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Александр Поветкин
Фото: РИА Новости
Текст: Вадим Жук

Возвращение Витязя. Поветкин проведёт бой с украинцем Руденко

Российский супертяжеловес Александр Поветкин 1 июля проведёт бой против украинца Андрея Руденко.
25 мая 2017, четверг. 13:30. Бокс/ММА

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, сопровождающие в последнее время боксёрскую карьеру 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина (31-1-0, 23 KO), он продолжит свои выступления на ринге. Накануне в ведущей дела Русского Витязя отечественной промоутерской компании «Мир бокса» официально сообщили, что 1 июля Поветкин проведёт поединок против 33-летнего украинца Андрея Руденко (31-2-0, 19 KO). Этот бой станет главным событием большого боксёрского вечера, который состоится в Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники).

Допинговая история

До недавнего времени Александр Поветкин пребывал на подступах в мировому титулу WBC, однако так и не смог оспорить его в ринге. Сначала в мае прошлого года у него был обнаружен запрещённый на то время препарат мельдоний и намеченное в Москве проведение боя Александра против действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера было отменено. Однако несколько позднее WBC снова разрешил Поветкину оспаривать своё чемпионское звание. И поскольку успевший провести очередную добровольную защиту мирового титула Уайлдер залечивал полученные в том бою травмы, то Александру было предложено разыграть пояс временного чемпиона мира в схватке с канадцем Бермейном Стиверном.

Однако и этот, намеченный на декабрь, поединок не состоялся по причине того, что накануне его Поветкин был снова уличён в приёме запрещённого вещества. Тогда в одной из допинг-проб Александра был обнаружен остарин. Стиверн отказался выходить в ринг буквально в день боя и сразу же улетел домой за океан. Однако промоутером Поветкина Александром Рябинским на случай форс-мажора был припасён запасной вариант в лице французского боксёра Жоана Дюопа, который и вышел на ринг в Екатеринбурге. Тот, последний на данное время, официальный бой Александра, завершился его яркой победой нокаутом на последних секундах 6-го раунда.

В начале марта по итогам расследования сложившейся ситуации WBC принял решение отстранить Поветкина от проведения боёв под своей эгидой на неопределенный срок, а также оштрафовать его на $ 250 тыс.

В начале февраля была вскрыта допинг-проба В Поветкина, которая подтвердила наличие остарина. Примерно в те же сроки в США проходил судебный процесс, на котором рассматривались взаимные судебные иски команд Уайлдера и Поветкина. В итоге коллегия присяжных заседателей федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк вынесла вердикт, что российский боксёр принимал мельдоний после его внесения в список запрещенных препаратов 1 января 2016 года. Хотя сам Александр и его представители утверждали, что последний раз он употреблял мельдоний осенью 2015 года.

Дисквалификация

А в начале марта по итогам расследования сложившейся ситуации WBC принял решение отстранить Поветкина от проведения боёв под своей эгидой на неопределенный срок, а также оштрафовать его на $ 250 тыс. При этом в пресс-релизе организации отмечалось, что Поветкин имеет право подать заявку на восстановление членства в WBC через год после принятия решения о его отстранении. Если все его допинг-тесты, проведённые под эгидой тесно сотрудничающей с WBC Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), окажутся чистыми, руководство этой боксёрской федерации рассмотрит возможность снятия с него дисквалификации.

Также WBC предоставил Поветкину возможность оспорить этот вердикт. И в апреле сторона российского супертяжа подала в WBC апелляцию на его дисквалификацию за повторное допинговое нарушение. «Мы получили письмо с апелляцией от команды Поветкина. В настоящий момент эта апелляция рассматривается. Пока не могу сказать, как долго будет проходить данный процесс», – заявил тогда президент WBC Маурисио Сулейман. Между тем, ещё в марте вслед за WBC и три остальные ведущие международные федерации профессионального бокса (WBA, IBF и WBO) объявили, что не планируют в ближайшее время вносить Александра в свои рейтинги.

Когда-то Руденко ходил в проспектах украинского филиала промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine, однако так и не сумел достичь значительных высот.

Лишь президент пятой по значимости, но всё-таки признаваемой большинством боксёрской общественности второстепенной, федерации IBO заявил, что не собирается исключать Поветкина из своих рейтингов, пока россиянин не попадет под подозрение Федерации профессионального бокса России. Также Александр был оставлен в рейтинге Европейского боксёрского союза (EBU). В то же время Андрей Рябинский заявил, что, несмотря на вышеозначенные обстоятельства, его промоутерская компания «Мир бокса» продолжит организовывать Поветкину поединки с доступными соперниками. Таким образом, спортивная карьера Александра не будет ни прервана, ни завершена.

Фото: allboxing.ru

Выбор оппонента

Вскоре после этого начали циркулировать слухи о том, кто может стать ближайшим соперником Поветкина. Назывались кандидатуры поляка Кшиштофа Зимноха, американца Би Джей Флореса, британца Дерека Чизоры и других бойцов. Рябинский подтверждал, что их команда ведёт переговоры с разными кандидатами и обещал, что контракт на бой Александра будет подписан где-то в середине мая. И вот вчера стало известно, что соперником Поветкина станет украинец Андрей Руденко. Когда-то этот боксёр ходил в проспектах украинского филиала промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine, однако так и не сумел достичь значительных высот.

Одно время в К2 хотели свести двух своих на то время небитых супертяжей – Александра Устинова и Андрея Руденко, но последний отказался тогда от этого предложения. В итоге боксёрская карьера Руденко прервалась на полтора года. Впоследствии Андрей начал выезжать драться в европейские страны. Сначала, в начале 2014 года из-за полученного им во время пробежки разрыва ахиллова сухожилия был отменён намечавшийся бой с британцем Дереком Чизорой. Затем в том же году в Британии Руденко проиграл по очкам в конкурентном поединке известному австралийскому супертяжу Лукасу Брауну. А в начале 2015 года в Монако Андрей снова уступил по очкам – на сей раз британцу Хью Фьюри.

После этого Руденко вернулся на ринги Украины, проведя с тех пор семь победных боёв над соперниками не очень высокого уровня. Андрей уже не сотрудничает с «конюшней» К2. В последние годы его поддерживали небольшие украинские промоутерские компании Sparta Boxing Promotions, Dnepr Boxing Promotion и Union Boxing Promotion. Интересно, что Руденко в своё время был спарринг-партнёром Поветкина, помогая ему в 2014 году готовиться к поединку с камерунцем Карлосом Такамом. Кстати, тогда Андрею поступило аналогичное предложение и от команды Такама, но он отдал предпочтение работе в лагере Русского Витязя. А в 2013 году Руденко помогал готовиться своему соотечественнику, а заодно и собственному промоутеру Владимиру Кличко к его поединку с Александром Поветкиным.

Оба оппонента последний раз выходили на ринг в декабре прошлого года.

И вот теперь Руденко и Поветкин встретятся уже в официальном бою. Оба оппонента последний раз выходили на ринг в декабре прошлого года. Тогда Андрей единогласным решением судей победил американца Джейсона Бергмана, а Поветкин нокаутировал Жоана Дюопа. Характеризуя боксёрские качества Руденко, можно отметить, что он не обладает выдающейся техникой, высокой скоростью и разящим ударом, однако является довольно прочным, физически крепким, настойчивым и стойким бойцом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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