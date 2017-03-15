Почему бой Мейвезер – Макгрегор это уже реальность

Свой путь в UFC Красава начал с яркой победы над крепким Маркусом Бримэйджом, шедшим с трёхматчевой победной серией в элитной лиге. Его ирландец «выключил» за минуту. Случилось это 6 апреля 2013 года на турнире UFC on Fuel TV 9. Бой Макгрегора шёл всего лишь четвёртым от начала в том не самом звёздном карде. Но спустя сутки никто не вспоминал о победителе главного боя вечера Гегарде Мусаси, потому что все только и обсуждали этого Конора Макгрегора, додумавшегося после поединка выхватить микрофон у Джо Рогана и потребовать себе денежный бонус за нокаут вечера.
Флойд Мейвезер-младший примерно в тот же период довёл свою великую серию на профи ринге до 44 побед в 44 поединках. Король современного бокса тогда ещё не обращал внимания на смешанные единоборства. Впереди его ждал бой с молодым и дерзким Саулем Альваресом, противостояние с грязным Маркосом Майданой, да и потенциальный суперпоединок с Мэнни Пакьяо всё ещё не давал покоя фанатам бокса по всей планете.
В 2013 году, когда Макгрегор только появился в новостных лентах, любое сравнение бокса, с его более чем 100-летней историей, со смешанными единоборствами казалось неприличным. Многие ведь ещё недавно и не ведали о наличии правил в этих самых боях в клетке. Потому лучше всего о вкладе одного ирландца в развитие ММА сегодня скажет один факт: самый могущественный боксёр современности Флойд Мейвезер возвращается с пенсии, чтобы вызвать на бой его, бойца ММА Конора Макгрегора.
«Я официально возвращаюсь в бокс, чтобы подраться с Макгрегором в июне. Если он хочет этого, то пусть подпишет контракт», — это сказал Флойд Мейвезер несколько дней назад.
То, что недавно было похоже на шутку, сегодня обретает реальные очертания. Уже не кажутся бредом сообщения о том, что арена T-Mobile в Лас-Вегасе забронирована на 10 июня для боя Мейвезер – Макгрегор. Потенциально самый кассовый поединок в истории бокса (при участии лишь одного боксёра) возможен как никогда.
«Я официально возвращаюсь в бокс, чтобы подраться с Макгрегором в июне. Если он хочет этого, то пусть подпишет контракт», — это сказал Флойд Мейвезер несколько дней назад.
В переговорах на столь высоком уровне всегда есть место непредвиденным обстоятельствам, тем более что поединок ещё не объявлен официально. Но давайте попробуем представить, как это будет, раз уж так настойчиво нам рекламируют этот бой.
А причин, почему поединок Мейвезер – Макгрегор стоит ждать, несколько:
1. Это интересно абсолютно всем!
Возможно, пострадавшей стороной себя почувствуют хардкорные любители бокса, для которых спортивный принцип превыше всего. Но и они обязательно включат телевизор 11 июня рано утром по московскому времени. В этом нет никаких сомнений. Непременно купят платную трансляцию и обиженные лично Конором и Флойдом представители их видов спорта, не получившие свой бой против звезды. Нет никакой разницы, насколько Мейвезер более мастеровитый боксёр, чем Макгрегор (хотя сомнений тут быть не может). Когда два настолько именитых бойца устраивают шоу, противиться этому – мазохизм!
2. Это выгодно обеим сторонам.
Флойд Мейвезер не просто фаворит в возможном бою с Конором Макгрегором. Фаворитом американец был в поединках с великими Мэнни Пакьяо, Хуаном Мануэлем Маркесом и молодой звездой Саулем Альваресом. По совести каждый из этих боксёров по всем раскладам должен уничтожить Макгрегора в ринге. Потому Флойд выбрал не то что идеальный – фантастический вариант, чтобы выгодно вернуться в бокс, а заодно и побить рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу.
А что касается Макгрегора, то для него сам факт такого поединка и есть победа. Представьте: Конор героически несётся в атаку, выбрасывает десятки ударов, но постоянно пропускает навстречу от одного из величайших контрпанчеров в истории и проигрывает разгромным судейским решением. Дальше – пенсия Мейвезера (уже насовсем), огромные гонорары обоим и всеобщее почитание смелому Макгрегору, уступившему при попытке сделать невозможное. Для Мейвезера такая победа, конечно, обернётся шквалом критики похуже, чем после боя с Андре Берто. Но всеобщим любимчиком Флойд никогда не был и без того.
3. Это выгодно спорту.
Если вы думаете, что в раскрутке этого поединка от бокса и ММА участвовали только два человека – вы ошибаетесь. С момента зарождения конфликта под названием «Мейвезер vs. Макгрегор» примерно с десяток представителей главных ударных видов спорта предложили устроить что-то подобное при своём непосредственном участии. Даже сам Конор, видимо, когда возникали проблемы в переговорах с Mayweather Promotions, намекал, что не прочь уничтожить за два раунда самого Мэнни Пакьяо. Тот всерьёз вызов, конечно, не воспринял. Однако среди других боксёров интерес к ирландцу всё же возник. Активнее всего подраться с Ноториусом в разное время хотели Поли Малиньяджи, Амир Хан и совсем недавно Василий Ломаченко.
Вот только возможность победы Конора Макгрегора над Флойдом Мейвезером лично я бы оценил с ещё меньшей вероятностью, чем исторический камбэк «Барселоны».
Со стороны ММА тоже находятся желающие попробовать себя в видном бою по правилам бокса. Нейт Диаз, классический оппонент Макгрегора, даже получил соответствующую лицензию, а Жозе Алду полгода назад чуть не ушёл из UFC ради профи бокса. Ну а другой известный полулегковес UFC — Каб Свонсон — вообще предложил чуть ли не самую здравую мысль на эту тему. Боец справедливо указал на то, что вечера бокса, как правило, проводятся по принципу «главный бой + все остальные», в то время как флагманская в смешанных единоборствах компания UFC обычно начиняет большие турниры сразу несколькими статусными боями. В связи с этим Свонсон предложил провести не просто бой Мейвезер – Макгрегор, а целый турнир с боями представителей ММА против боксёров. Это, конечно, сюрреализм. Однако сам факт, что такая идея была высказана публично, вкупе с множеством желающих её реализовать, позволяет надеяться, что в обозримом будущем мы такой интересный кард увидим.
4. UFC только выиграет от этого боя.
Одно из главных препятствий на пути к бою – работодатель Макгрегора. Уже давно ни для кого не секрет, что UFC работает со своими бойцами по эксклюзивным контрактам, не позволяющим тем выступать в других организациях и ударных видах спорта. Но почти год назад компания поменяла владельца, которому эта сделка стоила нескольких миллиардов долларов. Потому неудивительно, что курс развития UFC с тех пор заметно поменялся. Вместо кропотливого выращивания звёзд, чем успешно занималась компания при прошлых хозяевах, новые владельцы, очевидно, нацелены на сиюминутный «отбив» вложенных в UFC средств. Этим легко объяснить постоянные временные титулы, странные бои, типа Биспинг – Сен-Пьер и массовые увольнения крепких, но не звёздных бойцов, просивших повышения по зарплате. В этой связи UFC не просто не должен мешать сделке Мейвезера с Макгрегором, а наоборот – просто обязан сделать своё участие в ней максимальным, чтобы также получить материальную выгоду со столь крупного события.
5. В спорте всегда есть место чуду.
Недавно «Барселона» впервые в истории Лиги чемпионов сумела отыграться после 0:4 от «ПСЖ». 6:1 в ответном матче на «Ноу Камп» иначе как чудом не назовёшь. Вот только возможность победы Конора Макгрегора над Флойдом Мейвезером лично я бы оценил с ещё меньшей вероятностью, чем исторический камбэк «Барселоны». Безусловно, Конор чертовски одарённый ударник с прекрасным чувством дистанции, таймингом и убойной левой. Но это по меркам ММА. А в ближайшем поединке ему будет противостоять не просто профессиональный боксёр, а лучший представитель этого вида спорта за последние годы. И тут опять приходит на ум сравнение из футбола: самый техничный пацан во дворе может бесконечно «накручивать» финтами всю коробку, но шансов совершить хоть одно полезное действие на поле с профессионалами у него будет не намного больше нуля.
В 2013 году, когда Макгрегор только появился в новостных лентах, любое сравнение бокса, с его более чем столетней историей, со смешанными единоборствами казалось неприличным.
Флойд Мейвезер-младший, экс-чемпион в пяти весовых категориях, побил практически всех самых великих современников и даже ни разу не оказывался в нокдауне. Представить, что человек, относительно поздно начавший заниматься единоборствами – а Конор уже подростком наносил первые удары по мешку, – сможет хоть раз попасть по самому гениальному оборонительному боксёру в истории, очень сложно. Но так же тяжело было представить несколько лет назад, что Макгрегор сумеет одновременно завоевать два пояса UFC, попутно прикончив Жозе Алду, Чеда Мендеса и Эдди Альвареса. К тому же не стоит забывать, что Конор крупнее Флойда, а руки у него длиннее на несколько сантиметров. Всё это как минимум обещает нам полный бой, а как максимум – даёт надежду на величайший апсет в истории боевых видов спорта. Дело за малым — организовать сам поединок.