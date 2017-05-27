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Дамир Исмагулов победил Максима Дивнича в бою за титул M-1 в лёгком весе
Текст: Константин Устьянцев

Первый парень на деревне. Исмагулов стал новым чемпионом М-1

Дамир Исмагулов досрочно победил Максима Дивнича и завоевал титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе.
27 мая 2017, суббота. 12:15. Бокс/ММА

В Оренбурге состоялся турнир M-1 Challenge 78, который был приурочен к пятилетию федерации ММА Оренбуржья. Главным поединком вечера был титульный бой (вакантный титул) в лёгком весе между местным бойцом Дамиром Исмагуловым и москвичом Максимом Дивничем. Пояс стал вакантным после того, как его обладатель Абукар Яндиев выразил желание взять бессрочную паузу в выступлениях (Ядиев завоевал титул в бою с Александром Бутенко, но не провёл ни одной защиты). Ещё один кандидат на свой очередной «титульник» – белорус Артём Дамковский — также выразил желание залечить старые травмы. Таким образом, в рейдже сошлись Исмагулов и экс-чемпион Дивнич.

Наилегчайший вес. «Проба пера»

Турнир в Оренбурге давал жизнь новой наилегчайшей весовой категории. Четыре бойца из четырёх стран должны были разыграть титул чемпиона. В первом полуфинале украинец Александр Доскальчук не без труда взял верх над шведом азиатского происхождения Бин Сон Ле. Во втором раунде Доскальчук упустил инициативу в партере, позволил сопернику поработать сверху, а в остальном грамотно разбивал его с дистанции за счёт более длинных рук. В финале его соперником за титул станет Вадим Малыгин. Первые два раунда россиянин проиграл в партере бразильцу Фабрисью Сараффу, но судьи отдали ему победу за уверенно выигранную концовку и наличие жёлтой карточки у бразильца за перевес.

Проиграв титульный бой Алексею Кунченко, проспект Максим Грабович вынужден снова доказывать свою состоятельность. Опытный и крепкий американец Кит Джонсон был хорошим кандидатом для реабилитации. Два левши долго приспосабливались друг к другу, пока в середине первого раунда Грабович не потряс американца правым боковым. Тот решил избегать размена в стойке и идти в борьбу, где постоянно получал опасные захваты со спины. Грабовичу до поры до времени хватало мастерства, чтобы не дать себя задушить, но в третьем раунде силы его покинули и после одной из атак Джонсона он капитулировал. Чемпион Titan FC сделал шаг к борьбе за пояс и к одной из лучших европейских лиг.

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе

Дамир Исмагулов — Максим Дивнич – победа Исмагулова техническим нокаутом в пятом раунде

Основные бои:

До 56,7 кг. Вадим Малыгин (MMA-Север) – Фабрисио Сарраф (Бразилия) – победа Малыгина решением большинства судей
До 77,1 кг. Кит Джонсон (США) — Максим Грабович («Александр Невский» ОЭМК) — победа Джонсона удушением из-за спины в третьем раунде
До 84 кг. Кайо Магальяеш (Бразилия) — Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь) — победа Магальяеша удушением из-за спины в первом раунде
До 93 кг. Михаил Рагозин («Новый поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — Алан Биспо Де Сантана (Португалия) — победа Рагозина техническим нокаутом в третьем раунде

Предварительные бои:

До 61,3 кг. Селем Евлоев (Республика Ингушетия) — Алексей Дубровный (Цеста) – победа Евлоева единогласным решением судей
До 65,8 кг. Виталий Твердохлебов (Цеста) – Олег Михайлов (Украина) — победа Твердохлебова техническим нокаутом в первом раунде
До 84 кг. Рубенилтон Перейра (Бразилия) — Орозбек Марипов (Жаш Куч) – победа Перейры решением большинства судей
До 70,3 кг. Роман Богатов («Новый поток», авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») – Рикардо Франко (Англия) – победа Богатова удушающим приёмом «анаконда» в первом раунде
До 56,7 кг. Александр Доскальчук (Украина) — Бин Сон Ле (Швеция) — победа Доскальчука единогласным решением судей.

Бразильский капкан

Чемпионом М-1 уже был боец по фамилии Магальяйнш — мастер бразильского джиу-джитсу Винни. Его тёзка Кайо также выступал в UFC, а с белорусом Дмитрием Войтовым проводил свой первый поединок в России. Магальяйнш сразу потряс соперника ударом по печени и бросился добивать. Не дав прийти в себя Войтову, он пробрался за спину и провёл удушение из-за спины, в очередной раз доказав, что иностранные гости на турнирах М-1 всегда высокого качества. А в среднем весе подбирается хорошая компания, готовая сразиться за пояс, если уйдёт чемпион Рамазан Эмеев.

Для перспективного полутяжа Михаила Рагозина участие в соглавном бою вечера стало главным на сегодня испытанием в карьере. Соперник с нестандартной техникой из Португалии Алан де Сантана выглядел тёмной лошадкой, истинные возможности которой предсказать было трудно. К концу первого раунда Рагозин подобрал удобную дистанцию и несколько раз крепко достал португальца. Дыры в защите продолжили подводить де Сантану и во втором раунде, но и он опасно попадал навстречу и разбил россиянину лицо, сломав нос. В третьем раунде Рагозин сохранил больше сил и добил соперника в партере на последней минуте боя.

«»Ты, что, меня убить хочешь?»

Новоиспечённый чемпион М-1 Challenge в лёгком весе Абукар Яндиев решил взять паузу в выступлениях и оставил пояс. Разыграть его предстояло представителям авторитетнейших клубов «Новый поток» и «Александр Невский» — Дамиру Исмагулову и Максиму Двиничу. Исмагулов сразу попытался забрать инициативу за счёт джеба, но Дивнич ответил ему мощными лоу-киками. Исмагулов легче двигался на ногах и проваливал мощные атаки экс-чемпиона М-1. Даже в партере Исмагулов выиграл позицию и контролировал соперника в углу до конца раунда.

Дивнич продолжил вкладываться в каждый удар, но уступал в скорости. Его положение ухудшало рассечение на переносице и неспособность изменить тактику по ходу боя. После очередного лоу-кика Исмагулов провёл тейкдаун, но удержать соперника в партере не сумел. К концу раунда у Дивнича появились первые признаки усталости. Он отдал инициативу, сосредоточившись на обороне и пропустил очередной тейкдаун. В третьем раунде преимущество Исмагулова стало явным. Он начал ловить кураж и пробивать удары, которых в начале боя остерегался, но пропустил встречный удар. Исмагулов ответил переводом в партер, где до конца раунда осыпал противника короткими, но неприятными тычками.

На чемпионские раунды Дивнич выходил с трудом и хорошенько помятым, а Исмагулов продолжил без риска для себя истязать его в партере. Лицо Дивнича было уже залито кровью, он держался из последних сил, но все эти силы были направлены исключительно на выживание. Заключительный раунд Исмагулов начал с нескольких жёстких ударов ногами, а затем снова перевёл бой в партер, где продолжил одностороннее уничтожение соперника. Он попытался закончить бой удушением, но помешали канаты и сила воли Дивнича.

За 10 секунд до конца поединка под градом ударов Марко Броерсен остановил встречу, зафиксировав победу и чемпионство Исмагулова. «Я из Оренбургской области и своё слово держу — я завоевал пояс. Благодарю своих тренеров, свою семью и наших болельщиков. Я доказал, что простой парень из деревни на 60 дворов, без Интернета может стать чемпионом. Если я смог, то и вы сможете. Пояс в Оренбурге, где изначально должен был быть», — сказал Исмагулов после боя.

Чуть позже в личной беседе Исмагулов признался, что соперник, когда находился в партере в невыгодной для себя позиции вопрошал: «Ты, что, меня убить хочешь?». При этом, по заявлению самого Исмагулова, Дивнич в одном из эпизодов даже укусил его. Максим от комментариев отказался: готов пообщаться через несколько дней, но не сейчас, когда даже дышать трудно. У Дивнича был сломан нос, со смещением. Новоиспечённый чемпион, помимо причитающегося гонорара, за бой получил трёхкомнатную квартиру, а Дивнич удостоился чека на сумму 500 тыс. рублей. Этим организаторы подчеркнули зрелищность данного противостояния, в котором вряд ли будет поставлена точка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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