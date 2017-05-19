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Флойд Мейвезер vs Коннор Макгрегор
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Мейвезер — Макгрегор — реальность? Как ММА становится круче бокса

Если лучший боксёр современности примет вызов бойца ММА в ринге, то бокс уже никогда не сможет смотреть свысока на своего брата.
19 мая 2017, пятница. 12:00. Бокс/ММА

И никакая больше сила его не поднимет

Битва слона и кита или самых кассовых боксёра и бойца ММА с каждым днём становится всё реальнее. Конор Макгрегор уже подписал контракт на этот бой. Правда, без официального согласия второй стороны, официально находящегося на пенсии Флойда Мейвезера, это не значит ровным счётом ничего. Красавчик может хоть завтра рассмеяться ему в лицо и выкинуть этот контракт, но уже сейчас очевидно: Макгрегор — единственная сила, которая сейчас может заставить Мейвезера встать с дивана и пойти в тренировочный зал. Вдумайтесь, боец, не имеющий ни одного боя на профессиональном ринге, — главный раздражитель для самого крутого боксёра начала этого века.

Вы, наверное, сейчас думаете, что я начну представлять расклады, писать, по какому сценарию прошёл бы этот бой, прикидывать шансы Макгрегора и всячески нагнетать интерес. Со спортивной точки зрения, этот бой абсолютно понятен и неинтересен. Согласитесь, глупо обсуждать, какие шансы у лучшего игрока в сквош против Роджера Федеррера на теннисном корте. Мейвезеру, для того чтобы победить, будет достаточно просто сделать вес. При этом он может прийти в ринг пьяным или ещё под чем-то, разница в классе всё равно будет размером с небоксрёб. Но как бы быстро и уверенно он ни выиграл этот бой, настоящим победителем будет другая сторона, а именно Макгрегор и стоящий за ним весь мир ММА.

Последнее прибежище сбитых лётчиков

О том, что ММА стремительно нагоняет и в какой-то момент обгонит бокс, начали говорить ещё лет 10 назад, когда в клетке стали платить миллионные гонорары. Боксёры над этим посмеивались, но всё чаще отпускали в адрес соседа ревностные колкости, а значит воспринимали эту угрозу всерьёз. Бойцы ММА в ответ зазывали своих противников в клетку, желая показать, как обстоят дела на самом деле. О противостоянии в ринге тогда действительно не могло быть и речи.

Бокс vs MMA
Эксперт "Чемпионат.ру" Андрей Шкаликов сравнивает бокс и бои без правил, высказывая свою точку зрения относительно зрелищности того и другого вида спорта.

Соглашались на эти вызовы единицы и как правило сбитые лётчики — Рикардо Майорга, Джеймс Тони, Рэй Мерсер. Когда последний лаки-панчем срубил растренированного и обрюзгшего некогда чемпиона Тима Сильвию, фанаты бокса отплясывали джигу. Дескать, если уж наш пенсионер срубил вашего чемпиона, что говорить о действительно топовых боксёрах. Вера в то, что за счёт только одного бокса можно победить в клетке топового бойца ММА, жила в неокрепших душах ещё довольно долго. Вплоть до той поры, как в 2010 году 47-летний Рэнди Кутюр за полраунда задушил Джеймса Тони и даже не вспотел, а чуть раньше того же Мерсера разобрал на запчасти уличный боец Кимбо Слайс. ММА успешно сдала экзамен на самостоятельность как вид спорта, который с наскоку уже не покоришь.

Контрнаступление

После успешной защиты своего плацдарма пришла пора перейти в наступление на территорию противника. Первым о боксёрском поединке с серьёзным соперником заговорил Андерсон Силва, несколько раз предложивший боксёрский бой Рою Джонсу, но тогда сделке не дала свершиться UFC. Сейчас Дэна Уайт и стоящие за его спиной хозяева компании сами заинтересованы больше всех в бою Мэйвезер — Макгрегор.

Уникальность этого поединка не только в том, что противостояние такого масштаба пройдёт на территории ринга. В нём будут задействованы действительно звёзды первой величины. Если Макгрегору удастся хоть что-то показать и не упасть на первых секундах, то может последовать и продолжение. Жуниор дус Сантус уже высказывал намерение побоксировать с Энтони Джошуа.

Всё это говорит о том, что ММА по популярности, медийности и уровню конкуренции уже подравнялась с боксом, а поскольку это динамически развивающийся вид спорта, то в будущем может и обойти. Теперь высокомерные джентльмены вроде Боба Арума уже не смогут смотреть на смешанные единоборства как на спорт простолюдинов и неудачников в традиционных боевых искусствах. Женские ММА уже давно обошли бокс по популярности. Осталось дождаться, как по примеру Холли Холм и компании талантливые начинающие боксёры массово пойдут в залы для ММА, чтобы становиться универсальными бойцами, потому что этот вид спорта не только круче, интересней и разнообразней, но и позволяет не хуже зарабатывать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
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