UFC без Хабиба. Вудли отстоял титул, Оверем нокаутировал Ханта

UFC 209, Las Vegas, T-Mobile Arena. 3 марта

М-1 Challenge 76, Москва, спорткомплекс «Олимпийский». 3 марта

Говоря о главных событиях выходных в мире ММА, нельзя обойти вниманием произошедшее в Лас-Вегасе незадолго до раннего взвешивания к UFC 209. Самый долгожданный, по мнению многих, поединок турнира (а то и всей весны) был отменён после того, как российский легковес Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован в результате неудачной сгонки веса. Несмотря на ощутимую потерю, 209-й номерной турнир состоялся, а помимо этого UFC сделал несколько важных объявлений. Самым интересным стал анонс боя Майкл Биспинг – Жорж Сен-Пьер на одном из летних турниров в 2017 году. Кроме того, болельщики узнали, с кем в следующий раз предстоит драться первому номеру вне зависимости от веса Деметриусу Джонсону. Мышонок проведёт ближайшую защиту против Уилсона Райса, с которым он уже должен был драться в 2016 году. Но основные события этих выходных были всё же в клетке.Самый красноречивый показатель кризиса в некогда звёздном полусреднем дивизионе – сегодняшний поединок чемпиона с главным претендентом. Бесконечное нытьё Вудли на популярную нынче тему денежных боёв настолько вывело из себя Дану Уайта, что тот прямым текстом предложил заткнуться «каждому попрошайке, если тот не продаёт столько же платных трансляций, сколько Конор Макгрегор». В справедливости этой оценки мог убедиться каждый, кто включил (а может, и заплатит за просмотр боя) сегодняшнюю трансляцию поединка Вудли – Томпсон. Парни, ещё вчера обещавшие уничтожить друг друга в клетке, растянули стартовую разведку на четыре с половиной раунда, не выбросив в цель ни одной ударной комбинации за это время. Несколько раз Томпсон, владевший центром октагона, попадал киками в корпус и защиту чемпиона. Пару раз, но начиная лишь со второго раунда, огрызался Вудли. Хотя два акцентированных попадания в стойке и один перевод на землю с кратковременным контролем – не самое чемпионское выступление. Особенно для человека, который называет себя лучшим полусредневесом в истории. Только лишь в конце пятого раунда Тайрон взорвался настоящей агрессивной атакой и даже сумел отправить соперника в нокдаун, а потом и повторить успех. Но закончить схватку досрочно времени уже не было: драка в чемпионском бою началась лишь на исходе 25-й минуты. Итог: победа Тайрона Вудли решением большинства судей.Один из самых ярких новичков организации Лэндо Ванната уже в третьем бою под знамёнами UFC попал в соглавный бой номерного турнира. И пусть это произошло по причине отказа Нурмагомедова (которого он, кстати, мог заменить уже во второй раз), организаторы явно не пожалели, что именно Ваннате и Тэймуру пришлось сыграть «на разогреве». Пусть проспект из зала Jackson Wink и уступил, но бой получился отличным. Возможно, Лэндо Ванната после отличного дебюта в UFC чувствовал себя чересчур вольготно в бою с Тэймуром. Так казалось каждый раз, когда американец пёр на оппонента с опущенными руками, раз за разом получая навстречу. Ванната много попадал, но пропускал больше. В итоге все трое судей отдали победу Дэвиду Тэймуру со счётом 30-27. И если победу в первом раунде можно было отдать Ваннате, то решение по двум последующим пятиминуткам вообще не вызывает вопросов. Дэвид Тэймур одержал важнейшую победу. А приятным дополнением к выступлению шведа стал денежный бонус за лучший бой вечера.На мой субъективный взгляд, именно этот бой должен был получить бонус как лучший поединок вечера. Двое экс-чемпионов К-1, что логично, не собирались переводить схватку на землю (хотя Оверем вполне мог себе это позволить) и разобрались на кулаках. И коленях. Вообще, арсенал двух звёздных ветеранов MMA в этот вечер был довольно разнообразным, но что больше всего понравилось – так это почти полное отсутствие обозначающих ударов. Оверем и Хант вкладывались в каждую атаку и оба попадали по сопернику, сохраняя при этом средний темп поединка. Не менее брутальным, чем сам бой, получилась концовка. Оверем, только что выбравшийся из-под атаки Ханта, завязал самоанца в клинче возле клетки и, выждав момент, выбросил два убийственных удара коленом в голову. Первый, пробив в защиту, прилетел точно в голову Марка, а второй Хант уже наверняка не почувствовал, будучи к этому моменту почти без сознания. Эффектная победа вернула Оверема в титульную гонку, в то время как Хант возвращается к своим бесконечным судам с UFC.До 53 кг, женщины. Синтия Кальвильо — Аманда Купер – победа Кальвильо удушающим приёмом в 1-м раунде.До 84 кг. Дэниэл Келли — Рашад Эванс – победа Келли раздельным решением судей.Двумя днями ранее в Москве состоялся турнир М-1 с участием звёздного Александра Шлеменко, которому противостоял небезызвестный боец из США Пол Брэдли. Наш лучший средневес вернулся для выступлений на родину, несмотря на то что и за океаном его уже амнистировали. Значит, Шлеменко дрался в России в прошлом году не только потому, что выступать было больше негде. Но это лирика. А сам бой против крепкого американского бойца Пола Брэдли получился зрелищным и интересным. Одному богу известно, как американец сумел выдержать мощнейшие атаки Александра Шлеменко по корпусу на протяжении 15 минут. От одного только сдвоенного колена во втором раунде больно стало даже тем, кто смотрел поединок по телевизору. Но к чести соперника Шторма, победу россиянин одержал лишь решением. Удары в стальной торс Брэдли руками, ногами, коленями, из клинча, в партере и даже из защитной позиции на земле не заставили известного по выступлениям в полусреднем весе WSOF и Bellator американца сдаться.Одноклубник Шлеменко Алексей Кунченко провёл уже вторую успешную защиту чемпионского пояса M-1. В этот раз ему противостоял непростой соперник в лице Максима Грабовича. Чемпион контролировал ход поединка все отведённые пять раундов и без вопросов забрал единогласное судейское решение. Постоянный контроль рэйджа, методичные атаки с удобной дистанции (на которую Кунченко выходил без проблем), отличная защита от перевода на землю – с таким набором чемпион не испытал больших проблем, защищая титул. Хотя Кунченко и признался после боя, что работать с левшой Грабовичем ему было неудобно, больше это было похоже на то, что Алексей скромно отдаёт должное сопернику, шансов у которого этим вечером было немного.До 77 кг. Сергей Романов (Россия) (11-1) — Магомед Султанахмедов (Россия) (18-6) — победа Романова единогласным решением судей.До 70 кг. Максим Дивнич (Россия) (13-2) — Кеон Колдуэлл (США) (11-4) — победа Дивнича техническим нокаутом во втором раунде.До 93 кг. Борис Полежай (Украина) (15-6) — Карлус Эдуарду (Бразилия) (15-4) — победа Эдуарду единогласным решением судей.