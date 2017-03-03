Главные бои марта. Шлеменко – Брэдли, Нурмагомедов — Фергюсон

3 марта. Москва, Россия. М-1 Challenge 75

4 марта. Лас-Вегас, США. UFC 209

Прочие турниры

Сколько бы звёзд ни сияло на небосклоне мира смешанных единоборств, для российской публики бои с участием соотечественников всегда носят особенный характер. В марте двумя безусловными фаворитами являются поединки. Омский Шторм в ожидании следующей схватки в Bellator сразится американским борцом, а дагестанский Орёл примет главный на сегодняшний момент бой своей жизни противза титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.На открытой тренировке перед боем я спросил Александра, что нужно для того, чтобы поймать американца на «гильотину»? «Сначала пробить по печени», — ответил Шлеменко. Обеспокоенность техникой россиянина выразил и сам Брэдли, отметив, что с таким стилем, как у Шторма, изобилующим ударами с разворота и по корпусу, он никогда не сталкивался. Вся эта история позволяет думать, что Александр, подобно орлу из древнегреческого мифа о Прометее, будет кружить над соперником, стараясь «клюнуть» того мощным левым по туловищу.Однако Брэдли, в отличие от титана, цепями связан не будет. Не стоит вводить себя в заблуждение тем, что американец не умеет бить: у Джентльмена из Калифорнии семь побед нокаутом, последняя из которых была одержана за 40 секунд над Крисом Ханикаттом, который должен был стать следующим соперником Кендалла Гроува в Bellator. Конечно, от американца мы, прежде всего, ждём борьбы – вязкой, контролирующей, с претензией на полное доминирование, чтобы лишить россиянина основных козырей. К тому же, он может удивить и своей выносливостью, сделав ставку на изматывание соперника, зная, что Шторм обычно сил не экономит. Таким образом, предстоящий бой должен стать для россиянина настоящей охотой за печенью противника на фоне постоянной защиты от тейкдаунов и клинча у канатов. Более того, сам Александр подтвердил, что голова у соперника весьма крепкая, а значит, придётся, во-первых, не увлекаться «рубкой», во-вторых, много двигаться, чтобы не дать противнику взять захват и не попасть под удар, и, в-третьих, копить силы, поскольку физически Брэдли очень силён.Кроме того, ещё один представитель команды «Новый поток» Алексей Кунченко сразится с тренирующимся в Старом Осколе Максимом Грабовичем за титул в полусреднем весе. Изначально на пояс претендовал боец из Казахстана Шавкат Рахмонов, но из-за травмы он был вынужден сняться с боя. Также в полусреднем весе встретятся Сергей Романов и Магомед Султанахмедов. Вероятнее всего, эти спортсмены и разыграют между собой право на титульный поединок.В этот же вечер Валерий Мясников проверит свои борцовские навыки в схватке с Амилкаром Алвесом из Бразилии, взрывной грузин Рауль Тутараули встретится с поляком Мохаммедом Грабински, Максим Дивнич попытается включиться в титульную гонку легковесов за счёт победы над Кеоном Колдуэллом из США, Йонг Бок Кил при поддержке Корейского Зомби выйдет на бой против Виктора Колесника, а ещё один воспитанник школы «Шторм» Роман Богатов войдёт в рейдж с представителем Украины Алексеем Сотниковым.Страсти вокруг «величайшего боя в лёгком весе UFC» кипят уже давно и в большом количестве. Пока Хабиб обещает преподать сопернику урок борьбы и «растерзать домашнего кота», Тони грозится нарезать Нурмагомедова ломтями с помощью своих острых локтей. Приятно, что все угрозы и трештокинг сопровождаются, хоть и не так часто, как хотелось бы, взаимным уважением и признанием бойцов друг друга. И это правильно. Ведь только поединок одинаково высоких по уровню соперников можно считать по-настоящему значимым событием. Примечательно, что и временный характер стоящего на кону чемпионства, по сути, является формальностью. Конор Макгрегор, подобно мавру из известной трагедии, сделал своё дело, побив Эдди Альвареса, и нацелился на очередное денежное мероприятие за пределами ММА. Дана Уайт утверждает, что следующий бой ирландец точно проведёт с победителем пары Нурмагомедов-Фергюсон, но пока есть варианты с Мейвезером и Диасом, Конор, скорее всего, предпочтёт не рисковать.Что касается шансов бойцов на победу, то многие спортсмены и тренеры в России и за её пределами уверены в победе дагестанца. Этому вторят и букмекеры, считающие Фергюсона андердогом. Видеть, что по большинству показателей преимущество Хабиба неоспоримо, очень здорово, но давайте взглянем на ситуацию чуть более объективно. Во-первых, с бойцом уровня Тони Хабиб никогда не встречался. Никто из соперников Нурмагомедова не был так же всесторонне развит и не мог похвастаться такой же серией побед. Во-вторых, для ММА Фергюсон достаточно нестандартный боец. Да, Хабиб умеет переводить в партер и доминировать там до победного конца, но Тони, в свою очередь, довольно изобретателен и умеет обращать преимущества соперников против них самих. В-третьих, Хабиб никогда не оказывался на лопатках под атакующим соперником, а с Фергюсоном такое вполне может произойти. Таким образом, Орёл имеет все шансы обзавестись поясом чемпиона UFC по окончании боя, в то время как помешать ему в этом могут лишь недооценка соперника и настрой на быструю и лёгкую победу.В главном бою турнирапроведёт повторный поединок против. Первая встреча двух лучших полусредневесов UFC по решению большинства судей закончилась вничью, иными словами, Вудли не проиграл, а значит, и пояс отдавать не было основания. Во второй схватке многие отдают предпочтение именно Томпсону, как претенденту, который просто не доделал свою работу. Однако после жёсткого пятираундового противостояния Тайрон вряд ли захочет снова проходить всю дистанцию боя и сделает ставку на досрочную победу. Получится у него это или нет, узнаем совсем скоро.Перед тем, как главные звёзды турнира начнут выяснять отношения, Рашад Эванс попробует прервать череду неудач в бою с Дэниэлом Келли, Лэндо Ванната вновь захочет получить премию за лучший нокаут вечера, выйдя против Дэвида Теймура, а Марчин Тыбура попытается сдержать натиск Луиса Энрике, который испортил дебют в организации Дмитрию Смолякову. Особый интерес представляет бой Марка Ханта и Алистайра Оверема. Голландцу нужно во что бы то ни стало восстанавливать утраченные позиции после поражения от Стипе Миочича в титульном поединке, а для Суперсамоанца это отличный шанс приблизиться к первой пятёрке, пока на это есть силы.Покабудет секундировать своего наставника в Москве,, с которым Спартанец не смог встретиться из-за травмы ноги, будет драться с. Сменился соперник и у битого Александром Шлеменко Кендалла Гроува: вместо Криса Ханикатта ему придётся сразиться с Майком Родсом. В главном же бою вечера экс-чемпионка Strikeforceпомерится силами сЕдва не нокаутировавшийвстретится с местным тяжеловесом, ана глазах родной публики попытается взять реванш у россиянинаПосле долгих скитаний в Россию возвращается. Швейцарский самурай встретится с Николаем Алексахиным, который в апреле прошлого года уступилв бою за титул чемпиона One FC в полусреднем весе. Такжепримет бой с, апроверит себя в поединке против экс-чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Возможно, победитель этой схватки станет следующим соперником Никиты Крылова.никак не может вытрясти остатки пороха из своей пороховницы и на этот раз решил тряхнуть стариной у себя на родине, подписавшись на бой с набирающим обороты. Бразильцу всегда есть, чем удивить соперника, но с мощным и быстрым Гастелумом это будет сделать довольно сложно. За место в первой пятёрке рейтинга легковесов поборютсяпостарается блеснуть в поединке против, бразильский ковбойрасчехлит свой аркан, оставшись в клетке с, а бросивший вызовпокажет свои борцовские навыкиACB стремится не отставать от основных конкурентов и также делает громкие вывески, а именно на турнире в Манчестере чемпион KSW в среднем весевстретится с экс-бойцом UFC. Предварять главный бой вечера будут поединкипротивпротивЗдесь весьма интересной должна получиться схватка тяжеловесовза чемпионский титул, которым владеет болгарин, а также поединокпротивготовится к супербою за титул против вернувшегося из небытия, а это значит, что британскую публику будет радовать, который, в случае победы нади переходав Bellator, имеет отличные шансы стать одним из трёх лучших полутяжей в дивизионе. Кроме того, битыйвстретится с победившим, авызовет на бойЕщё один шанс завоевать титул в легчайшем весе получит. Напомним, что первый поединок был признан несостоявшимся, хотя чемпионкасигнализировала о сдаче. Неразбериха вышла из-за того, что, попавшись на рычаг локтя, Эвингер пыталась выбраться, наступив на голову сопернице. Рефери попросил американку убрать ногу с головы Куницкой, в то время как правилами запрещены лишь удары ногами по голове лежачего соперника. Фокси болевой закончила, но у Тони появилось основание для апелляции, которым она и воспользовалась. Будем надеяться, что в этот раз титул точно достанется россиянке.Fight Nights постепенно обретает своих чемпионов в разных весовых категориях, а в конце марта дойдёт черёд и до тяжеловесов. Одолевшийузнает свой реальный уровень в поединке с учеником Фёдора Емельяненко, который в полуфинале Гран-при победил Багу Агаева и недавно стал пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Во втором по значимости бою вечераразыграют пояс в категории до 65,8 кг, а нанёсший первое и единственное поражениепопытается закрепить успех, бросив вызовВ конце первого месяца весны в круглую клетку вернётся. Любитель видеоигр и тяжёлых цепей встретится с потенциальным соперником Последнего Императора. Если Кинг Мо победит, то бой двух «коронованных» особ, вероятнее всего, состоится в мае или июне. В этот же вечерполучит ещё одну попытку заявить о себе в Bellator с положительной стороны, а помешать ему в этом постарается