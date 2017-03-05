Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
UFC
Фото: Reuters
Текст: Иван Ковалёв

UFC без Хабиба. Вудли отстоял титул, Оверем нокаутировал Ханта

Хабиб не вышел на бой с Фергюсоном, Вудли отстоял титул, Оверем нокаутировал Ханта, а Шлеменко и Кунченко победили – в обзоре уик-энда.
5 марта 2017, воскресенье. 13:45. Бокс/ММА
Говоря о главных событиях выходных в мире ММА, нельзя обойти вниманием произошедшее в Лас-Вегасе незадолго до раннего взвешивания к UFC 209. Самый долгожданный, по мнению многих, поединок турнира (а то и всей весны) был отменён после того, как российский легковес Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован в результате неудачной сгонки веса. Несмотря на ощутимую потерю, 209-й номерной турнир состоялся, а помимо этого UFC сделал несколько важных объявлений. Самым интересным стал анонс боя Майкл Биспинг – Жорж Сен-Пьер на одном из летних турниров в 2017 году. Кроме того, болельщики узнали, с кем в следующий раз предстоит драться первому номеру вне зависимости от веса Деметриусу Джонсону. Мышонок проведёт ближайшую защиту против Уилсона Райса, с которым он уже должен был драться в 2016 году. Но основные события этих выходных были всё же в клетке.

UFC 209, Las Vegas, T-Mobile Arena. 3 марта


Тайрон Вудли – Стефен Томпсон, титульный бой в полусреднем весе

Самый красноречивый показатель кризиса в некогда звёздном полусреднем дивизионе – сегодняшний поединок чемпиона с главным претендентом. Бесконечное нытьё Вудли на популярную нынче тему денежных боёв настолько вывело из себя Дану Уайта, что тот прямым текстом предложил заткнуться «каждому попрошайке, если тот не продаёт столько же платных трансляций, сколько Конор Макгрегор». В справедливости этой оценки мог убедиться каждый, кто включил (а может, и заплатит за просмотр боя) сегодняшнюю трансляцию поединка Вудли – Томпсон. Парни, ещё вчера обещавшие уничтожить друг друга в клетке, растянули стартовую разведку на четыре с половиной раунда, не выбросив в цель ни одной ударной комбинации за это время. Несколько раз Томпсон, владевший центром октагона, попадал киками в корпус и защиту чемпиона. Пару раз, но начиная лишь со второго раунда, огрызался Вудли. Хотя два акцентированных попадания в стойке и один перевод на землю с кратковременным контролем – не самое чемпионское выступление. Особенно для человека, который называет себя лучшим полусредневесом в истории. Только лишь в конце пятого раунда Тайрон взорвался настоящей агрессивной атакой и даже сумел отправить соперника в нокдаун, а потом и повторить успех. Но закончить схватку досрочно времени уже не было: драка в чемпионском бою началась лишь на исходе 25-й минуты. Итог: победа Тайрона Вудли решением большинства судей.

Лэндо Ванната – Дэвид Тэймур, соглавный бой

Один из самых ярких новичков организации Лэндо Ванната уже в третьем бою под знамёнами UFC попал в соглавный бой номерного турнира. И пусть это произошло по причине отказа Нурмагомедова (которого он, кстати, мог заменить уже во второй раз), организаторы явно не пожалели, что именно Ваннате и Тэймуру пришлось сыграть «на разогреве». Пусть проспект из зала Jackson Wink и уступил, но бой получился отличным. Возможно, Лэндо Ванната после отличного дебюта в UFC чувствовал себя чересчур вольготно в бою с Тэймуром. Так казалось каждый раз, когда американец пёр на оппонента с опущенными руками, раз за разом получая навстречу. Ванната много попадал, но пропускал больше. В итоге все трое судей отдали победу Дэвиду Тэймуру со счётом 30-27. И если победу в первом раунде можно было отдать Ваннате, то решение по двум последующим пятиминуткам вообще не вызывает вопросов. Дэвид Тэймур одержал важнейшую победу. А приятным дополнением к выступлению шведа стал денежный бонус за лучший бой вечера.

Алистайр Оверем – Марк Хант

На мой субъективный взгляд, именно этот бой должен был получить бонус как лучший поединок вечера. Двое экс-чемпионов К-1, что логично, не собирались переводить схватку на землю (хотя Оверем вполне мог себе это позволить) и разобрались на кулаках. И коленях. Вообще, арсенал двух звёздных ветеранов MMA в этот вечер был довольно разнообразным, но что больше всего понравилось – так это почти полное отсутствие обозначающих ударов. Оверем и Хант вкладывались в каждую атаку и оба попадали по сопернику, сохраняя при этом средний темп поединка. Не менее брутальным, чем сам бой, получилась концовка. Оверем, только что выбравшийся из-под атаки Ханта, завязал самоанца в клинче возле клетки и, выждав момент, выбросил два убийственных удара коленом в голову. Первый, пробив в защиту, прилетел точно в голову Марка, а второй Хант уже наверняка не почувствовал, будучи к этому моменту почти без сознания. Эффектная победа вернула Оверема в титульную гонку, в то время как Хант возвращается к своим бесконечным судам с UFC.

Результаты других боёв основного карда

До 53 кг, женщины. Синтия Кальвильо — Аманда Купер – победа Кальвильо удушающим приёмом в 1-м раунде.

До 84 кг. Дэниэл Келли — Рашад Эванс – победа Келли раздельным решением судей.

М-1 Challenge 76, Москва, спорткомплекс «Олимпийский». 3 марта


Александр Шлеменко – Пол Брэдли, главное событие вечера

Двумя днями ранее в Москве состоялся турнир М-1 с участием звёздного Александра Шлеменко, которому противостоял небезызвестный боец из США Пол Брэдли. Наш лучший средневес вернулся для выступлений на родину, несмотря на то что и за океаном его уже амнистировали. Значит, Шлеменко дрался в России в прошлом году не только потому, что выступать было больше негде. Но это лирика. А сам бой против крепкого американского бойца Пола Брэдли получился зрелищным и интересным. Одному богу известно, как американец сумел выдержать мощнейшие атаки Александра Шлеменко по корпусу на протяжении 15 минут. От одного только сдвоенного колена во втором раунде больно стало даже тем, кто смотрел поединок по телевизору. Но к чести соперника Шторма, победу россиянин одержал лишь решением. Удары в стальной торс Брэдли руками, ногами, коленями, из клинча, в партере и даже из защитной позиции на земле не заставили известного по выступлениям в полусреднем весе WSOF и Bellator американца сдаться.

Алексей Кунченко – Максим Грабович, титульный бой в полусреднем весе

Одноклубник Шлеменко Алексей Кунченко провёл уже вторую успешную защиту чемпионского пояса M-1. В этот раз ему противостоял непростой соперник в лице Максима Грабовича. Чемпион контролировал ход поединка все отведённые пять раундов и без вопросов забрал единогласное судейское решение. Постоянный контроль рэйджа, методичные атаки с удобной дистанции (на которую Кунченко выходил без проблем), отличная защита от перевода на землю – с таким набором чемпион не испытал больших проблем, защищая титул. Хотя Кунченко и признался после боя, что работать с левшой Грабовичем ему было неудобно, больше это было похоже на то, что Алексей скромно отдаёт должное сопернику, шансов у которого этим вечером было немного.

Результаты других боёв основного карда

До 77 кг. Сергей Романов (Россия) (11-1) — Магомед Султанахмедов (Россия) (18-6) — победа Романова единогласным решением судей.

До 70 кг. Максим Дивнич (Россия) (13-2) — Кеон Колдуэлл (США) (11-4) — победа Дивнича техническим нокаутом во втором раунде.

До 93 кг. Борис Полежай (Украина) (15-6) — Карлус Эдуарду (Бразилия) (15-4) — победа Эдуарду единогласным решением судей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Александр Шлеменко
Новости. Бокс/ММА
5 марта 2017, воскресенье
14:44 Турман: думал, что это чистая победа
14:05 Беллью: это мои последние 12 месяцев в качестве боксёра
13:30 Отмена боя с Фергюсоном лишила Нурмагомедова заработка в 500 000 долларов
12:56 Беллью: предлагал Хэю остановиться во время боя
12:18 Джошуа: удивительно, как Беллью принял такие удары Хэя
12:05 Гарсия не согласен с решением судей
12:00 Липинец техническим нокаутом победил Бута
11:21 Хэй: я более одарён, но сегодня Беллью был лучше меня
11:11 Беллью хочет боя с Уайлдером
10:36 Доусон досрочно уступил Фонфаре
09:53 Оверем нокаутировал Ханта
09:37 Вудли защитил титул, победив Томпсона
09:10 Турман победил Гарсию разделённым решением судей
02:41 Беллью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде
00:42 Эггингтон нокаутировал Малиньяджи
4 марта 2017, суббота
22:57 Хуан Мануэль Лопес проведёт бой с тренером бывшего соперника
21:00 Биспинг — Сен-Пьеру: ты просто старый карлик
20:18 Российские боксёры «Patriot Boxing Team» уступили «Uzbek Tigers» в рамках WSB
19:41 Беллью: дети не должны смотреть бои, ведь в боксе случаются плохие вещи
18:13 Кадыров: никому не придёт в голову подумать, что Нурмагомедов уходит от поединка
17:33 Турман: цель — собрать все пояса
17:10 Берто и Портер договорились о бое
16:23 Уайт: денежный бой? Если вы не Макгрегор — заткнитесь
15:55 Олейник: на карьеру Нурмагомедова отмена боя не повлияет
15:39 Шлеменко: если остались вопросы, я готов к реваншу с Брэдли
14:58 А. Нурмагомедов: UFC даст ответ о переносе боя в течение трёх дней после UFC 209
13:43 Чавес-младший: Альварес не великий чемпион, как Маркес и Чавес-старший
13:18 Бриггс: хочу, чтобы Беллью нокаутировал Хэя раз и навсегда
12:44 Нэйт Диас: если Макгрегор пойдёт в бокс, то и я тоже
12:11 Сен-Пьер: набрать вес для боя с Биспингом — серьёзная задача
11:16 Врач: здоровью Нурмагомедова ничего не угрожает
11:11 Нурмагомедов: не всё зависит от меня
11:04 Победа Шлеменко, живой медведь на ринге и другие фото с турнира М-1 Challenge 75
10:35 Мейвезер-младший: побьёт ли Головкин Альвареса? Совершенно нет
09:35 Фергюсон: UFC хотела сократить мой гонорар за замену Нурмагомедова
09:29 Президент UFC: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно
02:12 UFC не успеет найти замену Нурмагомедову для боя с Фергюсоном
01:46 Тактаров: у Шлеменко есть «боллс» — то, без чего бойца не существует
01:17 Шлеменко: ожидал более сложного поединка, Брэдли приходилось выживать
00:54 Шлеменко победил Брэдли и другие результаты M-1 Challenge 75 в Москве
00:41 Майкл Джонсон рассчитывает заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
3 марта 2017, пятница
23:58 Головкин: должен использовать все умения, чтобы победить Джейкобса
23:22 Менеджер Нурмагомедова принёс извинения Фергюсону и болельщикам
23:12 Нурмагомедов-старший: будущее карьеры Хабиба обсудим позже
23:07 Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном даже после госпитализации
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит: Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+