагомедовым он подходит с серией из девяти побед, причём в последних пяти поединках Эль Кукуй не разу не оставался без специальной премии за яркий бой, чего Хабибу не удавалось сделать ни разу.
Если Конор Макгрегор по праву считается лучшим ударником лёгкого дивизиона UFC, а Хабиб Нурмагомедов — лучшим борцом, то Фергюсон — просто самый разносторонний и сбалансированный боец, а потому максимально опасный для них обоих. Если у ирландца в бою с россияниным есть шанс только при удачном попадании в начале боя, то Фергюсон способен защищаться от тейкдаунов Хабиба, вставать из партера и выматывать и перебивать его в стойке. Более того в отличие от россиянина у него есть опыт участия в пятираундовой битве.
Общие знакомые
За последние годы Фергюсон и Нурмагомедов четырежды встречались с общими соперниками и в каждом противостоянии проявили себя по-разному. С крепкими бразильцами Абелем Трухилью и Глейсоном Тибау оба использовали своё преимущество в борьбе, но Фергюсон при этом сумел закончить оба боя досрочно удушением из-за спины, в то время как Хабиб просто залежал их в партере до финального гонга. Выиграл тоже убедительно и без вопросов, но при этом не так ярко.
Своё последнее пока поражение Фергюсон потерпел от обладателя быстрых рук Майкла Джонсона, который неожиданно вышел на замену Тьягу Таваресу и перебоксировал Эль Кукуя в трёх раундах. Хабиб тоже пропустил несколько увесистых ударов в начале боя с Джонсоном, но затем включил всю свою борцовскую мощь и к середине третьего раунда вынудил его сдаться «кимурой». Наконец, экс-чемпион в лёгком весе Рафаэл дус Анжус уступил обоим соперникам по очкам. Но если Нурмагомедов три раунда доминировал над ним в партере, то Фергюсон перестрелял в стойке на протяжении пяти раундов.