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175 лет назад 2016
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Обзор турнира М-1 Challenge 75 в Москве
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Пережить Шторм. Как Шлеменко трепал американца

Шлеменко не оставил шансов Брэдли, Кунченко отстоял титул, а Романов сделал заявку на будущий бой с ним — на турнире М-1 Challenge в Москве.
4 марта 2017, суббота. 01:15. Бокс/ММА

Дивнич и Романов сделали шаги навстречу титулу


Московский турнира М-1 Challenge стал достойным ответом компании конкурентам на российской арене. Главный кард украсили поединки уже состоявшихся и восходящих звёзд компании. Украинец Борис Полежай впервые дрался в основном карде с опытным бразильцем Карлусом Эдуарду. Поединок изобиловал яркими действиями в партере и попытками приёмов в исполнении бразильца. Полежай оказался лучше подготовлен физически и за счёт мощи переломил ход боя во втором раунде, но в концовке сам уронил
соперника на себя в маунт и проиграл всё. Максим Дивнич полтора раунда избивал американца Кеона Колдуэлла, пока тот не повернулся к нему спиной, отказываясь от продолжения.

Карьера чемпиона М-1 Challenge в среднем весе Магомеда Султанахмедова внезапно прервалась шесть лет назад из-за проблем со здоровьем. После этого он пробовал свои силы в судействе и неожиданно решил вернуться в дело в полусреднем весе против горячего проспекта Сергея Романова. Романов активно начал бой: несколько раз попал в стойке и перевёл соперника в партер, но за удары головой получил жёлтую карточку. В последующих раундах Романов продолжал проводить тейкдауны и бить соперника сверху. Султанахмедов выдержал попытку треугольника, мощные удары коленом в корпус и получил рассечение. Романов больше сохранил сил на концовку и довёл дело до победы по очкам.

Характера Грабовичу хватило, а класса — нет


В со-главном бою вечера ученик Александра Кущенко, сделавший себе имя на любительских чемпионатах России проводил вторую защиту своего пояса против Максима Грабовича, который после двух поражений на старте карьеры одержал пять побед подряд и получил в качестве подарка ко дню рождения право сразиться за титул. Кунченко за какие-то пару лет уже освоился в звездном статусе и в ринг выходил в окружении цирковых медведей. Как и подобает чемпиону, он начал действовать первым номером, а левша Грабович временами опасно контратаковал. В концовке оба активизировались, а Кунченко выиграл размен с небольшим перевесом.

Грабович даже не пытался перевести бой в партер, продолжая действовать на контратаках. У Кунченко стали проходить двойки в атаке, а Грабович пытался отвечать размашистыми ударами, но с каждой атакой ему было всё сложнее выдерживать темп. Жёсктие удары Кунченко с правой разбили сопернику нос, который начал к концу второго раунда теряться. С нехваткой скорости ему нужно было менять тактику, но бой шёл в том же выгодном Кунченко направлении. Грабович однажды провалил Кунченко, прошёл ему за спину, но не смог затащить в партер, зато Кунченко отметился в конце третьего раунда тейкдауном.

Грабович и в чемпионских раундах не отошёл от оборонительной тактики. Кунченко не давал ему вздохнуть, бросал и снова поднимал бой в стойку. Грабович временами попадал на встречу, но больше микроэпизодов выиграть не мог. Кунченко снова вчистую выиграл концовку раунда и сумел потрясти визави. Лишь в пятом раунде Грабович сделал акцентированную попытку перевести бой в партер, но сразу после этого Кунченко потряс его точной двойкой. Класс Грабовича не позволил ему реально претендовать сегодня на пояс, но характер помог выдержать пять раундов против сильного оппонента.

→ Главные бои марта. Шлеменко – Брэдли, Нурмагомедов — Фергюсон

Стойкий американец выдержал Шторм


Пока потенциальные соперники Александра Шлеменко ставят точки в своём титульном противостоянии, Шторм решил провести промежуточный бой в России. Американский полусредневес Пол Брэдли — оптимальный для такого шоу кандидат. Звезд с неба он не хватает, чтобы сотворить апсет, но при этом находится в достаточно хорошей форме, чтобы дать Шлеменко интересный бой. Американец сразу начал отрабатывать щедрый гонорар, бросился вперёд и перевёл поединок в партер. Шлеменко ответил мощнейшими попаданиями в стойке ногами и коленями и при этом не давал оппоненту ничего сделать в борьбе. В концовке раунда Александр потряс американца в двойкой, но не сумел развить успех.

Шлеменко в самом начале второго раунда включил мощнейшие удары коленом по корпусу, которые Брэдли выдержал с огромным трудом и выплюнул капу, чтобы перевести дух. Дышал Брэдли уже тяжело и уже не мог быстро сокращать дистанцию. В клинче Шлеменко продолжил обрабатывать его корпус. После одного из ударов американец даже встал на четвереньки, чтобы не получить в голову, но каким-то чудом он достоял до конца раунда.

Третий раунд неожиданно начался с атак Брэдли, который даже несколько раз попал в клинче, но получил всё равно вдвое больше. Оба бойца заметно устали от сумасшедшего темпа поединка, но Брэдли всё же попытался провести тейкдаун. Шлеменко сначала встретил его попыткой гильотины, а затем разрядил серию ударов в голову. Брэдли выдержал и их и достойно завершил бой с одним из лучших средневесов Европы. Шлеменко провёл отличную контрольную тренировку перед походом за пояс Bellator, а российские зрители продолжают мечтать, что его поединок с Рамазаном Эмеевым когда-нибудь состоится.

Результаты основных боёв:

До 84 кг. Александр Шлеменко (Россия) (55-9) — Пол Брэдли (США) (23-8) — победа Шлеменко единогласным решением судей.

До 77 кг. Титульный бой. Алексей Кунченко (Россия) (16-0) — Максим Грабович (Россия) (5-3) — победа Кунченко единогласным решением судей.

До 77 кг. Сергей Романов (Россия) (11-1) — Магомед Султанахмедов (Россия) (18-6) — победа Романова единогласным решением судей.

До 70 кг. Максим Дивнич (Россия) (13-2) — Кеон Колдуэлл (США) (11-4) — победа Дивнича техническим нокаутом во втором раунде.

До 93 кг. Борис Полежай (Украина) (15-6) — Карлус Эдуарду (Бразилия) (15-4) — победа Эдуарду единогласным решением судей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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