Ужин с Бигмаком. Немков и Макдональд безжалостно «душат» соперников

Немков задушил бразильца

М-1 Global, подстёгиваемая конкурентами, набрала в этом году крейсерский ход по количеству турниров, при этом стараясь не растерять их качество. Значимый для организации турнир в Сочи возглавил один из самых популярных бойцов лиги Виктор Немков. Колоритный российский разведчик Андрей Селедцов неудачно дебютировал в среднем весе и был бит в трёх раундах перспективным американцем Мозесом Мурриетой, который надолго связал себя контрактом с М-1. Небитый ростовский средневес Артём Фролов испытал себя в сражении с азербайджанским крепышом Талехом Наджафзаде и уже в первом раунде уничтожил соперника после мощного попадания с правой.

Для Немкова этот бой стал альтернативой титульному реваншу с Артуром Юсуповым, который не состоялся из-за разногласий М-1 и клуба «Горец». Подобранный в соперники бразилец Ронни Маркес хоть и чередует победы с поражениями в последних боях, дрался в своё время в UFC с Йоэлем Ромеро, да и с М-1 заключил долгосрочный контракт. Немков сразу стал нависать в привычном стиле над противником и бить комбинации, однако тот оказался достаточно жёстким и сначала пытался встречать, а затем полез в борьбу.

Лучше бы он этого не делал. Немков сперва умело заблокировал проход в ноги, а затем поймал бразильца на коронную «гильотину». Бразилец долго терпел, и казалось, что Виктор скорее «отсушит» себе руки, чем доведёт приём до конца, но россиянин перевёл дух и с новой силой начал «душить» Маркеса. Тот задохнулся и постучал. «Я плотно взял шею, держал его минуту, а в какую-то долю секунды почувствовал, что он подсел, и «задушил» его», — прокомментировал победный приём одноклубник Фёдора Емельяненко. Теперь он заслужил новый бой за титул с Юсуповым или с кем-либо ещё.

Конго: чем дальше, тем нуднее

Накануне мега-шоу в Нью-Йорке с участием Фёдора Емельяненко Bellator вернулся в Британию, где и должен был пройти дебют в организации Красного Короля Рори Макдональда. В Лондоне открывал кард бой с участием сына ушедшего из жизни легендарного Кимбо Слайса Кевина Фергюсона-младшего. Со второй попытки 25-летний боец открыл счёт своим победам, одолев дебютанта Дарьяла Гриффина.

Французский ветеран Шейх Конго стал соавтором очередного скучнейшего боя, в котором на опыте нанёс первое поражение бразильцу Аугусту Сакаи. Половину первого раунда соперники «протанцевали» напротив друг друга. Сакаи при этом хотя бы выбрасывал лоу-кики, а Конго только пятился назад и лишь в концовке активно пошёл в борьбу, но не смог свалить на землю более тяжёлого оппонента.

Конго решил изменить тактику и сразу пошёл в жёсткий размен, где достал бразильца у сетки, а затем снова начал усыплять зрителей клинчем. В какой-то момент он даже сумел стянуть Сакаи на настил, но бразилец почти тут же поднялся. Конго не ослабил хватки и контролировал соперника до конца раунда. Конго продолжил контролировать пространство в решающем раунде и выглядел свежее более молодого визави. Ну а дальше нудный клинч и контроль с редкими ударами принесли французу очередную трудовую победу, но вряд ли заставили жалеть Дэну Уайта, что он отпустил такой актив.



Лёгкая победа Красного Короля

Экс-чемпион Bellator Лиам Макгири сошёлся в британском дерби с набравшим хороший ход Линтоном Васселом. В отличие от предыдущей встречи, соперники пошли в бой без разведки. Макгири сдерживал противника джебом и подключал удары ногами, а Вассел старался стремительно взрываться и ловить его в контратаке. Отдельные его серии потрясали экс-чемпиона, который после неудачного удара ногой оказался в партере под своим соперником. Вассел плотно прижимался к Макгири, стараясь вытереть им весь канвас и при этом не попасться на болевой.

Проиграв раунд Макгири усилил активность, но пропустил тейкдаун. Вассел легко забрался в маунт и пытался «душить» оппонента из любой позиции. Считавшийся мастером партера экс-чемпион сам оказался на грани проигрыша приёмом. При этом Васселл не выбрасывал много ударов, делая ставку на борьбу. Лишь в концовке раунда он потряс Макгири локтями и попытался исполнить болевой на руку. Ключ к победе был найден, и в третьем раунде Васселл уже не утруждал себя долгими разменами в стойке, а сразу свалил соперника, залез в маунт и «задушил» ручным треугольником. Теперь Васселл — реальный претендент на принадлежащий Филу Дэвису чемпионский титул.

Отсутствовавший в клетке почти год Рори Макдональд поставил себе задачу выиграть чемпионские титулы в двух разных весах. Для того чтобы получить первый бой за пояс, нужно было победить в гостях опасного британского нокаутёра, но довольно одностороннего бойца Пола Дейли. Последний фактор и делал Макдональда явным фаворитом. Канадец уже на первой минуте схватки поймал ногу Семтекса, не дав тому выбросить ни одного удара. Красный Король не форсировал активность, а беспокоил соперника разовыми ударами и пытался улучшить позицию. Дейли смотрелся внизу беспомощно и просто выживал. Во втором раунде всё получилось куда жёстче и быстрее. Дейли едва успел воткнуть в противника колено, как тот бросил его на настил и сразу стал искать победный приём, угощая британца локтями. Тот неловко отдал спину, и канадец за пару секунд провёл удушающий. Теперь его ждёт победить боя Дуглас Лима — Лоренц Ларкин.

M-1 Challenge 77. Результаты основных боёв:

До 93 кг. Виктор Немков (Россия) (25-6) — Ронни Маркес (Бразилия) (16-5) — победа Немкова удушением «гильотиной» в первом раунде.

До 84 кг. Артём Фролов (Россия) (9-0) — Талех Наджафзаде (Азербайджан) (5-2-1) — победа Фролова сдачей соперника от ударов.

До 84 кг. Андрей Селедцов (Россия) (6-4) — Мозес Мурриета (США) (5-0) — победа Мурриеты единогласным решением судей.

До 70 кг. Раул Тутараули (Грузия) (10-3) — Артур Лемос (Португалия) (8-3) — победа Тутараули единогласным решением судей.

До 70 кг. Виктор Колесник (Россия) (10-2-1) — Фелипе Регу (Бразилия) (10-4) — победа Колесника единогласным решением судей.

Bellator 179. Результаты основных боёв:

До 77 кг. Рори Макдональд (Канада) — Пол Дейли (Великобритания) — победа Макдональда удушением из-за спины во втором раунде.

До 93 кг. Линтон Вассел (Великобритания) — Лиам Макгири (Великобритания) — победа Васселла удушением ручным треугольником в третьем раунде.

Свыше 93 кг. Шейх Конго (Франция) — Аугусту Сакаи (Бразилия) — победа Конго раздельным решением судей.

До 77 кг. Алекс Лохор (Франция) (12-1) — Дэн Эдвардс (Великобритания) (14-15) — победа Лохора техническим нокаутом во втором раунде.

До 77 кг. Кевин Фергюсон-младший (США) (1-1) — Ди-Джей Гриффин (США) (0-1) — победа Фергюсона техническим нокаутом в первом раунде.