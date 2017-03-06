Привет от печени. Что дальше делать Нурмагомедову

Перенос боя на поздний срок

Всё начинай сначала

Тогда Нурмагомедов весил даже чуть больше 88-89 кг, но уверял, что за два месяца без проблем привёл бы себя в порядок.

На ступеньку выше

Третий на влёт

Вариант с проведением боя 8 апреля на турнире UFC 210 предложил в итоге Даниэль Кормье, спарринг-партнёр Нурмагомедова.

А пошли они все...

Ну и начало года нам выдалось. Два мегабоя с участием российских легенд ММА оказались сорванными в последний момент. Но еслиподвёл соперник, тособственный организм, который в какой-то момент сказал «нет» убийственной весогонке по 16-17 кг. Может быть, и к лучшему, что атлетическая комиссия зажгла красный свет перед отважным Орлом и его командой, иначе они были готовы провести схватку и в состоянии полного обезвоживания. А зачем такие подвиги и жертвы? Так или иначе сейчас здоровье Хабиба в порядке, а его спортивная судьба в руках руководства UFC. Рассмотрим основные варианты продолжения его карьеры.Самое простое, что можно сделать в этой ситуации. Серьёзных проблем со здоровьем у Хабиба нет. Бойцы могут пройти ещё один цикл подготовки и встретиться в клетке через 4-6 недель. Такой вариант с проведением боя 8 апреля на турнире UFC 210 предложил в итоге Даниэль Кормье, спарринг-партнёр Нурмагомедова. Вопрос лишь в том, согласится ли на такие условия команда Фергюсона и руководство UFC. В любом случае интерес к бою подогрет уже достаточно, а его статус соглавного события вечера только добавит турниру веса и поспособствует продаже PPV и заработку самого Кормье.Мы достоверно не знаем, какие проблемы были у Хабиба и что решила медицинская комиссия. Известно, что самостался не в восторге от самодеятельности команды Нурмагомедова, которая при появлении проблем с обезвоживанием отвезла бойца в ближайшую клинику, а не обратилась к официальному доктору UFC. Не исключено, что немедленного переноса боя не случится, летом Нурмагомедов выпадет из графика из-за священного Рамадана, а по возвращении ему придётся заново проводить претендентские бои, причём дело может не ограничиться одной схваткой. Желающих встать в очередь за поясом Конора Макгрегора сейчас хватает с избытком.и чем чёрт не шутитмогли бы стать достойными соперниками для Нурмагомедова.Гонять по 16-17 килограммов — это не шутка. «Черт возьми, как он это делает?» — была первая мысль, когда я увиделся с Хабибом в Москве во время его длительного простоя. Тогда Нурмагомедов весил даже чуть больше 88-89 кг, но уверял, что за два месяца без проблем привёл бы себя в порядок. Однако рано или поздно организм перестаёт справляться с такой экзекуцией, и лучше не испытывать судьбу, а подняться на ступеньку выше. Так после проблем с обезвоживанием поступили выиграл в среднем весе первый бой. Карьераи вовсе пошла в гору, когда он перестал пытаться гонять по 20-25 кг и выходить на бой в состоянии вяленой рыбы. Возможно, и Хабибу стоит отложить чемпионские амбиции на год и подготовить себя к полусреднему весу.Этот сценарий сейчас выглядит менее вероятным и немного фантастическим, но он был бы для Хабиба оптимальным. Сейчас Фергюсон оспаривает полноценный титул с вернувшимся в тему, так как все его разговоры о бое спока выглядят нелепым самопиаром. Затем победитель этого сражения выходит на Нурмагомедова, который сохраняет претендентский статус. В итоге публика получит два супербоя, а Хабиб шанс обзавестись поясом к осени, и все будут довольны.Нельзя полностью исключать вариант, что Нурмагомедов покинет мир ММА. Его отец уже не раз намекал, что карьера сына не будет долгой и после 30 лет он намерен повесить перчатки на гвоздь. Уйти на пике славы из мира боёв могли только единицы, но в России успешный спортсмен может легко переквалифицироваться в политику, а там недостатка в деньгах и славе не будет точно. Однако такой вариант возможен лишь в случае, если стороны не найдут общий язык. То есть Уайт лишит Нурмагомедова претендентского статуса, а его команда откажется начинать новый поход за поясом и ждать у моря погоды. Этого фанатам единоборств хотелось бы меньше всего.