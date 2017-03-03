Главные бои марта. Шлеменко – Брэдли, Нурмагомедов — Фергюсон

3 марта. Москва, Россия. М-1 Challenge 75
Александр Шлеменко — Пол Брэдли: охота за печенью
На открытой тренировке перед боем я спросил Александра, что нужно для того, чтобы поймать американца на «гильотину»? «Сначала пробить по печени», — ответил Шлеменко. Обеспокоенность техникой россиянина выразил и сам Брэдли, отметив, что с таким стилем, как у Шторма, изобилующим ударами с разворота и по корпусу, он никогда не сталкивался. Вся эта история позволяет думать, что Александр, подобно орлу из древнегреческого мифа о Прометее, будет кружить над соперником, стараясь «клюнуть» того мощным левым по туловищу. Однако Брэдли, в отличие от титана, цепями связан не будет. Не стоит вводить себя в заблуждение тем, что американец не умеет бить: у Джентльмена из Калифорнии семь побед нокаутом, последняя из которых была одержана за 40 секунд над Крисом Ханикаттом, который должен был стать следующим соперником Кендалла Гроува в Bellator. Конечно, от американца мы, прежде всего, ждём борьбы – вязкой, контролирующей, с претензией на полное доминирование, чтобы лишить россиянина основных козырей. К тому же, он может удивить и своей выносливостью, сделав ставку на изматывание соперника, зная, что Шторм обычно сил не экономит. Таким образом, предстоящий бой должен стать для россиянина настоящей охотой за печенью противника на фоне постоянной защиты от тейкдаунов и клинча у канатов. Более того, сам Александр подтвердил, что голова у соперника весьма крепкая, а значит, придётся, во-первых, не увлекаться «рубкой», во-вторых, много двигаться, чтобы не дать противнику взять захват и не попасть под удар, и, в-третьих, копить силы, поскольку физически Брэдли очень силён.
Прогноз: 60% на 40% в пользу Шлеменко
Кроме того, ещё один представитель команды «Новый поток» Алексей Кунченко сразится с тренирующимся в Старом Осколе Максимом Грабовичем за титул в полусреднем весе. Изначально на пояс претендовал боец из Казахстана Шавкат Рахмонов, но из-за травмы он был вынужден сняться с боя. Также в полусреднем весе встретятся Сергей Романов и Магомед Султанахмедов. Вероятнее всего, эти спортсмены и разыграют между собой право на титульный поединок.
В этот же вечер Валерий Мясников проверит свои борцовские навыки в схватке с Амилкаром Алвесом из Бразилии, взрывной грузин Рауль Тутараули встретится с поляком Мохаммедом Грабински, Максим Дивнич попытается включиться в титульную гонку легковесов за счёт победы над Кеоном Колдуэллом из США, Йонг Бок Кил при поддержке Корейского Зомби выйдет на бой против Виктора Колесника, а ещё один воспитанник школы «Шторм» Роман Богатов войдёт в рейдж с представителем Украины Алексеем Сотниковым.
4 марта. Лас-Вегас, США. UFC 209
Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон
Страсти вокруг «величайшего боя в лёгком весе UFC» кипят уже давно и в большом количестве. Пока Хабиб обещает преподать сопернику урок борьбы и «растерзать домашнего кота», Тони грозится нарезать Нурмагомедова ломтями с помощью своих острых локтей. Приятно, что все угрозы и трештокинг сопровождаются, хоть и не так часто, как хотелось бы, взаимным уважением и признанием бойцов друг друга. И это правильно. Ведь только поединок одинаково высоких по уровню соперников можно считать по-настоящему значимым событием. Примечательно, что и временный характер стоящего на кону чемпионства, по сути, является формальностью. Конор Макгрегор, подобно мавру из известной трагедии, сделал своё дело, побив Эдди Альвареса, и нацелился на очередное денежное мероприятие за пределами ММА. Дана Уайт утверждает, что следующий бой ирландец точно проведёт с победителем пары Нурмагомедов-Фергюсон, но пока есть варианты с Мейвезером и Диасом, Конор, скорее всего, предпочтёт не рисковать.
Что касается шансов бойцов на победу, то многие спортсмены и тренеры в России и за её пределами уверены в победе дагестанца. Этому вторят и букмекеры, считающие Фергюсона андердогом. Видеть, что по большинству показателей преимущество Хабиба неоспоримо, очень здорово, но давайте взглянем на ситуацию чуть более объективно. Во-первых, с бойцом уровня Тони Хабиб никогда не встречался. Никто из соперников Нурмагомедова не был так же всесторонне развит и не мог похвастаться такой же серией побед. Во-вторых, для ММА Фергюсон достаточно нестандартный боец. Да, Хабиб умеет переводить в партер и доминировать там до победного конца, но Тони, в свою очередь, довольно изобретателен и умеет обращать преимущества соперников против них самих. В-третьих, Хабиб никогда не оказывался на лопатках под атакующим соперником, а с Фергюсоном такое вполне может произойти. Таким образом, Орёл имеет все шансы обзавестись поясом чемпиона UFC по окончании боя, в то время как помешать ему в этом могут лишь недооценка соперника и настрой на быструю и лёгкую победу.
Прогноз: 60% на 40% в пользу Нурмагомедова
В главном бою турнира Тайрон Вудли проведёт повторный поединок против Стивена Томпсона. Первая встреча двух лучших полусредневесов UFC по решению большинства судей закончилась вничью, иными словами, Вудли не проиграл, а значит, и пояс отдавать не было основания. Во второй схватке многие отдают предпочтение именно Томпсону, как претенденту, который просто не доделал свою работу. Однако после жёсткого пятираундового противостояния Тайрон вряд ли захочет снова проходить всю дистанцию боя и сделает ставку на досрочную победу. Получится у него это или нет, узнаем совсем скоро.
Перед тем, как главные звёзды турнира начнут выяснять отношения, Рашад Эванс попробует прервать череду неудач в бою с Дэниэлом Келли, Лэндо Ванната вновь захочет получить премию за лучший нокаут вечера, выйдя против Дэвида Теймура, а Марчин Тыбура попытается сдержать натиск Луиса Энрике, который испортил дебют в организации Дмитрию Смолякову. Особый интерес представляет бой Марка Ханта и Алистайра Оверема. Голландцу нужно во что бы то ни стало восстанавливать утраченные позиции после поражения от Стипе Миочича в титульном поединке, а для Суперсамоанца это отличный шанс приблизиться к первой пятёрке, пока на это есть силы.
Прочие турниры
3 марта. Таккервилль, США. Bellator 174
Пока Андрей Корешков будет секундировать своего наставника в Москве, Фернандо Гонсалес, с которым Спартанец не смог встретиться из-за травмы ноги, будет драться с Брэндоном Гиртцем. Сменился соперник и у битого Александром Шлеменко Кендалла Гроува: вместо Криса Ханикатта ему придётся сразиться с Майком Родсом. В главном же бою вечера экс-чемпионка Strikeforce Марлус Коэнен померится силами с Джулией Бадд.
4 марта. Душанбе, Таджикистан. Fight Nights Global 60
Едва не нокаутировавший Фёдора Емельяненко Фабиу Малдонаду встретится с местным тяжеловесом Абдулхамидом Давлятовым, а Солех Хасанов на глазах родной публики попытается взять реванш у россиянина Дмитрия Арышева.
11 марта. Брянск, Россия. Fight Nights Global 61
После долгих скитаний в Россию возвращается Ясубей Эномото. Швейцарский самурай встретится с Николаем Алексахиным, который в апреле прошлого года уступил Бену Аскрену в бою за титул чемпиона One FC в полусреднем весе. Также Аюб Гимбатов примет бой с Гиорги Лобжанидзе, а Артур Астахов проверит себя в поединке против экс-чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Эммануэля Ньютона. Возможно, победитель этой схватки станет следующим соперником Никиты Крылова.
11 марта. Форталеза, Бразилия. UFC Fight Night 106
Витор Белфорт никак не может вытрясти остатки пороха из своей пороховницы и на этот раз решил тряхнуть стариной у себя на родине, подписавшись на бой с набирающим обороты Келвином Гастелумом. Бразильцу всегда есть, чем удивить соперника, но с мощным и быстрым Гастелумом это будет сделать довольно сложно. За место в первой пятёрке рейтинга легковесов поборются Эдсон Барбоза и Бенейл Дариуш, Маурисью Руа постарается блеснуть в поединке против Джана Вилланте, бразильский ковбой Алекс Оливейра расчехлит свой аркан, оставшись в клетке с Тимом Минсом, а бросивший вызов Хабибу Нурмагомедову Кевин Ли покажет свои борцовские навыки Франсиску Триналду.
11 марта. Манчестер, Великобритания. ACB 54
ACB стремится не отставать от основных конкурентов и также делает громкие вывески, а именно на турнире в Манчестере чемпион KSW в среднем весе Мамед Халидов встретится с экс-бойцом UFC Люком Барнаттом. Предварять главный бой вечера будут поединки Асламбека Саидова против Иона Паску и Пэта Хили против Сола Роджерса.
18 марта. Верона, США. WSOF 35
Здесь весьма интересной должна получиться схватка тяжеловесов Благоя Иванова и Шона Джордана за чемпионский титул, которым владеет болгарин, а также поединок Бекбулата Магомедова против Тимура Валиева.
18 марта. Лондон, Великобритания. UFC Fight Night 107
Майкл Биспинг готовится к супербою за титул против вернувшегося из небытия Жоржа Сен-Пьера, а это значит, что британскую публику будет радовать Джимми Манува, который, в случае победы над Кори Андерсоном и перехода Райана Бейдера в Bellator, имеет отличные шансы стать одним из трёх лучших полутяжей в дивизионе. Кроме того, битый Александром Волковым Тимоти Джонсон встретится с победившим Алексея Олейника Даниэлем Омельянчуком, а Брэд Пикетт вызовет на бой Энрике Брионеса.
25 марта. Канзас-сити, США. Invicta FC 22
Ещё один шанс завоевать титул в легчайшем весе получит Яна Куницкая. Напомним, что первый поединок был признан несостоявшимся, хотя чемпионка Тоня Эвингер сигнализировала о сдаче. Неразбериха вышла из-за того, что, попавшись на рычаг локтя, Эвингер пыталась выбраться, наступив на голову сопернице. Рефери попросил американку убрать ногу с головы Куницкой, в то время как правилами запрещены лишь удары ногами по голове лежачего соперника. Фокси болевой закончила, но у Тони появилось основание для апелляции, которым она и воспользовалась. Будем надеяться, что в этот раз титул точно достанется россиянке.
31 марта. Москва, Россия. Fight Nights Global 62
Fight Nights постепенно обретает своих чемпионов в разных весовых категориях, а в конце марта дойдёт черёд и до тяжеловесов. Одолевший Алексея Кудина Сергей Павлович узнает свой реальный уровень в поединке с учеником Фёдора Емельяненко Кириллом Сидельниковым, который в полуфинале Гран-при победил Багу Агаева и недавно стал пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Во втором по значимости бою вечера Илья Курзанов и Мовлид Хайбуллаев разыграют пояс в категории до 65,8 кг, а нанёсший первое и единственное поражение Расулу Мирзаеву Леван Макашвили попытается закрепить успех, бросив вызов Джеку Макгэнну.
31 марта. Роузмонт, США. Bellator 175
В конце первого месяца весны в круглую клетку вернётся Ремпейдж Джексон. Любитель видеоигр и тяжёлых цепей встретится с потенциальным соперником Последнего Императора Мохаммедом Лавалем. Если Кинг Мо победит, то бой двух «коронованных» особ, вероятнее всего, состоится в мае или июне. В этот же вечер Сергей Харитонов получит ещё одну попытку заявить о себе в Bellator с положительной стороны, а помешать ему в этом постарается Чейз Гормли.