Шлеменко: не считаю Холси чемпионом

В интервью «Чемпионату» Александр Шлеменко рассказал о подготовке к реваншу с Брендоном Холси, главных ошибках прошлого и планах на будущее.

Первый день лета подарит жителям Северной столицы очередное знаковое событие с участием кумира омской молодёжи и некогда грозы среднего веса одной из ведущих организаций по боям смешанного стиля. За этим набором красивых слов кроется нечто простое и одновременно значимое, а именно 1 июня в Санкт-Петербурге Александр Шлеменко проведёт второй поединок с Брендоном Холси, который в 2014 году за 35 секунд лишил омича сознания и титула. Если первое удалось вернуть достаточно быстро, то со вторым возникли трудности. Все мы помним противоречивую историю с допингом, из которой россиянин, кстати, вышел победителем, подтвердив свой уровень уверенной победой над Кендаллом Гроувом.

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«Холси как-то подкрепляется, но не говорит вслух»

— Вспоминая поражение от Холси сегодня, скажите, какая ошибка стала роковой?

— Главная ошибка тогда – неправильная организация диеты. Я был энергетически выжат. Скажу даже, что это была моя худшая форма за всю карьеру. Сейчас питаюсь, как обычно, ничего особенного, и чувствую себя прекрасно. Готов сделать всё, чтобы не повторить ту же ошибку и одержать победу.

— Многие фанаты ММА ставили на первое место именно недооценку соперника. Вы с этим согласны?

— Холси часто пользовался тем, что его недооценивали, в то время как сам своих соперников оценивал достаточно хорошо. За исключением, разве что, последних двух боёв. Сейчас я уже имею хорошее представление, с кем имею дело, поэтому с моей стороны недооценки не будет точно.

— В своём видеообращении вы выразили сомнение в том, что американец доедет до России. Как сейчас оцените вероятность его приезда?

— На то, что Холси доедет до России, даю процентов 70. Сейчас этот бой ему нужен больше, чем мне. Он сейчас без пояса, не в Bellator, в последних двух боях потерпел поражения, а у меня хорошая беспроигрышная серия, поэтому он должен доехать.

— Холси – достаточно тяжёлый боец для среднего веса, поэтому есть большая вероятность, что он не уложится в 84 кг. Какой перевес с его стороны будет для вас приемлемым?

— Сложно сказать, надо будет смотреть, как всё это будет выглядеть. Но у нас есть договорённость, что если на следующий после взвешивания день он будет весить 87 кг, то мы это принимаем. Но всё же я думаю, что проблем не будет и вес он сделает.

Я был энергетически выжат. Скажу даже, что это была моя худшая форма за всю карьеру.

— Готовит ли М-1 замену на случай, если Холси не сможет выйти на бой?

— Готовит или нет, я не знаю, но если такое случится, я приму бой и с другим соперником. Даже если это будет Рамазан Эмеев.

— Холси – базовый борец и силён физически, чем похож на Пола Брэдли. Можно ли сказать, что подготовка в первом и втором случаях не сильно отличалась?

— Да, они оба борцы, но очень разные. Брэдли не такой габаритный и лучше работает руками, а Холси лучше борется и хорошо использует свои преимущества в росте и весе.

— Ваш коллега по цеху Виталий Минаков скоро будет драться с Антонью Силвой, который заявил о возобновлении ТЗТ. Если об этом объявит и Холси, это отразится на вашем решении драться с ним?

— Думаю, он и так как-то подкрепляется, просто не говорит вслух. Я не верю, что можно гонять столько веса, ничего не принимая. Кроме того, всем бойцам давно известно, что в России не такой строгий допинг-контроль, как в Америке. Поэтому здесь у него даже больше шансов на победу, чем там, благодаря лучшей физической форме.

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«Хотел снести Холси, не имея достаточно мощи»

— В вашем лагере больше всех по габаритам на Холси похож Иван Штырков. Как именно он вам помогает в подготовке?

— Иван всё-таки самбист, а Холси – представитель американской вольной борьбы, поэтому работаем над действиями из определённых положений, например когда Иван сверху. Выбираться из-под такого тяжёлого соперника очень сложно, особенно когда он просто взял захват и не двигается. Когда начинает добивать, шансы появляются, но в любом случае это отнимает очень много сил.

— Можно сказать, что одной из тактических задач будет не оказываться под соперником?

— Да. В первых раундах надо действовать поспокойнее, дать сопернику поработать. Вот ещё одна моя ошибка. В первом бою я тут же полетел на более тяжёлого соперника, хотел его снести, не имея для этого достаточно мощи, за что и поплатился. В этот раз я буду действовать умнее.

Я не верю, что можно гонять столько веса, ничего не принимая. Кроме того, всем бойцам давно известно, что в России не такой строгий допинг-контроль, как в Америке.

— В последних двух боях Холси потерпел поражения — нокаутом от Рафаэла Карвалью и удушающим от Джона Солтера. Какая из этих двух тактик вам ближе?

— Солтеру в какой-то мере повезло. Он быстро нанёс сопернику рассечение, лицо Холси заливало кровью, он начал допускать ошибки, был психологически подавлен, потому и проиграл. Карвалью же выбрал очень эффективную стратегию: сначала измотал, а потом прикончил.

— Вы говорили, что бой с Холси не за титул вам неинтересен, но всё же этот поединок объявлен. Что изменилось?

— Организация М-1 предложила сделать этот бой, и я не стал отказываться. Сейчас дело не в титуле, а в моём собственном интересе, стал ли я лучше после той неудачи. Тогда я потерпел фактически два одинаковых поражения: оба в первом раунде, оба удушающим приёмом. От Холси вообще было моё самое быстрое поражение в карьере, я никогда так быстро не проигрывал. От всего этого я испытывал большой стресс, много разбирался, пытаясь понять, что же я сделал не так, где допустил ошибку. И вот отличная возможность проверить, какие выводы я сделал и насколько вырос. К тому же сейчас в России к моим боям вообще и к предстоящему поединку в частности достаточно большой интерес. Мне это приятно, и поэтому очень хочется порадовать своих фанатов, которых я огорчил тогда.

Мне нужно сделать выводы, понять, моя ли это весовая категория. Если вы посмотрите, в том же UFC или Bellator средневесы очень здоровые.

— Титул Bellator вам всё ещё интересен?

— Конечно, мне хотелось бы его вернуть, тем более я считаю, что это именно мой пояс. Холси проиграл его без боя, не уложившись в вес, поэтому чемпионом его я не считаю. Нельзя называть чемпионом того, кто не провёл ни одной защиты.

— Но завоевание титула будет подразумевать новый контракт ещё на несколько боёв. Готовы ли вы к этому?

— Рано пока говорить. Мне нужно сделать выводы, понять, моя ли это весовая категория. Если вы посмотрите, в том же UFC или Bellator средневесы очень здоровые, потому что в норме их вес может и до 100 кг доходить, как у того же Холси. Поэтому над этим ещё предстоит подумать.

— Означает ли это, что вы можете перейти в полусредний вес?

— Пока не могу ответить на этот вопрос. Нужно сделать необходимые выводы.

Итак, осмелюсь предположить, что от исхода предстоящего поединка будет зависеть довольно много: и репутация Александра за океаном, и решение о продолжении карьеры в том или ином весе, и мнение о том, умеет ли Шторм учиться на своих ошибках. А пока пожелаем россиянину удачи в реванше и будем надеяться, что на своё 33-летие (20 мая. – Прим. «Чемпионата») он сумеет преподнести себе хороший подарок.