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175 лет назад 2016
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Нурмагомедов попал в больницу, бой с Фергюсоном может быть отменён
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/
Текст: Константин Устьянцев

Бой Нурмагомедов — Фергюсон под угрозой срыва. Live

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания, бой с Фергюсоном под угрозой срыва.
3 марта 2017, пятница. 21:05. Бокс/ММА
4 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 209, в рамках которого должен состояться долгожданный бой с участием лучшего российского легковеса — не знающего поражений Хабиба Нурмагомедова (24-0), который оспорит временный титул организации в бою против американца Тони Фергюсона (22-3). В пятницу должна пройти официальная церемония взвешивания участников шоу. За несколько часов до её начала поступила информация о том, что российский боец был госпитализирован.

21:45. Тем временем, по словам известного американского журналиста Ариэля Хельвани, Нурмагомедов действительно посетил один из госпиталей, и выглядел не очень здоровым. Его участие в завтрашнем поединке находится под большим вопросом.


21:30. Аномальная сгонка веса наносит серьёзный урон, прежде всего от таких перегрузок страдают почки. Сейчас преждевременно ставить диагноз, поскольку до сих пор нет никакой официальной информации из стана команды Орла.

21:23. Ещё больше путаницы наводит видео выложенное несколько минут назад в одну из соцсетей. На ней Хабиб пребывающий в полном здравии, продолжает работать над сгонкой веса на беговой дорожке. Пока сложно идентифицировать дату записи этого видеоматериала.

21:16. Фергюсон, кстати, уже взвесился и вошёл в лимит лёгкого веса.

21:12. Уже сейчас в Лас-Вегасе бойцы проходят так называемую неофициальную процедуру взвешивания, прикидывают вес, чтобы через 5,5 часов подойти к официальной церемонии взвешивания в весе. На предварительном взвешивании Нурмагомедова не было.

21:10. Доподлинно известно, что Нурмагомедов действительно был госпитализирован. Однако, насколько серьёзны последствия госпитализации, и какой характер она носит не ясно.

21:05. Эту информацию подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. «Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания ещё три часа, может быть, всё обойдется», — сказал он. По словам Нурмагомедова-старшего, основной причиной этому послужила интенсивная сгонка веса. В день взвешивания Хабибу предстояло скинуть три килограмма, в процессе сгонки из-за резких болей в области печени боец был доставлен в больницу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
3 марта 2017, пятница
22:03 Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменён
21:53 Хэй: чтобы подняться в супертяжёлый вес Беллью наелся пирожков
21:44 Источник: Нурмагомедов в больнице выглядел плохо
21:00 Причиной госпитализации Нурмагомедова стала сгонка веса
20:42 Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания перед боем с Фергюсоном
20:33 Хэй перевесил Беллью
17:49 Промоутер Джошуа: поражение от Беллью сделает для Хэя бой с Энтони невозможным
17:07 Головкин: Чавеса-младшего уважаю больше, чем Альвареса, и желаю ему победы
15:14 Мейвезер-младший считает, что Спенс нокаутирует Брука
14:50 Лебедев: пока что нам тяжело бороться с беспределом WBC
14:24 Бой Хабиба Нурмагомедова в прямом эфире покажет «Чемпионат»
14:13 Овечкин пожелал Нурмагомедову удачи в бою с Фергюсоном
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13:02 Д. Комбаров: если Нурмагомедов проиграет Макгрегору, проиграю поездку в Вегас
12:26 Нурмагомедов удостоен награды лучшему международному бойцу от World MMA Awards
12:02 Валуев: помимо WBC есть другие организации, в которых Поветкин может выступать
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2 марта 2017, четверг
23:40 Шлеменко и Брэдли прошли процедуру взвешивания. Фоторепортаж
23:29 Хэй: Беллью стучится в мир боли
23:23 M-1 Challenge 75. Итоги церемонии взвешивания: Шлеменко тяжелее Брэдли
22:56 Беллью: не хочу слышать от Хэя никаких оправданий после боя
21:23 Дж. Варгас хочет реванша с Т. Брэдли
20:38 Чизора: Беллью нокаутирует Хэя в поздних раундах
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17:34 Башир: кто говорит, что Хелениус избивал Кличко, должен сказать “нет” наркотикам
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Кто победит: Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?
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