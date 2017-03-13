Драки не было. Что на самом деле случилось на боях в Дагестане

Драки не было. Все те, кто оказался в ринге, – это зеваки, желающие оказаться в центре событий, что-то сфотографировать, заснять видео.

Пострадала только репутация этих дагестанцев, которые махали руками. Я не знаю их имён, это люди из толпы.

Мы пообщались, в Дагестане это называется маслиат. В ходе которого прозвучало, что Азиз позволил себе лишнего. Тем самым он не оставил мне выбора.

В минувшие выходные в Махачкале состоялся чемпионат Дагестана по смешанному боевому единоборству (ММА) среди любителей, в рамках которого прошёл бой с участием профессионального бойца россиянина(8-1). Ему противостоял местный спортсмен, тоже имеющий опыт выступления в профи (3-2), в так называемом бою-привидении (поединок, не входящий в официальную программу турнира). В концовке боя, после того как прозвучал финальный гонг, Джуманиязов нанёс Минееву удар ногой, после чего тот, поднявшись, ответил ударом рукой. В результате почти мгновенно периметр ринга был заполнен местными болельщиками и началась потасовка.Видео инцидента моментально распространилось в Сети, став одним из самых просматриваемых роликов выходных. Большинство зрителей в одностороннем порядке сопроводило случившееся определением «массовая драка», а поднявшаяся волна негатива в очередной раз столкнула лбами русских и народы Кавказа. «Чемпионат» внимательно изучил ситуацию, связавшись с главным действующим лицом конфликта в Дагестане Владимиром Минеевым, и узнал, что на самом деле никакой драки не было.— В чемпионате Дагестана мы принимали участие всей командой. Для нас это был соревновательный этап, срез (Минеев готовится к реваншу с бразильцем Майкелем Фальканом, в бою с которым потерпел пока единственное поражение в карьере). Я выступал не один, были и другие спортсмены, три человека. Мы благодарны Союзу ММА России за предоставленную возможность и союзу ММА Дагестана. Наш поединок с Азизом Джуманиязовым завершал тот вечер. Создался ажиотаж, все ожидали боя. Я не ставил себе цели победить любой ценой. Для меня это был соревновательный поединок, больше похожий на спарринг. Когда ты тренируешься в клубе со своими друзьями, то всё равно не до конца выкладываешься на тренировке, а в таких боях всё иначе и ситуация приближена к полноценному бою. В концовке поединка Азиз, видимо, не совладал со своими эмоциями. Ну и не оставил мне выбора. Любой нормальный уважающий себя мужчина поступил бы так же. Если его бьют рукой или ногой, то он должен дать сдачи.— Я мог закончить бой досрочно, но у меня такой цели не было. Это любительский чемпионат, я не ставил цель отбор на чемпионат России или мира. Бой закончился в партере, я отпустил захват, когда понял, что по мне стучат. Всё, что дальше происходило, вы видели. Мы, бойцы, все на эмоциях. У нас такой спорт, я не вижу в этом ничего криминального. Мы дерёмся, и это только наши вопросы, которые мы с ним уже решили между собой. В остальном что ещё на эту тему говорить? Видео гуляет по Интернету, и каждый может посмотреть, сделать свои выводы.— Драки не было. Все те, кто оказался в ринге, – это зеваки, желающие оказаться в центре событий, что-то сфотографировать, заснять видео.— Нет. Пострадала только репутация этих дагестанцев, которые махали руками. Я не знаю их имён, это люди из толпы. Пострадала только их личная репутация, никто из нас никакого урона не получил. Мы вместе находились в плотном кольце одноклубников из академии ММА и клуба «Скорпион».— Увидел толпу, но меня уже кто-то оттащил – судья или кто ещё, я успел закрыться. После полицейские распылили баллончик. Я сошёл с ринга в этой толкучке, пошёл, оделся, сел с товарищем в машину и уехал.— Наверное, это вопрос к ней, к охране, которая там была. К ЧОПу, к полиции, но не ко мне. Я знал, на что иду, прекрасно понимал, где дерусь. Это нормальная ситуация в Дагестане. Это то, зачем мы пришли на соревнования, — толпа, всё как на профессиональном ринге. Посмотрите на любое соревнование, оно имеет подобный резонанс, собирает аудиторию. В такой ситуации чисто физически сложно сдерживать людей. Но никто не смог предположить, что получится именно так.— У меня много друзей из Дагестана, и я не думал, что могла произойти такая ситуация. Не считаю то, что произошло, чем-то сверхъестественным. Повторяю — никто не пострадал, это просто ажиотаж. Не какая-то негативная обстановка, просто интерес людей к моему бою. Не было массовой драки, просто в ринг выбежали люди, которые хотели оказаться в центре событий.— Сразу после боя мы не общались. Уже после встретились на квартире одного из тренеров Академии ММА. Есть фотография, он там присутствует (на фото слева). Поступил звонок от Шамиля Алибатырова, они приехали вместе с Джамалом. Мы пообщались, в Дагестане это называется маслиат. В ходе которого прозвучало, что Азиз позволил себе лишнего. Тем самым он не оставил мне выбора.— У нас получился бой без решения.— Мне написало очень много людей, но исключительно слова поддержки. В первую очередь – извинения и сожаления, одобрение моего поступка.— Считаю, что нам нужно взаимодействовать, чаще проводить общие турниры, спортсменам тренироваться вместе. Тогда будет меньше подобных недопониманий между нами. Мы с моей командой этим и занимаемся – в Дагестане, в Махачкале. Мы тут не в первый раз и не в одном клубе провели свои учебно-тренировочные сборы. С уважением относимся к педагогам, и они уважают нас. Все понимают, что в этом виде спорта есть место эмоциям. Разные люди занимаются единоборствами, и требовать от всех того, что вы считаете правильным, это неправильно.