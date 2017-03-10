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175 лет назад 2016
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Белфорт — Гастелум, Руа — Вилланте, Кулькай – Андраде — на выходных
Фото: Reuters.
Текст: Константин Устьянцев

Главные бои выходных. Белфорт — Гастелум, Руа — Вилланте

Джек Кулькай проведёт защиту в бою с Деметриусом Андраде, Белфорт и Руа выступят на родине на турнире UFC FN 106 — в анонсе выходных.
10 марта 2017, пятница. 14:45. Бокс/ММА

Вечер бокса в Людвигсхафене


Дата и место проведения: 11 марта. Людвигсхафен (Германия). Арена: ДС «Юбилейный».
На кого смотрим: Джек Кулькай – Деметриус Андраде.
Где смотреть: N/A
Статус: **** (три звезды из пяти).

31-летний уроженец Эквадора, проживающий в Германии Джек Кулькай (22-1-0, 11 KO) готовится провести первую защиту полновесного чемпионского титула по версии WBA в первом среднем весе. В июне прошлого года Кулькай, владеющий титулом временного чемпиона, был возведён в статус полновесного, а несколько месяцев назад определился его соперник — претендент из США 29-летний экс-чемпион мира WBO в этом же весе американец Деметриус Андраде (23-0-0, 16 KO). Пути бойцов ранее пересекались на любительском ринге. Тогда победу одержал американец (бойцы встретились в четвертьфинале ЧМ в Чикаго). Он же является явным фаворитом в букмекерской линии. Ставки на его победу принимаются в среднем с коэффициентом 1,05. Андраде впервые будет боксировать за пределами США, и немаловажным аспектом в данном случае будет тот факт, насколько готов претендент к поединкам в гостях, когда подчас бороться нужно не только против соперника, но и местного судейства. В случае с Германией этот момент может стать определяющим в этом противостоянии.

UFC Fight Night 106


Дата и место проведения: 11 марта. Форталеза (Бразилия). Арена: Olympic Training Center.
На кого смотрим: Витор Белфорт — Келвин Гастелум, Маурисью Руа — Джиан Вилланте, Эдсон Барбоза — Бенейл Дариуш.
Где смотреть: Telesport. Начало: 04:00.
Статус: **** (три звезды из пяти).

Fight Night 106, который пройдёт в грядущий уик-энд в Бразилии, по традиции включает в себя бои местных бойцов. Так в главном и соглавном поединках вечера в октагон выйдут экс-чемпионы UFC Витора Белфорта (25-13) и Маурисью Руа (24-10), которые тряхнут стариной и попытаются доказать, что списывать их со счетов ещё рановато. Но реалии таковы, что дела у вышеуказанных бойцов в последнее время идут не совсем гладко. 39-летний Белфорт потерпел три сокрушительных поражения за последние полтора года. Крис Уайдман, Роналду Соуза и Гегард Мусаси досрочно завершали свои бои против бразильского Феномена. Единственным ярким пятном в этот период времени можно считать победу над Жэном Хендерсоном, который находится в одной весовой категории с Белфортом относительно возраста. Его соперником станет голодный до побед 25-летний Келвин Гастелум. В своё время американец выиграл в 17-м сезоне TUF, а после удачно стартовал в UFC. Гастелум начинал как полусредневес, но из-за постоянных проблем с попаданием в лимит, принял решение подняться на категорию выше и сейчас является бойцом среднего дивизиона. Белфорт же ранее выступал в полутяжёлом весе.

Соотечественник Белфорта 35-летний Маурисью Руа закрывший два поражения кряду двумя победами над Антонью Родригу Ногейрой и Кори Андерсоном тоже стоит перед определяющим боем. Его соперник 31-летний Джиан Вилланте, чередующий победы с поражениями, крайний бой выиграл. Причём сделал это в яркой манере, нокаутировав российского проспекта Сапарбека Сафарова. Помимо прочего в карде состоятся поединки Эдсон Барбоза — Бенейл Дариуш (бой в лёгком весе), Жуссьер Формига — Рэй Борг (бой в наилегчайшем весе).

Остальные бои



11 марта в Манчестере (Великобритания) состоится турнир ACB 54, главным событием которого станет поединок средневесов: 36-летнего поляка Мамеда Халидова (32-4-2) и 28-летнего англичанина Люка Барнатта (12-3).

11 марта в Брянске (Россия) россиянин Николай Алексахин (18-5) проведёт бой против швейцарца Ясубея Эномото (16-8).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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