Бой Нурмагомедов — Фергюсон под угрозой срыва. Live

21:45. Тем временем, по словам известного американского журналиста Ариэля Хельвани, Нурмагомедов действительно посетил один из госпиталей, и выглядел не очень здоровым. Его участие в завтрашнем поединке находится под большим вопросом.
21:30. Аномальная сгонка веса наносит серьёзный урон, прежде всего от таких перегрузок страдают почки. Сейчас преждевременно ставить диагноз, поскольку до сих пор нет никакой официальной информации из стана команды Орла.
21:23. Ещё больше путаницы наводит видео выложенное несколько минут назад в одну из соцсетей. На ней Хабиб пребывающий в полном здравии, продолжает работать над сгонкой веса на беговой дорожке. Пока сложно идентифицировать дату записи этого видеоматериала.
21:16. Фергюсон, кстати, уже взвесился и вошёл в лимит лёгкого веса.
21:12. Уже сейчас в Лас-Вегасе бойцы проходят так называемую неофициальную процедуру взвешивания, прикидывают вес, чтобы через 5,5 часов подойти к официальной церемонии взвешивания в весе. На предварительном взвешивании Нурмагомедова не было.
21:10. Доподлинно известно, что Нурмагомедов действительно был госпитализирован. Однако, насколько серьёзны последствия госпитализации, и какой характер она носит не ясно.
21:05. Эту информацию подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов. «Действительно, Хабиба забрали в больницу. Но до взвешивания ещё три часа, может быть, всё обойдется», — сказал он. По словам Нурмагомедова-старшего, основной причиной этому послужила интенсивная сгонка веса. В день взвешивания Хабибу предстояло скинуть три килограмма, в процессе сгонки из-за резких болей в области печени боец был доставлен в больницу.