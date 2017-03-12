Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Гастелум нокаутировал Белфорта, Руа победил Вилланте, Халидов выиграл
Фото: Reuters.
Текст: Рустам Набиуллин

Конец Виторианской эпохи: Гастелум нокаутировал Белфорта

Гастелум отправил в нокаут Белфорта на глазах бразильской публики, Руа не оставил шансов Вилланте, а Халидов уничтожил соперника в Манчестер
12 марта 2017, воскресенье. 15:15. Бокс/ММА
Без номерных турниров UFC и громких сюрпризов прочих организаций российскому фанату смешанных единоборств живётся довольно скучно. Хотя отмену боя Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона сильным мира ММА компенсировать ничем не удалось, всё же и в эти выходные истинным любителям боёв смешанного стиля было чем поживиться.

UFC Fight Night 106: Витор, перчаткам пора на гвоздь?


Дела у легендарного бразильского бойца, не раз претендовавшего на титул UFC в разных весовых категориях, идут из рук вон плохо. Начнём с прошедшего поединка. Во-первых, по габаритам Гастелум выглядел по меньшей мере килограммов на 10 тяжелее. Во-вторых, надо признать, что скорость реакции у Белфорта уже давно не та. Келвин сразу начал поддавливать соперника, вынуждая того реагировать и раскрываться. Бразилец
провёл несколько комбинаций, даже попытался попасть по противнику коленом в прыжке, но особого дискомфорта от этого Гастелум не испытал.

Поняв, чего ожидать от оппонента, американец сам пошёл в атаку и буквально первой же серией снёс Витора с ног, однако Белфорт выдержал мощное добивание сверху и сумел вернуться в стойку. Во второй раз это у бразильца не вышло: пропустив удар справа, Белфорт застыл на месте, а после прилетевшей двойки и возвращения на канвас Джон Маккарти видел, что защищаться легендарный бразильский воин не в состоянии. Таким образом, уроженец Рио-де-Жанейро потерпел третье подряд поражение нокаутом и, вероятнее всего, покидает первую десятку рейтинга с мыслями о покупке гвоздя для перчаток.

Верится в это с трудом – Белфорт будет биться до самой старости, но на высоком уровне ему выступать всё труднее и труднее. Гастелум же одержал третью победу подряд и даже выразил желание побиться за титул, но при такой конкуренции в дивизионе о бое за пояс можно пока только мечтать.

Сёгун избил своего фаната



Перед боем Джан Вилланте признался, что является поклонником таланта Маурисью Руа, и в течение всего боя относился к сопернику с должным уважением, не форсируя события и позволяя Сёгуну атаковать самыми разными способами. Это всё лирика, а в действительности удивляло то, почему более молодой и быстрый Вилланте (ему 31 год, Руа – 35 лет) проявлял излишнюю осторожность в действиях, при этом довольно много пропуская. Казалось, что американец добровольно согласился играть по правилам знаменитого соперника, приняв за счастье саму возможность этого поединка.

Руа оказался менее сентиментальным и в третьем раунде решил положить конец театру незавершённых действий в исполнении соперника. Точно попав навстречу в челюсть при размене, бразилец провёл отличную серию по голове и корпусу, после которой добивание осталось лишь чистой формальностью. Благодаря третьей подряд победе Маурисью имеет отличные шансы стать одним из пяти лучших полутяжей, а Джан Вилланте упускает верный шанс войти в десятку.

В этот же вечер бразильская публика в Форталезе увидела красивейший по исполнению нокаут коленом в прыжке от Эдсона Барбозы, резко потушившего свет в глазах Бенейла Дариуша, результативную ничью по итогам боя Бэт Коррейя — Марион Рено, а также победу Алекса Оливейры, который во втором раунде «задушил» Тим Минса. Стоит отметить, что остаётся верным своим словам и Кевин Ли, вызвавший на бой Хабиба Нурмагомедова. Вслед за Магомедом Мустафаевым американец вынудил сдаться и Франсиско Триналдо. Что ж, если дерзкому борцу из США удастся выйти хотя бы на Рустама Хабилова, то бой обещает быть весьма интересным.

Алексахин подкосил Самурая



Если после противостояний с Шамилем Завуровым и Александром Шлеменко Ясубей Эномото в России известен достаточно широко, то о Николае Алексахине знают далеко не многие, хотя российский боец был в одном шаге от титула One FC в полусреднем весе, уступив Бену Аскрену. Про Эномото часто говорят как про бойца думающего, фактически шахматиста в клетке, который просчитывает шаги соперника наперёд и наносит удары по самым незащищённым позициям.

В Брянске у Швейцарского Самурая эта тактика не сработала: Алексахин с первых секунд начал отбивать ноги противника мощными лоукиками, в то же время хорошо двигаясь и выдерживая удобную для себя дистанцию. У Ясубея были неплохие шансы на атаку в концовке первого отрезка, когда Алексахин заметно подустал, но взвинчивать темп швейцарец не стал. В начале второго раунда россиянин очередным лоукиком сбил противника с ног, и после непродолжительной борьбы в партере Эномото сигнализировал о сдаче, объяснив это травмой ноги. По сути, бой закончился закономерно: швейцарец вновь сыграл роль гейткипера, эффектно проиграв новому проспекту, как это было в поединке против Владимира Минеева. Алексахин же теперь открыт для более серьёзных вызовов.

Чуть раньше экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Эммануэль Ньютон единогласным решением судей уступил Артуру Астахову, а Гаджимурад Хиромагомедов таким же образом одержал победу над Георги Лобжанидзе из Грузии. Кроме того, был объявлен и следующий соперник Виталия Минакова. Им станет бразилец Антонью Силва, недавно уступивший Ивану Штыркову. Бой должен состояться в рамках одного из турниров Fight Nights в июне. Иными словами, неразбериха с Bellator продолжается, а после боя с Ди-Джеем Линдерманом поединок против Бигфута должен стать для Виталия настоящим испытанием.

ACB 54: Халидов на сверхзвуке


Промоушн Майрбека Хасиева продолжает набирать обороты. Организаторы назвали турнир Supersonic, то есть «сверхзвуковой», и, по-видимому, один из участников главного события вечера решил провести бой именно в такой манере. Ровно 21 секунда понадобилась чемпиону KSW в среднем весе Мамеду Халидову, чтобы отправить в нокаут экс-бойца UFC Люка Барнатта на глазах манчестерской публики. Халидов снова показал, что держит марку, а бой в Англии стал лишь хорошей разминкой перед поединком против чемпиона KSW в полусреднем весе Бориса Манковского, который состоится в конце мая.

Также стоит отметить победу Асламбека Саидова единогласным решением над Ионом Паску, удушающий приём Али Багова, которым тот вынудил сдаться Баббу Дженкинса, и поражение техническим нокаутом Адама Зайца от Абдул-Рахмана Джанаева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
UFC
Новости. Бокс/ММА
12 марта 2017, воскресенье
15:30 Гастелум: я один из лучших бойцов в своём весе
14:59 Белфорт хочет завершить карьеру на июньском турнире в Рио
14:35 Хэй: не верю, что Беллью сможет побить Паркера или Уайлдера
14:00 Беллью: уже в первом раунде знал, что побью Хэя
13:28 Кацидис победил Кинга и хочет боя с Хорном
12:48 Лемье: это было идеальное попадание
12:30 Флойд Мейвезер вернётся на ринг в июне для боя с Макгрегором
11:47 Стивенс доставлен в больницу после нокаута от Лемье
11:20 Андраде завоевал чемпионский титул, победив Кулкая
10:20 UFC Fight Night 106: Гастелум нокаутировал Белфорта — и другие результаты
10:07 Гамбоа победил Альварадо
09:24 Лемье нокаутировал Стивенса
06:57 Сергей Харитонов выступит на турнире M-1 Challenge в Китае
04:35 Минеев: скандал в Дагестане не повлиял на моё отношение к дагестанцам
00:35 Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой
11 марта 2017, суббота
23:21 Команда Барреры ответила Артуру Бетербиеву по поводу отмены боя
22:49 Головкин и Джейкобс прошли предварительное взвешивание
20:17 Ломаченко в костюме черепашки-ниндзя бросил вызов Макгрегору
19:19 Минеев проведёт матч-реванш с Фальканом 21 апреля во Владивостоке
18:28 Решение по апелляции Поветкина на вердикт суда присяжных будет вынесено в апреле
17:46 Поединок между Лопесом и тренером Васкеса перенесён на 31 марта
16:13 Макгрегор 9 мая приедет в Москву
15:49 Рокхолд: надо назначить бой Нурмагомедова с Фергюсоном как можно скорее
14:59 Фьюри: я вешу 159 кг, но сбросить вес — не проблема
14:36 Мартинес: у Чавеса есть явные шансы победить Альвареса
13:55 Паркер: хорошо, что Беллью считает меня слабейшим чемпионом супертяжёлого веса
12:44 Мейвезер-младший: хочу соревноваться, не важно, с боксёром или бойцом MMA
11:48 Де ла Хойя: Головкин получил справедливый контракт на бой с Альваресом
11:19 Сен-Пьер: останусь в Ассоциации бойцов MMA, я не трус
10:16 Мейвезер-младший: я побил больше чемпионов, чем любой другой боец в истории
09:48 Уайт: Нурмагомедов остаётся в UFC
01:16 Россиянин Власов победил венгра Лоди техническим нокаутом
00:10 Баду Джек может провести бой с Натаном Клеверли
10 марта 2017, пятница
22:16 Куадрас: Гонсалес бегает от меня
21:25 Поветкин исключён из рейтинга EBU
20:44 Фьюри вернулся к тренировкам
19:25 В профессиональном боксе может появиться турнир формата Лиги чемпионов
17:47 Победитель боя Лемье — Стивенс может встретиться с Канело
16:56 Уайт: работа в направлении организации турнира UFC в России ведётся
15:50 Определилась соперница Яньковой на бой в рамках турнира Bellator 176
15:47 Фергюсон: Нурмагомедов — позор категории лёгкого веса
15:13 Анджей Фонфара желает сразиться с Баду Джеком
15:07 Биспинг: Нурмагомедов лишил себя шансов когда-либо сразиться с Макгрегором
14:00 Матиссе приступит к тренировкам под руководством Хоэля Диаса 25 марта
13:06 Нэйт Диас: в бою с Мейвезером у Макгрегора есть лишь шанс нокаутёра
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое будущее ждёт Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+