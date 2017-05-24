Наступая на пятки Стипе: 5 возможных соперников для Миочича

UFC – одна из немногих организаций, где действительно интересно наблюдать сразу за несколькими дивизионами, но даже при жёсткой конкуренции со стороны бойцов лёгкого и полулёгкого веса тяжи всё равно остаются представителями элиты смешанных единоборств. Когда Стипе Миочич стал чемпионом, многие сошлись во мнении, что в лице «наследника» Крокопа дивизион обрёл настоящего спасителя: от Каина Веласкеса и Жуниора дус Сантуса зрители порядком устали, а новые проспекты только начали подавать надежды. Так или иначе, чтобы спасение состоялось, у спасителя должны быть достойные конкуренты, о которых мы сегодня и поговорим.

Реванш без шансов на выживание. Миочич — лучший тяж в истории UFC Миочич жестоко избивает дус Сантуса, Енджейчик побеждает с гематомой, Антигулов снова досрочно уничтожает соперника — на турнире UFC 211.

Наверное, нехорошо так отзываться о захватывающем мексиканско-бразильском противостоянии, но если рассматривать Каина и Цыгана в качестве потенциальных охотников за поясом, то перспектива устремится в минус. Жуниор неожиданно легко уступил Миочичу пару недель назад, отказавшись от каких бы то ни было титульных претензий на ближайший год, в то время как Веласкес восстанавливается после травм и уделяет время семье. Кто же остаётся?

Обидчик Фёдора Емельяненко бессмысленно с точки зрения тактики и беспощадно по отношению к бразильской публике распорядился статусом чемпиона во время первой защиты. Это, с одной стороны, отбрасывает его далеко вниз, с другой же, это поражение стало следствием нелепой ошибки. Иными словами, Миочич просто не успел показать потенциально подавляющего превосходства, чтобы утверждать об отсутствии интриги в реванше. Допустить ошибку и проиграть вчистую при максимуме сосредоточенности – явления разные. В июле Вердум сразится с Алистаром Оверемом, и если бразилец одержит над голландцем такую же убедительную победу, что и Миочич, то шансы на реванш с хорватом у Фабрисью резко повысятся.

2. Деррик Льюис

Чёрный зверь полностью оправдывает своё прозвище как ритуальным действом после каждой победы, так и внушительной беспроигрышной серией, в рамках которой он одержал шесть побед в шести поединках. Уже 10 июня Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 110 в Новой Зеландии, войдя в клетку с кумиром местной публики Марком Хантом. От исхода этого боя, как мы понимаем, напрямую зависят шансы Деррика сразиться со Стипе Миочичем. Делая прогноз на эту схватку, я отдал бы 70, а то и все 80% в пользу Чёрного зверя, но если это Марк Хант, то до определённого момента прогноз всегда 50 на 50.

3. Франсис Нганну

Французский Хищник громко заявил о себе, потратив меньше одного раунда на Энтони Хэмилтона и Андрея Орловского, доведя тем самым свой рекорд в UFC до 5-0. Примечательно, что боец сочетает в себе выдающуюся мощь с универсальностью. Нганну, на первый взгляд, не имеет слабых сторон: он очень быстр для тяжеловеса, уверенно чувствует себя в стойке и совершенно не теряется в борьбе. Чего ожидать от Франсиса в бою с противником, который не уступает ему в перечисленных компонентах, готов драться все пять раундов и знает, как не отходить от плана даже в экстремальных ситуациях, остаётся загадкой, но на то и существуют титульные поединки. Вряд ли следующий бой француза будет за пояс, но очередная победа может легко сделать его претендентом №1, особенно на фоне неудач конкурентов.

Дальше интереснее. Если предположить, что руководство организации при выборе нового претендента будет опираться на рейтинг, то положение представляется довольно запутанным. Как уже было сказано, дус Сантус и Веласкес отпадают, победы над Марком Хантом вряд ли хватит Алистайру Оверему, чтобы вновь получить шанс на бой с чемпионом, которому он уже проигрывал. Сам Марк Хант в последнее время никак не может победить, а Андрей Орловский и Тревис Браун так и вовсе увязли в череде поражений. Кто же следует за этими некогда грозными бойцами?

4. Александр Волков

Тактически переиграв Роя Нельсона, Драго обеспечил себе место в первой десятке и следующий бой против Стефана Струве станет во многом определяющим для титульных амбиций россиянина. Стоит признать, что даже в случае победы Александр вряд получит возможность побороться за пояс быстрее, чем кто-то из первой тройки нашего рейтинга, но в качестве замены боец с серией из трёх побед точно не останется незамеченным. В качестве примера можно вспомнить того же Али Багаутинова. Итак, дело за малым, точнее, за двумя самыми высокими бойцами в UFC. Несколько похожая ситуация у Марчина Тыбуры и Алексея Олейника, которым предстоит сразиться с Андреем Орловским и Тревисом Брауном соответственно. Правда, чтобы этим бойцам начать всерьёз задумываться о титуле, должно сойтись ещё много звёзд.

5. Чемпион полутяжёлой весовой категории

Именно так. Дальше искать претендентов в тяжах не имеет смысла, а, к примеру, победитель схватки Даниэль Кормье — Джон Джонс мог бы составить Миочичу серьёзную конкуренцию. Если за время всех пертурбаций Джонс не растерял навыков и формы, то хорвату придётся долго приспосабливаться к нестандартному стилю любителя психоактивных веществ и быстрой езды. Что касается Кормье, то, победив злейшего врага, Ди-Си, в отсутствие Веласкеса, имеет все основания сразиться за титул в дивизионе, в котором начинал. И это также будет для чемпиона настоящим испытанием: Чёрный Фёдор довольно быстр и точно найдёт, чем удивить Миочича в борьбе.